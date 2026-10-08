BMW నుంచి మరో ఎలక్ట్రిక్ 'బాంబ్'- కేవలం 3.9 సెకన్లలో 100kmph స్పీడ్!
బీఎండబ్ల్యూ గ్లోబల్ మార్కెట్లో సరికొత్త "iX4" ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని ఆవిష్కరించింది. మూడు వేరియంట్లలో లభించే ఈ మోడల్ కేవలం 3.9 సెకన్లలోనే 100kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.
Published : October 8, 2026 at 5:52 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల దిగ్గజం BMW తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కూపే-SUV "BMW iX4"ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. ఇది ఇటీవల లాంఛ్ అయిన BMW iX3కి కూపే వెర్షన్గా రానుంది. అంతేకాదు, కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మక 'Neue Klasse' (న్యూ క్లాస్) ప్లాట్ఫారమ్పై వస్తున్న మూడో మోడల్ ఇది.
లాంఛ్, వేరియంట్లు: ఈ కొత్త iX4 ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి 2027లో విడుదల కానుంది. తొలుత ఇది "40 xDrive", "50 xDrive" అనే రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఆ తర్వాత దీని లైనప్లో మరింత పవర్ఫుల్, స్పోర్టీ టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ "M60 xDrive" కూడా చేరనుంది.
BMW iX4 ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: కొలతల పరంగా చూస్తే, కొత్త "BMW iX4" 4,782mm పొడవు, 1,895mm వెడల్పు, 1,595mm ఎత్తు, 2,897mm వీల్బేస్తో వస్తుంది. అంటే iX3 తో పోలిస్తే ఇది 40mm తక్కువ పొడవు ఉంటుంది.
అలాగే "iX3"తో అనేక 'Neue Klasse' స్టైలింగ్ను పంచుకున్నప్పటికీ, ఇందులో ప్రత్యేక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో ఏటవాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్, ప్రత్యేకమైన అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్లు, క్లియర్-లెన్స్ టెయిల్-ల్యాంప్స్, బూట్-లిడ్ స్పాయిలర్, మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దిన వెనుక బంపర్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇది ప్రామాణికంగా 20-అంగుళాల చక్రాలతో వస్తుంది. వీటిని 22-అంగుళాలకు అప్గ్రేడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది.
BMW iX4 పవర్ట్రెయిన్: పైన పేర్కొన్న విధంగా, ఈ కొత్త "BMW iX4"ను కంపెనీకి చెందిన 800-వోల్ట్ Neue Klasse ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా నిర్మించారు. ఇందులో మునుపటి "iX3" మోడల్లోని బ్యాటరీ ఆప్షన్లే ఉంటాయి. అవి:
- 40 xDrive: ఈ వేరియంట్ 82.6 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది WLTP ప్రకారం 526 కిలోమీటర్ల నుంచి 638 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది.
- 50 xDrive: ఇందులో 108.7 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఇది 680 కిలోమీటర్ల నుంచి 828 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుంది.
- M60 xDrive: ఇది కూడా 108.7 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తోనే వస్తుందని అంచనా. గరిష్ఠంగా 777 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందించవచ్చు.
BMW iX4 అన్ని వేరియంట్లు ప్రామాణికంగా 'డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్' వ్యవస్థతో వస్తాయి.
వీటిలో "iX4 40 xDrive" వేరియంట్ 374hp పవర్, 520Nm టార్క్ను అందిస్తుండగా, "iX4 50 xDrive" వేరియంట్ 469hp పవర్, 645Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక శ్రేణిలో టాప్ వేరియంట్ అయిన iX4 M60 xDrive ఏకంగా 603 hp పవర్, 875 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, "40 xDrive" 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని 5.6 సెకన్లలో అందుకోగలదు. దీని గరిష్ఠ వేగం 200 kmph. అదే సమయంలో "50 xDrive" 0-100 kmph వేగాన్ని 4.9 సెకన్లలో చేరుకుంటుంది. దీని గరిష్ఠ వేగం 210 kmph. అదే "M60 xDrive" అయితే కేవలం 3.9 సెకన్లలోనే 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకొని 240 kmph గరిష్ఠ వేగాన్ని తాకుతుంది. అంతేకాకుండా, M60 xDrive వేరియంట్లో అడాప్టివ్ స్పోర్ట్స్ సస్పెన్షన్ ప్రామాణికంగా వస్తుంది. ఇది మిగిలిన వేరియంట్లలో ఆప్షన్గా మాత్రమే లభిస్తుంది.