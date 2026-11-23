సింగిల్ ఛార్జ్తో 828Km రేంజ్- త్వరలోనే మార్కెట్లోకి 'BMW iX4'!
భారతీయ లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లోకి మరో మోడల్ రాబోతోంది. BMW తన 'iX4' డిజైన్కు భారత్లో పేటెంట్ దక్కించుకుంది. దీంతో త్వరలోనే ఇది దేశీయ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
Published : November 23, 2026 at 6:09 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW భారత మార్కెట్ కోసం తన 'BMW iX4' డిజైన్కు పేటెంట్ పొందింది. గమనించదగ్గ విషయమేమిటంటే, BMW iX4ను అంతర్జాతీయంగా అక్టోబర్ 2026లో ఆవిష్కరించారు. ఇది BMW iX3కి కూపే-SUV (coupe-SUV) వెర్షన్. అంతేకాకుండా BMW iX3, i3 తర్వాత, ఈ జర్మన్ వాహన తయారీ సంస్థ నుంచి వస్తున్న మూడో 'న్యూ క్లాస్' (Neue Klasse) ఎలక్ట్రిక్ వాహనం (EV) ఇదే. కంపెనీ దాఖలు చేసిన ఈ డిజైన్ పేటెంట్, భారత్లో కూడా ఈ కారు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని సూచిస్తోంది.
అంతర్జాతీయంగా మార్చి 2027లో విక్రయాలు ప్రారంభమైన వెంటనే, భారత్లో కూడా BMW iX4ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా BMW iX4 మూడు వేరియంట్లలో లభించనుంది. అవి:
- 40 xDrive
- 50 xDrive
- M60 xDrive
BMW iX4 డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, BMW iX4 చాలా వరకు BMW iX3ని పోలి ఉంటుంది. అయితే కూపే లాంటి రూపాన్ని సాధించడానికి దీనికి వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్, తక్కువ పొడవున్న ఓవర్హ్యాంగ్లను ఇచ్చారు. ఈ కారులో BMW ప్రత్యేకమైన 'కిడ్నీ గ్రిల్', డ్యూయల్-పాడ్ హెడ్లైట్లు, నీలి రంగు బ్రేక్ కాలిపర్లతో కూడిన 20-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, క్లియర్-లెన్స్ టెయిల్ ల్యాంప్స్, బూట్ లిడ్ స్పాయిలర్, BMW iX3 కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉండే వెనుక బంపర్ ఉన్నాయి.
BMW iX4 M60 xDriveలో అడాప్టివ్ LED హెడ్లైట్లు, గ్రిల్ ప్రాంతంలో పొందుపరిచిన లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, పసుపు రంగు డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs), భారీ 21-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, 'M' బ్యాడ్జింగ్, స్పోర్టీ అవుట్సైడ్ రియర్వ్యూ మిర్రర్స్ (ORVMs), ప్రత్యేకమైన బూట్ లిడ్ స్పాయిలర్ అమర్చారు.
BMW iX4 పవర్ట్రెయిన్ & రేంజ్: BMW iX4 కారును సంస్థ 800-వోల్ట్ 'న్యూ క్లాస్' (Neue Klasse) ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందించారు. ఇందులో BMW iX3లో ఉన్న తరహా బ్యాటరీ ఆప్షన్లనే అందించారు.
1. BMW iX4 40 xDrive (బేస్ వేరియంట్):
- బ్యాటరీ & రేంజ్: ఇది 82.6 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం గరిష్ఠంగా 638 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.
- పవర్ & పెర్ఫార్మెన్స్: ముందు, వెనుక చక్రాలకు (axles) అమర్చిన రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు కలిసి 374 hp పవర్ను, 520 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది కేవలం 5.6 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని BMW తెలిపింది.
2. BMW iX4 50 xDrive (మిడ్ వేరియంట్):
- బ్యాటరీ & రేంజ్: ఈ వేరియంట్ భారీ 108.7 kWh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం గరిష్ఠంగా 828 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుంది.
- పవర్ & పెర్ఫార్మెన్స్: ఇందులోని డ్యూయల్-మోటార్, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AWD) సిస్టమ్ మొత్తం 469 hp పవర్ను, 645 Nm టార్క్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది కేవలం 4.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.
3. BMW iX4 M60 xDrive (టాప్ వేరియంట్):
- బ్యాటరీ & రేంజ్: టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన 'M60 xDrive' బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని BMW ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయినప్పటికీ, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం గరిష్ఠంగా 777 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందించగలదని అంచనా వేస్తున్నారు.
- పవర్ & పెర్ఫార్మెన్స్: BMW iX4 లైనప్లో అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్ ఇదే. ఇది ఏకంగా 612 hp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు కేవలం 3.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుంది. అయితే దీని టాప్ స్పీడ్ను ఎలక్ట్రానిక్గా 240 kmphకే పరిమితం చేశారు.
- ప్రత్యేక ఫీచర్: ఇందులో 'అడాప్టివ్ స్పోర్ట్స్ సస్పెన్షన్' స్టాండర్డ్గా వస్తుంది. మిగిలిన రెండు వేరియంట్లలో ఇది ఒక ఆప్షన్గా అందుబాటులో ఉంటుంది.