గంటకు 250km టాప్ స్పీడ్- భారత్లో BMW పవర్ఫుల్ 'X6 M60i xDrive' లాంఛ్!
BMW ఇండియా తమ సరికొత్త 'X6 M60i xDrive' మోడల్ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. విలాసవంతమైన డిజైన్, శక్తిమంతమైన పనితీరుతో లగ్జరీ కార్ల ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా ఈ మోడల్ను తీర్చిదిద్దారు.
Published : June 27, 2026 at 10:47 AM IST
Hyderabad: భారతీయ లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్లోకి ప్రముఖ జర్మన్ ఆటోమొబైల్ సంస్థ 'BMW' తమ సరికొత్త స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ కూపే (SAC) మోడల్ 'BMW X6 M60i xDrive'ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. విలక్షణమైన 'కూపే-SUV' డిజైన్, రేస్ ట్రాక్ స్థాయి పర్ఫార్మెన్స్, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రూపొందిన ఈ కారు, పవర్ఫుల్ డ్రైవింగ్ను ఇష్టపడే వారిని అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. సంపూర్ణంగా అసెంబుల్ చేసిన 'CBU' (కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్) రూపంలో ఈ లగ్జరీ కారును భారత్కు దిగుమతి చేయనున్నారు.
ఇంజిన్ & పర్ఫార్మెన్స్: ఇందులో 4.4-లీటర్ V8 పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది గరిష్ఠంగా 530 hp పవర్, 750 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు కేవలం 4.3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ/గం వేగాన్ని అందుకుంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని టాప్ స్పీడ్ను 250 kmphగా పేర్కొంది. ఈ వాహనాన్ని 'కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్' (CBU) రూపంలో భారత్కు దిగుమతి చేయనున్నారు.
డిజైన్ & డ్రైవింగ్ డైనమిక్స్: విలక్షణమైన 'కూపే-SUV' బాడీ స్టైల్తో, రహదారిపై ఈ కారు ఎంతో అగ్రెసివ్, ప్రీమియం రూపాన్ని అందిస్తుంది. కారు వెనుక వైపునకు వంగి ఉండే రూఫ్లైన్ (Roofline) దీనికి స్పోర్టీ లుక్ను ఇవ్వడమే కాకుండా, అధిక వేగంలో గాలిని తట్టుకుని వాహనం స్థిరంగా ప్రయాణించేలా చేస్తుంది. స్పోర్టీ డ్రైవింగ్ అనుభూతిని ఇష్టపడే వారి కోసం ప్రత్యేకమైన 'M-ట్యూన్డ్' సస్పెన్షన్, అద్భుతమైన హ్యాండ్లింగ్ ఫీచర్లను అందించారు. కారు లోపలి భాగంలో అత్యాధునిక ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, విలాసవంతమైన క్యాబిన్, అధునాతన భద్రతా ప్రమాణాలను (Safety Standards) చేర్చారు.
అగ్రెసివ్ ఎక్స్టీరియర్: అడాప్టివ్ LED హెడ్లైట్స్, M-బ్రాండింగ్తో కూడిన బ్లాక్ 'కిడ్నీ గ్రిల్', గ్లోస్-బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్ ఎలిమెంట్స్ కారుకు మరింత పవర్ఫుల్ లుక్ను ఇస్తాయి.
పెద్ద అల్లాయ్ వీల్స్: రోడ్డుపై మెరుగైన గ్రిప్, గంభీరమైన రూపాన్ని అందించడానికి ఇందులో 21-ఇంచుల భారీ అల్లాయ్ వీల్స్ను అమర్చారు.
M స్పోర్ట్ ప్యాకేజీ ప్రో: ఈ వేరియంట్లో 'M స్పోర్ట్ ప్యాకేజ్ ప్రో' ప్రామాణికంగా (Standard) లభిస్తుంది. దీని ద్వారా అప్గ్రేడెడ్ బ్రేక్స్, క్వాడ్ ఎగ్జాస్ట్ టిప్స్ (నాలుగు సైలెన్సర్ పైపులు), ప్రత్యేకమైన సీట్ బెల్టులు, రియర్ స్పాయిలర్ లభిస్తాయి.
కలర్ ఆప్షన్స్ & కస్టమైజేషన్: ఈ కారు 6 విభిన్నమైన ఆకర్షణీయ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా, వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన విధంగా 'BMW ఇండివిడ్యువల్' ప్రత్యేక పెయింట్, ప్రీమియం లెదర్ ఇంటీరియర్ను డిజైన్ చేయించుకునే (Customization) అవకాశం ఉంది.
ధర ఎంతంటే?: కంపెనీ దీని ధరను రూ. 1,77,90,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.