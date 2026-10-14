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భారత్​లో BMW 'M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్' బుకింగ్స్ షురూ- లిమిటెడ్ యూనిట్స్ మాత్రమే!

బీఎండబ్ల్యూ భారత్‌లో తన అప్‌కమింగ్ "M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్" కోసం బుకింగ్స్ ప్రారంభించింది. దీన్ని బట్టి ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ త్వరలోనే లాంఛ్ కానుందని తెలుస్తోంది.

BMW M2 xDrive Turbo Edition
BMW M2 xDrive Turbo Edition (ఫొటో క్రెడిట్: BMW Group)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2026 at 8:56 PM IST

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Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW ఇండియా మార్కెట్లో తన అప్​కమింగ్ "BWM M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్" బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది. ఇది 1973 నాటి ఐకానిక్ BWM 2002 టర్బో స్ఫూర్తితో రూపొందించిన లిమిటెడ్-రన్ ఎడిషన్. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌లో బోనెట్‌పై రివర్స్‌లో రాసిన 'Turbo' అక్షరాలు వంటి క్లాసిక్ మోడల్ డిజైన్ హైలైట్స్ ఉన్నాయి. అదనంగా, ఇందులో ప్రస్తుత "M2"లోని 473 bhp స్ట్రెయిట్-సిక్స్ ఇంజిన్, ఎక్స్‌డ్రైవ్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్​ను అందించారు.

BWM M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​ 3.0-లీటర్, సిక్స్-సిలిండర్ ఇంజిన్​తో వస్తుంది. ఇది 473 bhp పవర్, 550 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. బీఎండబ్ల్యూ ఎక్స్‌డ్రైవ్ (BMW xDrive) సిస్టమ్ ద్వారా ఈ పవర్ నాలుగు చక్రాలకు వెళ్తుంది. ఈ కారు కేవలం 3.7 సెకన్లలోనే 0-100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

BMW M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్ సైడ్ ప్రొఫైల్
BMW M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్ సైడ్ ప్రొఫైల్ (ఫొటో క్రెడిట్: BMW Group)

ఈ కారు టాప్​ స్పీడ్​ను ఎలక్ట్రానికల్​గా గంటకు 250 కిలోమీటర్లకు పరిమితం చేశారు. అయితే 'M Driver's Package' తీసుకోవడం ద్వారా దీన్ని గంటకు 285 కిలోమీటర్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఈ ఎడిషన్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో కూడా లభిస్తుంది. అయితే భారతదేశంలో ఆ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుందో లేదో వేచి చూడాలి.

బుకింగ్ వివరాలు: బీఎండబ్ల్యూ ఇండియా అధికారిక డీలర్‌షిప్‌ల వద్ద ఈ కారు ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. భారతదేశానికి ఎన్ని యూనిట్లు వస్తాయి, ధర ఎంత ఉంటుంది అనే వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే ఈ "BWM M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్" చాలా తక్కువ సంఖ్యలోనే భారత్​కు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బుకింగ్స్‌ను 'ఫస్ట్ కమ్, ఫస్ట్ సర్వ్' (ముందు వచ్చిన వారికే ప్రాధాన్యత) ప్రాతిపదికన స్వీకరిస్తున్నారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం కంపెనీ అధికారిక వెబ్​సైట్ (BWM India)ను సంప్రదించవచ్చు.

BMW M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్ లోగో
BMW M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్ లోగో (ఫొటో క్రెడిట్: BMW Group)

BWM M2 xDrive టర్బో ఎడిషన్ ఎక్స్​టీరియర్: కంపెనీ ఈ M2 టర్బో ఎడిషన్‌ను ఆల్పైన్ వైట్ కలర్​లో పరిచయం చేసింది. దీని బోనెట్, బూట్‌పై BMW మోటార్‌స్పోర్ట్ స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి. విశేషం ఏంటంటే, సాధారణ స్టిక్కర్లకు భిన్నంగా ఈ స్ట్రిప్స్​ను చేతితో పెయింట్ చేశారు.

కారు బానెట్ పై బ్లాక్ పవర్ డోమ్​తో పాటు రివర్స్ లెటరింగ్​లో 'Turbo' అని ఉంది. ఇది ఒరిజినల్ 2002 టర్బోను గుర్తు చేస్తుంది. ప్రత్యేక 'Turbo' బ్యాడ్జ్ దీనికి మరింత ఆకర్షణీయతను తీసుకొచ్చింది.

M2 లోగోతో సీట్లు
M2 లోగోతో సీట్లు (ఫొటో క్రెడిట్: BMW Group)

ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​లో సాధారణ మోడల్​తో పోలిస్తే కార్బన్ ఫైబర్​ను ఎక్కువగా వాడారు. రూఫ్, టెయిల్ గేట్, రియర్ స్పాయిలర్ అన్నింటినీ తేలికపాటి మెటీరియల్​తో తయారు చేశారు.

ఇక క్యాబిన్ విషయానికి వస్తే, లోపల M కార్బన్ బకెట్ సీట్లు, అల్కాంటారాతో చుట్టిన స్టీరింగ్ వీల్, కార్బన్-ఫైబర్ ట్రిమ్ ఉన్నాయి. సెంటర్ కన్సోల్ పై ప్రత్యేక 'Turbo' బ్యాడ్జ్ కూడా ఉంది.

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