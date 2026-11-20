క్లాసిక్ లుక్.. ఐకానిక్ ఇంజిన్: భారత మార్కెట్లోకి కొత్త 'BMW R 12 G/S' అడ్వెంచర్ బైక్!
BMW సరికొత్త రెట్రో-స్టైల్ అడ్వెంచర్ బైక్ 'R 12 G/S'ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. క్లాసిక్ ఎయిర్-అండ్-ఆయిల్-కూల్డ్ బాక్సర్ ఇంజిన్తో పాటు నేటి తరం ఆధునిక రైడర్ సహాయక ఫీచర్ల కలయికతో దీన్ని తీసుకొచ్చింది.
Published : November 20, 2026 at 1:51 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ లగ్జరీ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బీఎండబ్ల్యూ (BMW) తన సరికొత్త 'BMW R 12 G/S' మోటార్సైకిల్ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 25.40 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. కంపెనీ దీనిని 'హెరిటేజ్ ఎండ్యూరో ఆఫ్-రోడర్'గా అభివర్ణిస్తోంది. క్లాసిక్-స్టైల్ డిజైన్తో వస్తున్న ఈ బైక్లో శక్తివంతమైన ఎయిర్-అండ్-ఆయిల్-కూల్డ్ 1,170cc బాక్సర్-ట్విన్ ఇంజన్ను అమర్చారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే ఈ మోటార్సైకిల్ డెలివరీలు ప్రారంభమయ్యాయి. భారత పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ కొత్త 'BMW R 12 G/S' బైక్ను సంస్థ తన ప్రముఖ 'R 1300 GS', 'R 1300 GS అడ్వెంచర్' మోడళ్ల మధ్య శ్రేణిలో నిలిపింది.
ఐకానిక్ ఇంజిన్ మళ్లీ వచ్చేసింది!: ఆటోమొబైల్ ప్రపంచంలో BMW 'బాక్సర్-ట్విన్' ఇంజిన్కు ఒక ప్రత్యేక చరిత్ర ఉంది. కంపెనీకి చెందిన 'R 1200 GS', 'GS అడ్వెంచర్' బైక్లతో ఈ ఇంజిన్కు విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది. అయితే, 2013 తర్వాతే ఈ ఇంజిన్లో 'లిక్విడ్ కూలింగ్' టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టారు. అంతకుముందు వరకు ఇది కేవలం 'ఎయిర్-అండ్-ఆయిల్-కూల్డ్' ఇంజిన్గానే మార్కెట్లో ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పాత క్లాసిక్ ఇంజిన్ పనితీరును ఇష్టపడే బైక్ ప్రియుల కోసం కంపెనీ దీనిని మళ్లీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కాకపోతే, ఈ కొత్త ఆఫ్-రోడర్ వెర్షన్లో నేటి అవసరాలకు తగ్గట్లుగా కొన్ని ఆధునిక మార్పులు (అప్గ్రేడ్స్) చేసింది.
ఇంజిన్ వివరాలు: BMW R 12 G/S మోటార్సైకిల్లో 1,170cc బాక్సర్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అందించారు. ఇది 7,000 rpm వద్ద 107.5 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 115 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ అనుసంధానించారు.
సస్పెన్షన్ విభాగం: సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో ముందువైపు 210mm ట్రావెల్తో కూడిన 45mm అప్సైడ్-డౌన్ (USD) ఫోర్కులను అమర్చారు. అలాగే వెనుక భాగంలో 200mm ట్రావెల్ అందించే 'పారాలీవర్' (Paralever) స్వింగ్ఆర్మ్ ఉంది. రైడర్ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ఈ రెండింటినీ పూర్తిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
చక్రాలు & టైర్లు: ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యం కలిగిన బైక్ల మాదిరిగానే ఇందులో ముందువైపు 21-అంగుళాలు, వెనుకవైపు 18-అంగుళాల చక్రాలను అమర్చారు. ఈ రెండింటికీ ట్యూబ్లెస్ క్రాస్-స్పోక్ రిమ్లను ఇవ్వడం వల్ల రైడర్లకు మెరుగైన సౌకర్యం లభిస్తుంది.
బ్రేకింగ్ & భద్రత: బ్రేకింగ్ విభాగానికి వస్తే, ముందువైపు రెండు-పిస్టన్ కాలిపర్లతో కూడిన డ్యూయల్ 310mm డిస్క్లు, వెనుకవైపు రెండు-పిస్టన్ కాలిపర్తో కూడిన 265mm డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం ఇందులో డ్యూయల్-ఛానల్, కార్నరింగ్-సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్ (ABS) సిస్టమ్ను స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నారు.
ఈ మార్పుల కారణంగా బైక్ పరిమాణం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. దీని కర్బ్ వెయిట్ (బరువు) 229 కిలోలు కాగా, వీల్బేస్ 1,580 mm, సీటు ఎత్తు 875 mmగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా, జర్మన్ దిగ్గజం BMW ఇప్పటివరకు రూపొందించిన 'హెరిటేజ్' సిరీస్ మోటార్సైకిళ్లలో ఈ కొత్త 'R 12 G/S' అత్యంత బరువైన, పొడవైన, ఎత్తైన మోడల్గా నిలిచింది. అయితే, ఇందులో 15.5 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ను ఇచ్చారు (ఇది సంస్థకు చెందిన రోడ్-ఫోకస్డ్ బైక్ 'R 12 nineT' ట్యాంక్ కంటే అర లీటరు తక్కువ).