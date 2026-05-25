BMW నుంచి స్పెషల్ ఎడిషన్ బైక్- కేవలం 115 యూనిట్లు మాత్రమే

BMW మోటరాడ్ కొత్త "BMW M 1000 RR Isle of Man TT Edition"ను ఆవిష్కరించింది. అయితే దీన్ని కేవలం 115 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు.

BMW M 1000 RR Isle of Man TT Edition (Photo Credit- BMW Motorrad)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 1:14 PM IST

Hyderabad: ప్రీమియం టూ వీలర్ కంపెనీ BMW మోటరాడ్ కొత్త "BMW M 1000 RR Isle of Man TT Edition"ను ఆవిష్కరించింది. ఇది లిమిటెడ్ ఎడిషన్ సూపర్‌బైక్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 115 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించనున్నారు. 2026లో "Isle of Man Tourist Trophy" 115వ ఎడిషన్‌ను పురస్కరించుకుని దీన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ కొత్త ఎడిషన్​ను "BMW M 1000 RR M Competition" మోడల్ ఆధారంగా రూపొందించారు.

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రఖ్యాత రోడ్ రేసుల్లో ఒకటైన 'Isle of Man TT'తో BMW Motorradకు ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ మోటార్‌సైకిల్​ను ఆవిష్కరించారు. దీంతో పాటు ఈ ఎడిషన్‌లో ప్రత్యేకమైన కాస్మెటిక్ అప్‌డేట్స్, ఎక్స్‌క్లూజివ్ బైక్ లవర్స్ కోసం స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా జోడించారు.

డిజైన్ హైలైట్స్: దీని డిజైన్‌లో అన్నిటికన్నా స్పెషల్ "బ్రిటిష్ రేసింగ్ గ్రీన్ యూని" మ్యాట్ పెయింట్ ఫినిష్. దీనికి Isle of Man Mountain Course స్ఫూర్తితో రూపొందించిన, TT-స్పెసిఫిక్ గ్రాఫిక్స్ జతచేశారు. ఈ బైక్ ఎడమ వైపు ఫెయిరింగ్ మీద సర్క్యూట్‌లోని లెఫ్ట్ కార్నర్‌ల గ్రాఫిక్స్, కుడి వైపు TT కోర్స్‌లోని రైట్ టర్న్స్​ను సూచించే గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

అదనంగా, ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో శాటిన్ క్రోమ్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన అల్యూమినియం ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, బ్లాక్ స్వింగ్‌ఆర్మ్, మ్యాట్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన కార్బన్ ఫైబర్ ఎయిర్‌బాక్స్ కవర్ ఉన్నాయి. దీనిపై మౌంటెన్ కోర్స్ గ్రాఫిక్స్, TT బ్రాండింగ్ ఉంటాయి. ఇతర స్పెషల్ టచ్‌ల విషయానికొస్తే, బ్లాక్ అల్కెంటారా సీట్, వెనుక ఫ్రేమ్ మీద TT బ్యాడ్జింగ్, టాప్ యోక్​పై ఒక్కో బైక్‌కు వేరువేరుగా మిల్డ్ నంబరింగ్ ఇచ్చారు.

కంపెనీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌తో పాటు పలు యాక్సెసరీలను కూడా అందిస్తోంది. వీటిలో M రేస్ కవర్ కిట్, రియర్ ప్యాడాక్ స్టాండ్, మౌంటింగ్ హార్డ్‌వేర్, ఒక డెడికేటెడ్ M మోటార్‌సైకిల్ మ్యాట్ ఉన్నాయి. ఆ మ్యాట్​పై BMW M, TT రెండింటి లోగోలు ఉంటాయి.

ఇంజిన్ వివరాలు: యాంత్రికంగా చూస్తే, "Isle of Man TT Edition" సాధారణ M 1000 RR M కాంపిటీషన్ మోడల్‌ను పోలి ఉంటుంది. ఈ సూపర్‌బైక్ 999cc ఇన్‌లైన్-ఫోర్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది, ఇది 212 bhp పవర్​ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌కు BMW రేస్-డెరైవ్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోడైనమిక్ ప్యాకేజ్‌తో జతచేశారు.

BMW మోటరాడ్ రేసింగ్ చరిత్రలో 'Isle of Man TT' ఒక కీలకమైన భాగంగా కొనసాగుతోంది. ఇటీవల, పీటర్ హిక్‌మన్, డేవీ టాడ్ వంటి BMW రైడర్లు, BMW S 1000 RR, BMW M 1000 RR మోటార్‌సైకిళ్లపై 'Mountain Course'లో అనేక విజయాలను సాధించారు. అంతేకాకుండా, 2023లో హిక్‌మన్ BMW M 1000 RR పై TT ల్యాప్ రికార్డును కూడా నెలకొల్పారు.

ధర వివరాలు: BMW ఇంకా దీని ధరను గానీ, మార్కెట్లో లభ్యతను గానీ ప్రకటించలేదు. అయితే ఈ మోటార్‌సైకిల్ దాని ఎక్స్‌క్లూజివిటీ, అప్పీల్ కారణంగా స్టాండర్డ్ M 1000 RR కంటే చాలా ప్రీమియం ధరలో ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

