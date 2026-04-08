మార్కెట్లోకి BMW F 450 GS వస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
BMW తన కొత్త "F 450 GS" మోడల్ను ఏప్రిల్ 23న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : April 8, 2026 at 4:06 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ BMW మోటరాడ్ తన సరికొత్త మోడల్ "BMW F 450 GS"ను విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ బైక్ ఏప్రిల్ 23న భారత మార్కెట్లో విడుదల కానుంది. కంపెనీ ఈ కొత్త "BMW F 450 GS"ను 500cc లోపు ట్విన్-సిలిండర్ విభాగంలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
BMW G 310 శ్రేణితో గతంలో ఏర్పరచుకున్న భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరిస్తూ, BMW F 450 GS భారతదేశంలో TVS మోటార్ కంపెనీ ద్వారా నిర్మితమవుతుందనేది గమనార్హం. ఇకపోతే భారత మార్కెట్లో "BMW G 310 R", "G 310 GS" మోడళ్ల విక్రయాలు కొంతకాలం క్రితమే నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం, కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ శ్రేణిలో మిగిలి ఉన్న ఏకైక మోడల్ BMW G 310 RR మాత్రమే. ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోటార్సైకిల్ "BMW G 310 GS" స్థానాన్ని సమర్థవంతంగా భర్తీ చేస్తుంది; మెరుగైన పనితీరు, టూరింగ్ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది.
BMW F 450 GS ఇంజిన్ & పనితీరు: కొత్త BMW F 450 GS ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇది కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన 420cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 8,750 rpm వద్ద 48 bhp శక్తిని, 6,750 rpm వద్ద 43 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ ఇంజన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఇది స్టాండర్డ్గా స్లిప్పర్ క్లచ్ అండ్ బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్తో వస్తుంది. మునుపటి సింగిల్-సిలిండర్ సెటప్తో పోలిస్తే, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మరింత సున్నితమైన పనితీరును, మెరుగైన హైవే క్రూజింగ్ను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
BMW F 450 GS ఛాసిస్ & హార్డ్వేర్: ఈ మోటార్సైకిల్ ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది గతంలో కాన్సెప్ట్గా ప్రదర్శించిన ఫ్రేమ్ను పోలి ఉంటుంది. ఈ బైక్ ముందు భాగంలో అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్ సస్పెన్షన్, వెనుక భాగంలో మోనోషాక్ ఉంటాయి. ఇవి రెండూ 180 mm ట్రావెల్ను అందిస్తాయి.
సాధారణ రహదారి ప్రయాణ సౌకర్యం, తేలికపాటి ఆఫ్-రోడ్ వినియోగం మధ్య సమతుల్యతను సాధించడమే ఈ సెటప్ లక్ష్యం. ఈ మోటార్సైకిల్ 175 కిలోల కర్బ్ వెయిట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది దాని కేటగిరీలో చాలా తేలికైనదిగా నిలుస్తుంది. ఈ బైక్ ముందు భాగంలో 19-అంగుళాల, వెనుక భాగంలో 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి 'డ్యూయల్-పర్పస్' (ద్వి-ప్రయోజన) టైర్లతో వస్తాయి.
BMW F 450 GS వేరియంట్లు, అంచనా ధర: BMW అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొత్త "BMW F 450 GS" పలు వేరియంట్లను పరిచయం చేస్తోంది. అయితే, భారతీయ మార్కెట్ కోసం నిర్దిష్టంగా ఏ వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉంటాయనే విషయం ఇంకా ధృవీకరించలేదు. ధరల విషయానికి వస్తే, ఈ బైక్ ధర రూ. 4 లక్షల నుంచి రూ. 4.50 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. తద్వారా ఇది తన విభాగంలో ఒక ప్రీమియం ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో విడుదలైన తర్వాత, BMW F 450 GS మోడల్ "KTM 390 అడ్వెంచర్", "రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450" వంటి సుప్రసిద్ధ మోడళ్లతో పోటీపడనుంది. ఈ మోడళ్లు మిడ్-కెపాసిటీ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ విభాగంలో ఇప్పటికే బలమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నాయి.