ETV Bharat / technology

మార్కెట్లోకి BMW 'F 450 GS' అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చేసింది- ధర ఎంతంటే?

మూడు వేరియంట్లతో BMW F 450 GS భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయింది. దీని ధరలు రూ. 4.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

BMW F 450 GS Launched in India; Prices Start from Rs. 4.70 Lakh (Photo Credit- BMW Motorrad India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 12:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రీమియం & స్పోర్టీ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ BMW మోటోరాడ్ ఇండియా, తన కొత్త BMW F 450 GS అడ్వెంచర్ టూరింగ్ బైక్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ ధర రూ. 4.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

BMW F 450 GS డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, కొత్త "BMW F 450 GS" ఈ సిరీస్‌లోని పెద్ద మోడళ్ల ప్రేరణతో రూపొందించారు. ఇది సుపరిచితమైన GS స్టైలింగ్​తోనే వస్తుంది. ముందు భాగంలో ఈ బైక్‌లో X-ఆకారపు LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు ఉన్నాయి. ఇవి "R 1300 GS"లో ఉపయోగించిన లైటింగ్ యూనిట్‌ను పోలి ఉంటాయి.

ఈ మోటార్‌సైకిల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ కోసం 6.5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లేను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది రోడ్, రెయిన్, ఎండ్యూరో అనే మూడు ప్రామాణిక రైడింగ్ మోడ్‌లతో వస్తుంది. అయితే ఎండ్యూరో ప్రో మోడ్ ఎక్స్‌క్లూజివ్, అంతకంటే ఎగువ స్థాయి వేరియంట్​లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా సర్దుబాటు చేయగల లివర్లు, హీటెడ్ గ్రిప్‌లు కూడా ప్రామాణిక పరికరాల జాబితాలో భాగంగా ఉన్నాయి.

BMW F 450 GS ఇంజిన్: ఈ కొత్త "BMW F 450 GS" ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 420cc లిక్విడ్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్​ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ 8,750 rpm వద్ద 47 bhp శక్తిని, 6,750 rpm వద్ద 43 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో స్లిప్పర్ క్లచ్, బై-డైరెక్షనల్ క్విక్‌షిఫ్టర్ వంటివి ప్రామాణికంగా (Standard) లభిస్తాయి.

ఈ మోటార్‌సైకిల్ గరిష్ఠ వేగం (Top Speed) 165 kmph ఉంటుందని, అలాగే ఇది కేవలం 5.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచఇ 100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ బైక్‌లో 14-లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ ఉంటుంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, దీని ఇంధన సామర్థ్యం (Fuel Efficiency) 26 kmpl కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

BMW F 450 GS వేరియంట్లు: వేరియంట్ల విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:

  • బేసిక్ (Basic)
  • ఎక్స్‌క్లూజివ్ (Exclusive)
  • ట్రోఫీ (Trophy)

వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్లు, హార్ట్​వేర్ వివరాలు:

1. BMW F 450 GS బేసిక్ వేరియంట్: ఈ బేస్ వేరియంట్ 'కాస్మిక్ బ్లాక్' (Cosmic Black) రంగులో లభిస్తుంది. ఇది DRLలతో కూడిన పూర్తి LED హెడ్‌లైట్ సెటప్‌ను, అలాగే 6.5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ABS ప్రో, డైనమిక్ ట్రాక్షన్​ కంట్రోల్ (DTC), డైనమిక్ బ్రేక్ కంట్రోల్ (DBC), MSR, WAD వంటి అనేక ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. వీటితో పాటు 'Rain', 'Road', 'Enduro' అనే మూడు రైడింగ్ మోడ్‌లను కూడా కలిగి ఉంది.

ఈ వేరియంట్ హార్డ్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 19-అంగుళాల ముందు, 17-అంగుళాల వెనుక చక్రాల సెటప్ ఉంది. వీటికి 180 mm ట్రావెల్ అందించే అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్‌లు జతచేశారు. వెనుక భాగంలో సర్దుబాటు చేయగల ప్రీలోడ్‌తో కూడిన మోనోషాక్ ఉంటుంది. అదనంగా ఇందులో సర్దుబాటు చేయగల హ్యాండ్ లీవర్‌లు, హీటెడ్ గ్రిప్‌లు, ఒక USB-C ఛార్జింగ్ సాకెట్, సర్దుబాటు చేయగల వెనుక బ్రేక్ లీవర్ కూడా ఉన్నాయి.

2. BMW F 450 GS ఎక్స్​క్లూజివ్ వేరియంట్: ఈ మిడ్-రేంజ్ 'ఎక్స్​క్లూజివ్' వేరియంట్ కూడా 'కాస్మిక్ బ్లాక్' రంగులో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా బేస్ మోడల్‌తో పోలిస్తే ఇది టూరింగ్, ఆఫ్-రోడింగ్‌కు మరింత అనుకూలంగా ఉండే ప్రత్యేక ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇందులో ఆఫ్-రోడ్ ఫుట్‌పెగ్స్, నలుపు రంగు హ్యాండ్‌గార్డ్స్, ప్లాస్టిక్ ఇంజిన్ గార్డ్ వంటివి ఉన్నాయి.

ఈ వేరియంట్‌ అందించే ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇది 'Riding Modes Pro'ను పరిచయం చేస్తుంది. ఇందులో 'Enduro Pro' మోడ్‌తో పాటు 'Shift Assistant Pro' (ద్వి-దిశాత్మక క్విక్‌షిఫ్టర్) కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఒక క్లీన్ విండ్‌షీల్డ్ కూడా ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉంది.

3. BMW F 450 GS ట్రోపీ వేరియంట్: ఈ టాప్​-స్పెక్ వేరియంట్ 'Racing Blue Metallic' రంగులో ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో వైట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్, వైట్ హ్యాండ్ గార్డ్స్ వంటి విశిష్టమైన విజువల్ ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి.

కేవలం రూపంలో మాత్రమే కాకుండా పరికరాల పరంగా కూడా ఆఫ్-రోడ్ వినియోగానికి ఇది ఒక అత్యుత్తమ ఎంపికగా కనిపిస్తోంది. ఇందులో టింటెడ్ ర్యాలీ-స్టైల్ విండ్‌షీల్డ్, స్పోర్ట్ సస్పెన్షన్, అల్యూమినియం ఇంజిన్ గార్డ్ ఉన్నాయి. ఈ వేరియంట్‌లో BMW ఈజీ రైడ్ క్లచ్ (ERC) కూడా స్టాండర్డ్‌గా వస్తుంది.

సేల్ వివరాలు: కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా ఈ మోటార్‌సైకిల్ బుకింగ్‌లు ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో డెలివరీలు కూడా త్వరలోనే అంటే జూన్ 2026లో ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

BMW F 450 GS PRICE
BMW F 450 GS FEATURES
BMW F 450 GS ENGINE
BMW F 450 GS DESIGN
BMW F 450 GS LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.