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BMW నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 669km ప్రయాణించొచ్చట!

జర్మన్ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW, తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ BMW i5 LWB (లాంగ్ వీల్‌బేస్)ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 79.60 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

BMW i5 LWB
BMW i5 LWB (ఫొటో క్రెడిట్: BMW Group)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 7:48 PM IST

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Hyderabad: దేశీయ లగ్జరీ ఈవీ మార్కెట్లోకి BMW i5 LWB అడుగుపెట్టింది. రూ. 79.60 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో లాంఛ్ అయిన ఈ సరికొత్త లాంగ్ వీల్‌బేస్ ఎలక్ట్రిక్ కారు, సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 669 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. మరో విశేషం ఏంటంటే, చెన్నై ప్లాంట్‌లో అసెంబుల్ అవుతున్న BMW తొలి మేడ్-ఇన్-ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ ఇదే. దీని బుకింగ్‌లు ఆగస్టులోనే ప్రారంభం కాగా, ఇది 'eDrive35L M Sport' అనే ఒకే ఒక వేరియంట్‌లో లభిస్తుంది. ఈ జర్మన్ సంస్థ పరిమిత సంఖ్యలో లభించే 'ఫస్ట్ ఎడిషన్' (First Edition)ను కూడా ప్రకటించి, దాని ధరను కూడా ఇదే విధంగా నిర్ణయించింది. అయితే ఆ 99 యూనిట్లు ఇప్పటికే సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయాయి.

BMW i5 LWB పవర్‌ట్రెయిన్ వివరాలు:

  • మోటార్ & పవర్: i5 eDrive35L మోడల్‌లో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉంటుంది. ఇది 268hp పవర్, 410Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది రియర్-వీల్-డ్రైవ్ (RWD) లేఅవుట్‌తో వస్తుంది.
  • వేగం (Speed): ఇది కేవలం 6.7 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100kph వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని గరిష్ఠ వేగం (top speed) 195kph.
  • బ్యాటరీ & రేంజ్: ఇందులో 81.6kWh బ్యాటరీ ఉంటుంది. MIDC టెస్ట్ సైకిల్ ప్రకారం, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 669 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.
  • ఛార్జింగ్ (Charging): ఈ కారు 160kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా కేవలం 33 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతానికి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చని BMW చెప్తోంది. ఇది 11kW వరకు AC ఛార్జింగ్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతోపాటు 'BMW వాల్‌బాక్స్ ఛార్జర్' (BMW Wallbox charger) ను ఇన్‌స్టాలేషన్‌తో కలిపి ఇస్తున్నారు.

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BMW I5 LWB LAUNCHED IN INDIA
BMW I5 LWB LAUNCHED IN INDIA

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