మొబైల్ మార్కెట్లోకి ఫైర్-బోల్ట్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ- క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్తో రెండు మోడళ్లు లాంఛ్!
ప్రముఖ వేరబుల్స్ బ్రాండ్ ఫైర్-బోల్ట్ భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బ్లోట్వేర్ లేని ఆండ్రాయిడ్ 16, 6,000 బ్యాటరీతో 'బోల్ట్ ఏస్ 5G', 'బోల్ట్ ఈవో' ఫోన్లను లాంఛ్ చేసింది.
Published : August 25, 2026 at 6:14 PM IST
Hyderabad: భారతీయ మొబైల్ మార్కెట్లోకి సరికొత్తగా రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. అవే 'బోల్ట్ ఏస్ 5G' (Boltt Ace 5G), 'బోల్ట్ ఈవో' (Boltt Evo). ఇప్పటివరకు కేవలం స్మార్ట్వాచ్లు, ఇయర్ఫోన్స్, స్మార్ట్ గ్లాసెస్ వంటి వేరబుల్స్ (Wearables) విభాగంలో మాత్రమే టాప్ బ్రాండ్గా కొనసాగిన ఫైర్-బోల్ట్ (Fire-Boltt).. ఇప్పుడు సరికొత్తగా 'బోల్ట్' (boltt) అనే సబ్ బ్రాండ్ పేరుతో మొదటిసారిగా మొబైల్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.
ఈ రెండు మోడళ్లు 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్ గల HD+ LCD ప్యానెల్స్, పవర్ఫుల్ Unisoc చిప్సెట్లు, డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 6,000mAh భారీ బ్యాటరీలను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి లేటెస్ట్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Stock Android 16) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తాయి. తద్వారా యూజర్లకు ఎలాంటి ప్రకటనలు (Ads), బ్లోట్వేర్ లేని క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి.
బ్లోట్వేర్ (Bloatware) అంటే మీరు కొత్త ఫోన్, కంప్యూటర్ లేదా లాప్టాప్ కొనేటప్పుడు వాటిలో తయారీ సంస్థలు ముందే ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చే అన్వాంటెడ్ (అవసరం లేని) యాప్స్ లేదా సాఫ్ట్వేర్లు.
1. బోల్ట్ ఏస్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6 విభిన్న రంగులలో లభిస్తుంది.
- ఆర్కిటిక్ వైట్
- బర్గండి బ్లిస్
- ఫారెస్ట్ గ్రీన్
- లావెండర్ బ్లూమ్
- మిడ్నైట్ బ్లాక్
- స్కై బ్లూ
2. బోల్ట్ ఈవో వేరియంట్లు: ఈ మోడల్ రెండు రకాల RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 9,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 10,999
కలర్ ఆప్షన్లు: మార్కెట్లో ఇది 5 రంగులలో లభిస్తుంది.
- ఆర్కిటిక్ వైట్
- బెర్రీ రెడ్
- లావెండర్ బ్లూమ్
- మిడ్నైట్ బ్లాక్
- స్కై బ్లూ
|మోడల్
|RAM + స్టోరేజ్
|ధరలు
|బోల్ట్ ఏస్ 5G
|4GB + 64GB
|రూ. 12,999
|6GB + 128GB
|రూ. 13,999
|8GB + 128GB
|రూ. 14,999
|బోల్ట్ ఈవో
|4GB + 64GB
|రూ. 9,999
|6GB + 128GB
|రూ. 10,999
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్లు సెప్టెంబర్ 1, 2026న భారతదేశంలో ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానున్నాయి. లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, ఈ భారతీయ సంస్థ రెండు ఫోన్లపైనా (ఏ వేరియంట్ అయినప్పటికీ) 'డే 1 ఆఫర్' కింద రూ. 1,000 తగ్గింపును అందిస్తోంది.
బోల్ట్ ఏస్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|Boltt Ace 5G Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.79-inch HD+ LCD
|Processor
|Unisoc T8200
|RAM + storage
|4GB + 64GB
|6GB + 128GB
|8GB + 128GB
|Rear camera
|64MP AI (main)
|Front camera
|8MP
|Battery
|6,000mAh
|Operating System (OS)
|Android 16 (stock)
|Security update
|2 years
బోల్ట్ ఈవో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|Boltt Evo Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.79-inch HD+ LCD
|Processor
|Unisoc T7250
|RAM + storage
|4GB + 64GB
|6GB + 128GB
|Rear camera
|50MP (main) + 2MP (macro)
|Front camera
|8MP
|Battery
|6,000mAh
|Operating System (OS)
|Android 16 (stock)
|Security update
|2 years
బోల్ట్ ఏస్ 5G వర్సెస్ బోల్ట్ ఈవో స్మార్ట్ఫోన్ల ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|బోల్ట్ ఏస్ 5G
|బోల్ట్ ఈవో
|డిస్ప్లే
|6.79-inch HD+ LCD (720x1640), 120Hz, 600 nits
|సేమ్
|ప్రాసెసర్
|యునిసోక్ T8200 (ఆక్టా-కోర్)
|యునిసోక్ T7250 (ఆక్టా-కోర్)
|AnTuTu స్కోర్
|5,47,000+
|3,90,000+
|RAM
|4GB / 6GB / 8GB
|4GB / 6GB
|స్టోరేజ్
|64GB / 128GB (1TB వరకు microSD)
|సేమ్
|రియర్ కెమెరాలు
|64MP + unspecified secondary camera
|50MP + 2MP మాక్రో
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|8MP
|సేమ్
|బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్
|6000mAh, 18W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
|6000mAh స్టాండర్డ్ ఛార్జింగ్
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|Based on Android 16
|సేమ్
|కనెక్టివిటీ
|5G, 4G LTE, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C
|4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C
|ప్రారంభ ధర
|రూ. 13,999
|రూ. 10,999