లాంఛ్​కు రెడీగా BMW 'F 450 GS' అడ్వెంచర్ బైక్- ప్రీ-బుకింగ్​లు ప్రారంభం

BMW ఏప్రిల్ 23న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్న "F 450 GS" అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిల్ కోసం ముందస్తు బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది.

BMW Opens Pre-Bookings For F 450 GS Adventure Motorcycle, Ahead Of April 23 Launch (Image Credit: BMW Motorrad India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 11:52 AM IST

Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ BMW మోటరాడ్ భారతదేశంలో తన కొత్త "F 450 GS" మోటార్‌సైకిల్‌ను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ మిడ్-సైజ్ అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిల్​ను ఏప్రిల్ 23, 2026న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ "BMW F 450 GS" ప్రీ-బుకింగ్​లను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. మీ సమీపంలోని BMW మోటరాడ్ డీలర్‌షిప్‌ను సందర్శించడం ద్వారా ఈ బుకింగ్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.

భారతదేశంలో గతేడాది జనవరిలో నిలిపివేసిన "BMW G 310 GS" స్థానాన్ని ఈ అప్​కమింగ్ "F 450 GS" మోడల్​ భర్తీ చేయనుంది. దేశీయ మార్కెట్లో ఈ అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిల్ "KTM 390 అడ్వెంచర్", "రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450" మోడళ్లతో పోటీపడనుంది. BMW F 450 GS మోడల్‌ను BMW మోటరాడ్, TVS మోటార్ కంపెనీ సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. అలాగే దీనిని భారతదేశంలోని TVS హోసూర్ కర్మాగారంలో ఉత్పత్తి చేయనున్నారు.

BMW F 450 GS డిజైన్, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, ధర (అంచనా): ఈ "BMW F 450 GS" ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ అయిన "R 1300 GS" డిజైన్ నుంచి స్ఫూర్తిని పొందినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఇది మరింత కాంపాక్ట్ రూపంలో GS ప్రత్యేకమైన స్టైలింగ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. F 450 GSలో ముందువైపు 19-అంగుళాల, వెనుకవైపు 17-అంగుళాల డ్యూయల్-పర్పస్ వీల్ సెటప్ ఉంటుందని అంచనా. సస్పెన్షన్ పరంగా, ముందువైపు USD ఫోర్క్‌లు, వెనుకవైపు మోనోషాక్ ఉండవచ్చు.

ఈ అప్​కమింగ్ అడ్వెంచర్ బైక్, 420cc, పారలల్-ట్విన్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8,750rpm వద్ద 48bhp శక్తిని, 6,750rpm వద్ద 43Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ఆరు-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. ఇందులో స్లిప్పర్ క్లచ్, ద్వి-దిశాత్మక క్విక్‌షిఫ్టర్ (bi-directional quickshifter) ప్రామాణికంగా లభిస్తాయి. ఈ అడ్వెంచర్ బైక్ బరువు 175 కిలోలు ఉంటుంది.

BMW F 450 GS వేరియంట్లు: ఈ "BMW F 450 GS" నాలుగు వేరియంట్లలో లభించనుంది. అవి:

  • బేసిక్ (Basic)
  • ఎక్స్​క్లూజివ్ (Exclusive)
  • స్పోర్ట్ (Sport)
  • GS ట్రోఫీ (GS Trophy)

వీటిలో "GS Trophy" వేరియంట్ ఆఫ్-రోడ్ ప్రయాణాలపై అధిక దృష్టి సారిస్తుంది. ఇది ట్యూబ్‌లెస్ వైర్-స్పోక్ వీల్స్, నాబీ-ప్యాటెర్న్ టైర్లను కలిగి ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఈ "F 450 GS" ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 5 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండొచ్చు.

