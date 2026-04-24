మార్కెట్లోకి BMW 'F 450 GS' అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చేసింది- ధర ఎంతంటే?
Published : April 24, 2026 at 12:19 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం & స్పోర్టీ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ BMW మోటోరాడ్ ఇండియా, తన కొత్త BMW F 450 GS అడ్వెంచర్ టూరింగ్ బైక్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ ధర రూ. 4.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
BMW F 450 GS డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, కొత్త "BMW F 450 GS" ఈ సిరీస్లోని పెద్ద మోడళ్ల ప్రేరణతో రూపొందించారు. ఇది సుపరిచితమైన GS స్టైలింగ్తోనే వస్తుంది. ముందు భాగంలో ఈ బైక్లో X-ఆకారపు LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు ఉన్నాయి. ఇవి "R 1300 GS"లో ఉపయోగించిన లైటింగ్ యూనిట్ను పోలి ఉంటాయి.
ఈ మోటార్సైకిల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కోసం 6.5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది రోడ్, రెయిన్, ఎండ్యూరో అనే మూడు ప్రామాణిక రైడింగ్ మోడ్లతో వస్తుంది. అయితే ఎండ్యూరో ప్రో మోడ్ ఎక్స్క్లూజివ్, అంతకంటే ఎగువ స్థాయి వేరియంట్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా సర్దుబాటు చేయగల లివర్లు, హీటెడ్ గ్రిప్లు కూడా ప్రామాణిక పరికరాల జాబితాలో భాగంగా ఉన్నాయి.
BMW F 450 GS ఇంజిన్: ఈ కొత్త "BMW F 450 GS" ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 420cc లిక్విడ్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ 8,750 rpm వద్ద 47 bhp శక్తిని, 6,750 rpm వద్ద 43 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో స్లిప్పర్ క్లచ్, బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ వంటివి ప్రామాణికంగా (Standard) లభిస్తాయి.
ఈ మోటార్సైకిల్ గరిష్ఠ వేగం (Top Speed) 165 kmph ఉంటుందని, అలాగే ఇది కేవలం 5.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచఇ 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ బైక్లో 14-లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ ఉంటుంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, దీని ఇంధన సామర్థ్యం (Fuel Efficiency) 26 kmpl కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
BMW F 450 GS వేరియంట్లు: వేరియంట్ల విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్ను మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- బేసిక్ (Basic)
- ఎక్స్క్లూజివ్ (Exclusive)
- ట్రోఫీ (Trophy)
వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్లు, హార్ట్వేర్ వివరాలు:
1. BMW F 450 GS బేసిక్ వేరియంట్: ఈ బేస్ వేరియంట్ 'కాస్మిక్ బ్లాక్' (Cosmic Black) రంగులో లభిస్తుంది. ఇది DRLలతో కూడిన పూర్తి LED హెడ్లైట్ సెటప్ను, అలాగే 6.5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ABS ప్రో, డైనమిక్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (DTC), డైనమిక్ బ్రేక్ కంట్రోల్ (DBC), MSR, WAD వంటి అనేక ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. వీటితో పాటు 'Rain', 'Road', 'Enduro' అనే మూడు రైడింగ్ మోడ్లను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ వేరియంట్ హార్డ్వేర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 19-అంగుళాల ముందు, 17-అంగుళాల వెనుక చక్రాల సెటప్ ఉంది. వీటికి 180 mm ట్రావెల్ అందించే అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్లు జతచేశారు. వెనుక భాగంలో సర్దుబాటు చేయగల ప్రీలోడ్తో కూడిన మోనోషాక్ ఉంటుంది. అదనంగా ఇందులో సర్దుబాటు చేయగల హ్యాండ్ లీవర్లు, హీటెడ్ గ్రిప్లు, ఒక USB-C ఛార్జింగ్ సాకెట్, సర్దుబాటు చేయగల వెనుక బ్రేక్ లీవర్ కూడా ఉన్నాయి.
2. BMW F 450 GS ఎక్స్క్లూజివ్ వేరియంట్: ఈ మిడ్-రేంజ్ 'ఎక్స్క్లూజివ్' వేరియంట్ కూడా 'కాస్మిక్ బ్లాక్' రంగులో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా బేస్ మోడల్తో పోలిస్తే ఇది టూరింగ్, ఆఫ్-రోడింగ్కు మరింత అనుకూలంగా ఉండే ప్రత్యేక ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇందులో ఆఫ్-రోడ్ ఫుట్పెగ్స్, నలుపు రంగు హ్యాండ్గార్డ్స్, ప్లాస్టిక్ ఇంజిన్ గార్డ్ వంటివి ఉన్నాయి.
ఈ వేరియంట్ అందించే ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇది 'Riding Modes Pro'ను పరిచయం చేస్తుంది. ఇందులో 'Enduro Pro' మోడ్తో పాటు 'Shift Assistant Pro' (ద్వి-దిశాత్మక క్విక్షిఫ్టర్) కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఒక క్లీన్ విండ్షీల్డ్ కూడా ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉంది.
3. BMW F 450 GS ట్రోపీ వేరియంట్: ఈ టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ 'Racing Blue Metallic' రంగులో ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో వైట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్, వైట్ హ్యాండ్ గార్డ్స్ వంటి విశిష్టమైన విజువల్ ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి.
కేవలం రూపంలో మాత్రమే కాకుండా పరికరాల పరంగా కూడా ఆఫ్-రోడ్ వినియోగానికి ఇది ఒక అత్యుత్తమ ఎంపికగా కనిపిస్తోంది. ఇందులో టింటెడ్ ర్యాలీ-స్టైల్ విండ్షీల్డ్, స్పోర్ట్ సస్పెన్షన్, అల్యూమినియం ఇంజిన్ గార్డ్ ఉన్నాయి. ఈ వేరియంట్లో BMW ఈజీ రైడ్ క్లచ్ (ERC) కూడా స్టాండర్డ్గా వస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా ఈ మోటార్సైకిల్ బుకింగ్లు ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో డెలివరీలు కూడా త్వరలోనే అంటే జూన్ 2026లో ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు.