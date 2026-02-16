ETV Bharat / technology

BMW 'X3' శ్రేణిలో అత్యంత పవర్​ఫుల్, ప్రీమియం వెర్షన్- ధర ఎంతంటే?

BMW ఇండియా కొత్త "BMW X3 30 xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ అత్యంత పవర్​ఫుల్ వేరియంట్ ధర రూ. 74.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro Launched in India
BMW X3 30 xDrive M Sport Pro Launched in India (Photo Credit- BMW)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 16, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: BMW ఇండియా తన ప్రసిద్ధ లగ్జరీ SUV X3 కొత్త టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ "BMW X3 30 xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 74.50 లక్షలు. ఈ మోడల్ ప్రస్తుత X3 శ్రేణిలో అత్యంత శక్తివంతమైన, ప్రీమియం వెర్షన్. కంపెనీ దీని బుకింగ్‌లు ప్రారంభించింది, డెలివరీలు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ కొత్త X3 లాంఛ్​తో BMW లగ్జరీ మిడ్-సైజ్ SUV విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.

ఇంజిన్, పనితీరు: ఈ "BMW X3 30 xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో" వేరియంట్ 2.0-లీటర్, నాలుగు సిలిండర్ల టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో, 48-వోల్ట్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 258 hp శక్తిని, 400 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 8-స్పీడ్ స్టెప్‌ట్రానిక్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్, BMW ప్రసిద్ధ xDrive ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ దీని నాలుగు చక్రాలకు శక్తి సమానంగా పంపిణీ అయ్యేలా చూస్తాయి. ఈ కారు కేవలం 6.3 సెకన్లలోనే 0-100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఈ కారు ARAI సర్టిఫైడ్ ఇంధన సామర్థ్యం 14.61 km/l. ఈ పనితీరు ఈ విభాగంలో అత్యుత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు.

ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: దీని క్యాబిన్‌ మినిమలిస్ట్ డిజైన్, హై-క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. దీనిలో డ్రైవర్-ఫోకస్డ్ BMW కర్వ్డ్ డిస్​ప్లే (12.3-అంగుళాల ఇన్ఫర్మేషన్ + 14.9-అంగుళాల కంట్రోల్ డిస్​ప్లే), BMW ఇంటరాక్షన్ బార్, కస్టమైజబుల్ యాంబియంట్ లైటింగ్, హెడ్-అప్ డిస్​ప్లే, వెంటిలేటెడ్ స్పోర్ట్ సీట్లు (సస్టైనబుల్ వేగాంజా లెదర్), లంబార్ సపోర్ట్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, రియర్​ సన్‌బ్లైండ్‌లు, హార్మన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్, ట్రావెల్ & కంఫర్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. భద్రతా ఫీచర్ల ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, దీనిలో ADAS ఫీచర్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్, ఆటో హోల్డ్‌తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, మల్టిపుల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్నాయి.

ఎక్స్​టీరియర్ డిజైన్: ఈ కొత్త X3 వాహనాన్ని బోల్డ్, మరింత అగ్రెసివ్ లుక్​లో కనిపించే విధంగా డిజైన్ చేశారు. 4,755 mm పొడవు, 1,920 mm వెడల్పుతో ఇది దాని సెగ్మెంట్​లో అతిపెద్ద SUV. దీని ముందు భాగంలో ఐకానిక్ గ్లో, అడాప్టివ్ LED హెడ్‌లైట్‌లు, కార్నరింగ్ లైట్లు, షాడోలైన్ డిటెయిలింగ్‌తో కూడిన బ్లాక్ కిడ్నీ షేప్డ్ గ్రిల్ ఉంది. M ఏరోడైనమిక్ ప్యాకేజీ, 20-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ఎరుపు M స్పోర్ట్ బ్రేక్‌లు, వెనుక భాగంలో స్ప్లిట్ L-ఆకారపు LED టెయిల్ లాంప్‌లు, గ్లోస్-బ్లాక్ డిఫ్యూజర్ అండ్ రూఫ్ స్పాయిలర్ దీనికి స్పోర్టీ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ SUV భారత మార్కెట్లో ఐదు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • బ్రూక్లిన్ గ్రే మెటాలిక్
  • డ్యూన్ గ్రే మెటాలిక్
  • ఆల్పైన్ వైట్
  • ఇండివిడ్యువల్ టాంజానైట్ బ్లూ
  • బ్లాక్ సఫైర్ మెటాలిక్

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ "BMW X3 30: xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో" మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC, ఆడి Q5, వోల్వో XC60 మోడళ్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.

TAGGED:

X3 30 XDRIVE M SPORT PRO PRICE
BMW X3 30 XDRIVE M SPORT PRO LAUNCH
X3 30 XDRIVE M SPORT PRO FEATURES
X3 30 XDRIVE M SPORT PRO SPECS
BMW X3 30 XDRIVE M SPORT PRO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.