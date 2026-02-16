BMW 'X3' శ్రేణిలో అత్యంత పవర్ఫుల్, ప్రీమియం వెర్షన్- ధర ఎంతంటే?
BMW ఇండియా కొత్త "BMW X3 30 xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ అత్యంత పవర్ఫుల్ వేరియంట్ ధర రూ. 74.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : February 16, 2026 at 3:28 PM IST
Hyderabad: BMW ఇండియా తన ప్రసిద్ధ లగ్జరీ SUV X3 కొత్త టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ "BMW X3 30 xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 74.50 లక్షలు. ఈ మోడల్ ప్రస్తుత X3 శ్రేణిలో అత్యంత శక్తివంతమైన, ప్రీమియం వెర్షన్. కంపెనీ దీని బుకింగ్లు ప్రారంభించింది, డెలివరీలు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ కొత్త X3 లాంఛ్తో BMW లగ్జరీ మిడ్-సైజ్ SUV విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
ఇంజిన్, పనితీరు: ఈ "BMW X3 30 xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో" వేరియంట్ 2.0-లీటర్, నాలుగు సిలిండర్ల టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో, 48-వోల్ట్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 258 hp శక్తిని, 400 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 8-స్పీడ్ స్టెప్ట్రానిక్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, BMW ప్రసిద్ధ xDrive ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ దీని నాలుగు చక్రాలకు శక్తి సమానంగా పంపిణీ అయ్యేలా చూస్తాయి. ఈ కారు కేవలం 6.3 సెకన్లలోనే 0-100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఈ కారు ARAI సర్టిఫైడ్ ఇంధన సామర్థ్యం 14.61 km/l. ఈ పనితీరు ఈ విభాగంలో అత్యుత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: దీని క్యాబిన్ మినిమలిస్ట్ డిజైన్, హై-క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. దీనిలో డ్రైవర్-ఫోకస్డ్ BMW కర్వ్డ్ డిస్ప్లే (12.3-అంగుళాల ఇన్ఫర్మేషన్ + 14.9-అంగుళాల కంట్రోల్ డిస్ప్లే), BMW ఇంటరాక్షన్ బార్, కస్టమైజబుల్ యాంబియంట్ లైటింగ్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, వెంటిలేటెడ్ స్పోర్ట్ సీట్లు (సస్టైనబుల్ వేగాంజా లెదర్), లంబార్ సపోర్ట్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, రియర్ సన్బ్లైండ్లు, హార్మన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్, ట్రావెల్ & కంఫర్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. భద్రతా ఫీచర్ల ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, దీనిలో ADAS ఫీచర్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్, ఆటో హోల్డ్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నాయి.
ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: ఈ కొత్త X3 వాహనాన్ని బోల్డ్, మరింత అగ్రెసివ్ లుక్లో కనిపించే విధంగా డిజైన్ చేశారు. 4,755 mm పొడవు, 1,920 mm వెడల్పుతో ఇది దాని సెగ్మెంట్లో అతిపెద్ద SUV. దీని ముందు భాగంలో ఐకానిక్ గ్లో, అడాప్టివ్ LED హెడ్లైట్లు, కార్నరింగ్ లైట్లు, షాడోలైన్ డిటెయిలింగ్తో కూడిన బ్లాక్ కిడ్నీ షేప్డ్ గ్రిల్ ఉంది. M ఏరోడైనమిక్ ప్యాకేజీ, 20-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ఎరుపు M స్పోర్ట్ బ్రేక్లు, వెనుక భాగంలో స్ప్లిట్ L-ఆకారపు LED టెయిల్ లాంప్లు, గ్లోస్-బ్లాక్ డిఫ్యూజర్ అండ్ రూఫ్ స్పాయిలర్ దీనికి స్పోర్టీ లుక్ను అందిస్తాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ SUV భారత మార్కెట్లో ఐదు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- బ్రూక్లిన్ గ్రే మెటాలిక్
- డ్యూన్ గ్రే మెటాలిక్
- ఆల్పైన్ వైట్
- ఇండివిడ్యువల్ టాంజానైట్ బ్లూ
- బ్లాక్ సఫైర్ మెటాలిక్
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ "BMW X3 30: xDrive M స్పోర్ట్ ప్రో" మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC, ఆడి Q5, వోల్వో XC60 మోడళ్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.