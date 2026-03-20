కొత్త తరం 'BMW i3' సెడాన్ ఆవిష్కరణ- సింగిల్ ఛార్జ్తో 900 km రేంజ్
BMW తన కొత్త తరం "BMW i3" సెడాన్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ కారు సింగిల్ ఛార్జ్తో 900 కిలోమీటర్ల రేంజ్అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
Published : March 20, 2026 at 12:13 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW తన కొత్త తరం "BMW i3" సెడాన్ను ఆవిష్కరించింది. ఇది కంపెనీ కొత్త తరం EV శ్రేణిలో ఇది రెండవ వాహనం. గతేడాది కంపెనీ ఇప్పటికే కొత్త తరం BMW iX3ని పరిచయం చేసింది. ఇకపోతే ఈ తాజా ఫుల్లీ ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ను BMW 'Neue Klasse' ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు.
పేరు ఒకటే అయినప్పటికీ, మునుపటి i3 హ్యాచ్బ్యాక్తో ఈ కొత్త BMW i3కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. పాత కాంపాక్ట్ మోడల్కు భిన్నంగా, పూర్తిగా ఒక విద్యుత్ వాహనంగా రూపొందించిన సంప్రదాయ 'త్రీ-బాక్స్' సెడాన్ ఇది. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో రాబోయే 3 సిరీస్ మోడళ్ల కోసం BMW అనుసరించబోయే డిజైన్, డైరెక్షన్కు సంబంధించిన ఒక ముందస్తు రూపాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
కొత్త BMW i3 సెడాన్ ఎక్స్టీరియర్: డిజైన్ పరంగా, కొత్త BMW i3 కంపెనీ ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ఎలిమెంట్లను నిలుపుకొంది. దీని ముందు భాగంలో సొగసైన హెడ్ల్యాంప్లు, ఆకర్షణీయమైన బోనెట్, బంపర్పై ఏరోడైనమిక్ డీటెయిలింగ్లు ఉన్నాయి.
సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు, ఈ సెడాన్ క్లీన్ సర్ఫేసింగ్, ప్రోమినెంట్ షోల్డర్ లైన్ను, అలాగే వెనుక భాగంలో BMW ప్రత్యేకమైన 'హాఫ్మీస్టర్ కింక్'ను కలిగి ఉంటుంది. వెనుక భాగాన్ని చాలా వరకు ఫ్లాట్గా ఉంచారు, స్లిమ్ టెయిల్-ల్యాంప్లను బూట్ లిడ్లో పొందుపరిచారు.
కొత్త BMW i3 సెడాన్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ విషయానికొస్తే, దీని ఇంటీరియర్ లేఅవుట్ BMW సంప్రదాయ క్యాబిన్ డిజైన్కు భిన్నంగా ఉంటుంది. డాష్బోర్డ్ పై అంచు వెంబడి ఒక సన్నని డిస్ప్లే ఉంటుంది, దీనిలో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ప్యాసింజర్ డిస్ప్లే ఉంటాయి.
ప్రధాన సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ను డాష్బోర్డ్పై కొద్దిగా కిందికి, ఒక స్వతంత్ర యూనిట్గా అమర్చారు. అదే సమయంలో స్టీరింగ్ వీల్ వెర్టికల్ స్పోక్స్తో కొత్త డిజైన్ను కలిగి ఉండగా, మొత్తం క్యాబిన్ థీమ్ మినిమలిస్ట్గా, ఎలాంటి అదనపు హంగులు లేకుండా ఉంటుంది.
కొత్త BMW i3 సెడాన్ బ్యాటరీ, రేంజ్: BMW i3 కారును '50 xDrive' వేరియంట్లో ప్రవేశపెట్టినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ కారు 800-వోల్ట్ల విద్యుత్ నిర్మాణాన్ని (Electrical Architecture) కలిగి ఉంది. బ్యాటరీ సామర్థ్యానికి సంబంధించిన అధికారిక సమాచారం ఇంకా విడుదల కానప్పటికీ, ఇది BMW iX3లో ఉపయోగించిన 108.7 kWh యూనిట్ను పోలి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ కొత్త తరం "BMW i3" 469 hp శక్తిని, 645 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. సింగిల్ ఛార్జ్తో ఈ కారు WLTP పరిధి 900 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని తెలిపింది.