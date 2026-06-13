పెట్రోల్ కిక్కు కరెంట్ షాక్: ఎలక్ట్రిక్ అవతార్లో BMW M3 కాన్సెప్ట్ రివీల్
BMW అనేక ఆకట్టుకునే స్టైలింగ్ మార్పులతో కూడిన తన ఫుల్లీ ఎలక్ట్రిక్ M3 కాన్సెప్ట్ మోడల్ను ఆవిష్కరించింది.
Published : June 13, 2026 at 4:03 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్ ప్రియుల మధ్య ఎలక్ట్రిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాహనాలపైనే పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ల గర్జనను ఇష్టపడే స్పీడ్ లవర్స్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల రాకను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ తరుణంలో ప్రముఖ లగ్జరీ బ్రాండ్ BMW సరికొత్త విప్లవానికి తెరతీసింది. తన ఐకానిక్ M3 సెడాన్కు ఎలక్ట్రిక్ రూపమిస్తూ, భవిష్యత్తు విజన్కు ప్రతీకగా నిలిచే 'M కాన్సెప్ట్ న్యూ క్లాస్' (M Concept Neue Klasse)ను సిద్ధం చేసింది. దీని అద్భుతమైన ఫీచర్లు, డిజైన్ లీకులు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తున్నాయి.
BMW M3 కాన్సెప్ట్ డిజైన్: డిజైన్ విషయానికొస్తే, ఇది పూర్తిగా BMW M స్టైలింగ్తోనే వస్తోంది. కారు తక్కువ ఎత్తులో, వెడల్పుగా ఉంటూ పెద్ద వీల్ ఆర్చ్లతో అగ్రెసివ్ లుక్లో కనిపిస్తోంది. అయితే డిటైలింగ్ మాత్రం సరికొత్తగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ కారు హెడ్లైట్లు, కిడ్నీ గ్రిల్ను కలిపి ఒకే యూనిట్గా చేశారు. అలాగే, BMW GT రేస్ కార్లు, M Hybrid V8 తరహాలో దీనిలో పసుపు రంగు సిగ్నేచర్ లైటింగ్ను వాడారు.
కారు రియర్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, ఇందులో డక్టెయిల్ స్పాయిలర్, ఫ్లోటింగ్ డిఫ్యూజర్, కొత్త ట్రాక్ లైట్లు ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కలిసి అతిగా ఆడంబరం లేకుండా ఈ కాన్సెప్ట్కు ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ లుక్ను తీసుకొచ్చాయి.
BMW ఫ్రంట్ స్ప్లిటర్, బోనెట్ వెంట్స్, డిఫ్యూజర్ వంటి భాగాల కోసం నేచురల్ ఫైబర్ కాంపోజిట్ను ఉపయోగించినట్లు తెలిపింది. ఇక కారు క్యాబిన్ విషయానికొస్తే, అందులోనూ అదే థీమ్ను కొనసాగించారు. ఇందులో నాలుగు బకెట్ సీట్లు, ఫైవ్-పాయింట్ హార్నెస్, డ్రైవర్కు అనుకూలమైన లేఅవుట్ ఉంది.
BMW M3 కాన్సెప్ట్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ BMW కాన్సెప్ట్ మోడల్లో 800-వోల్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, 100kWhకు పైగా సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. దీనిలోని కొత్త సిలిండ్రికల్ బ్యాటరీ సెల్స్ అధిక అవుట్పుట్తో పాటు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ను అందిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, బ్యాటరీ కారు స్ట్రక్చర్లో భాగంగా మారి దాని దృఢత్వాన్ని మరింత పెంచుతుందని కూడా తెలిపింది.
కంపెనీ దీని పవర్ అవుట్పుట్ లేదా ప్రొడక్షన్ వెర్షన్కు సంబంధించిన వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే, పాత పెట్రోల్ కార్లు ఇచ్చే రేసింగ్ కిక్, థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఇవ్వాలని కంపెనీ చూస్తోంది. పెర్ఫార్మెన్స్ వాహన ప్రియులు దీనితో ఏకీభవిస్తారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే, ఈ కొత్త మోడల్ మాత్రం ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ట్రెండ్ సెట్ చేయడం ఖాయం.