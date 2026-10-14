BMW నుంచి సరికొత్త లగ్జరీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్- 'కాన్సెప్ట్ 7 ప్రొటెక్షన్' ఆవిష్కరణ
బీఎండబ్ల్యూ తన సరికొత్త 'కాన్సెప్ట్ 7 ప్రొటెక్షన్'ను ఆవిష్కరించింది. ప్రధానంగా ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు, ఉన్నతాధికారుల భద్రత కోసం దీనిని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. భద్రతతో పాటు విలాసవంతమైన ప్రయాణ అనుభూతిని అందించడమే దీని ప్రత్యేకత.
Published : October 14, 2026 at 2:12 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల దిగ్గజం BMW తన సరికొత్త "కాన్సెప్ట్ 7 ప్రొటెక్షన్" (Concept 7 Protection) వాహనాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఫ్లాగ్షిప్ "BMW 7 సిరీస్" ఆధారంగా ఈ లగ్జరీ సాయుధ సెడాన్ (armored sedan)ను రూపొందించారు. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే, బయటకు చూడటానికి ఇది సాధారణ 7 Series లాగానే కనిపిస్తుంది. కానీ లోపల మాత్రం అత్యాధునిక బుల్లెట్ ప్రూఫ్ భద్రతా వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. తమ వాహనానికి భద్రతా కవచం ఉందన్న విషయం బయటకు తెలియకూడదనుకునే వీఐపీలు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల కోసం దీన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
ఈ కాన్సెప్ట్ను "BMW X5 ప్రొటెక్షన్ VR6", "7 సిరీస్ ప్రొటెక్షన్" మోడళ్ల కంటే దిగువ శ్రేణి (లైట్-ఆర్మర్డ్ కేటగిరీ)లో ఉంచారు. దీనిని M760e xDrive ట్రిమ్ ఆధారంగా అభివృద్ధి చేశారు. ఈ కారులో 3.0-లీటర్ల 6-సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ తో కూడిన ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ను అందించారు. ఈ కాంబినేషన్ మొత్తం 612 హార్స్ పవర్, 800 Nm టార్క్ ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదనంగా, కారు తలుపులు తెరవకుండానే బయట ఉన్నవారితో మాట్లాడటానికి వీలుగా ఇందులో ఒక ఇంటర్కామ్ సిస్టమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
కానీ దీని అసలు ప్రత్యేకత తలుపుల్లో అమర్చిన మందపాటి బుల్లెట్-రెసిస్టెంట్ గ్లాస్, బాలిస్టిక్ స్టీల్ & ఫైబర్-రీన్ఫోర్స్డ్ కాంపోజిట్ ప్రొటెక్షన్. అలాగే పైకప్పు, బల్క్హెడ్, వెనుక గోడకు అదనపు షీల్డింగ్ను అందించారు. సాధారణ 9 mm పిస్టల్, అత్యంత శక్తివంతమైన .44 మాగ్నమ్ రివాల్వర్ లాంటి ప్రమాదకరమైన తుపాకీ గుళ్ల దాడుల నుంచి కూడా ప్రయాణికులకు రక్షణ కల్పించే విధంగా దీనిని అభివృద్ధి చేశారు. ఇది అంతర్జాతీయంగా సరికొత్తగా వచ్చిన 'BayB' అనే భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రక్షణ కల్పిస్తుంది.
అత్యున్నత భద్రత కలిగిన "BMW 7 సిరీస్ ప్రొటెక్షన్" మోడల్ VR9 ప్రొటెక్షన్, VPAM 10 సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది. దీనికి భిన్నంగా, రోజువారీ ప్రయాణాల్లో ఎదురయ్యే ఊహించని ముప్పుల నుంచి రక్షణ కోరుకునే వారికోసమే ఈ "కాన్సెప్ట్ 7 ప్రొటెక్షన్"ను రూపొందించారు. అంటే అత్యంత భారీ స్థాయి సాయుధ రక్షణ అవసరం లేని, అయినప్పటికీ నిత్యావసర భద్రతను కోరుకునే వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చారు.
BMW అందించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సేఫ్టీ సిస్టమ్ను కారులోనే ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. అంతేకాకుండా పెరిగిన బరువు, అదనపు పరికరాలకు అనుగుణంగా ఛాసిస్, బ్రేక్లు, పవర్ట్రెయిన్, డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్లను ప్రత్యేకంగా ట్యూన్ చేశారు. తద్వారా రెగ్యులర్ "BMW 7 సరీస్"లోని కంఫర్ట్, డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎలాంటి రాజీ లేకుండా చూశారు.
కాన్సెప్ట్ 7 ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్టీరియర్: ఈ లగ్జరీ సెడాన్ సింపుల్గా, అయినా రిచ్ లుక్తో వస్తుంది. ఇక క్యాబిన్లో BMW ఇండివిజువల్ మెరినో లెదర్ అప్హోల్స్టరీ, అల్కాంటారా ట్రిమ్, ఎండ నుంచి రక్షణ కల్పించే గ్లేజింగ్, ఎలక్ట్రానిక్గా పనిచేసే సన్బ్లైండ్స్ అందించారు.
ఈ కాన్సెప్ట్లో కొత్త BMW ఇండివిజువల్ రియర్ కన్సోల్ను కూడా చూపించారు. ఇందులో ఫోల్డబుల్ టేబుల్, కూల్ బాక్స్ ఉన్నాయి. ఇదే రియర్ కన్సోల్ 2027 రెండో అర్ధభాగం నుంచి స్టాండర్డ్ 7 సిరీస్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
కాన్సెప్ట్ 7 ప్రొటెక్షన్ ఇతర ఫీచర్లు: పైన చెప్పుకున్న విధంగా, ఈ కారులో ఇంటర్కామ్ సిస్టమ్ ఉంది. దీని సాయంత డోర్లు, విండోలు పూర్తిగా మూసి ఉన్నా లోపల ఉన్నవారు బయటి వ్యక్తులతో సులభంగా మాట్లాడవచ్చు. దీంతోపాటు అటాక్ అలారం సిస్టమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కారును ఎవరైనా బలవంతంగా తెరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఇది లైట్లు, హారన్ ద్వారా చుట్టుపక్కల వారిని అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఈ భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగానే, బయటి వ్యక్తులు లోపలికి చొరబడకుండా ఉండేందుకు కారు ముందు, వెనుక విండోలను పూర్తిగా తెరవడానికి వీల్లేకుండా డిజైన్ చేశారు. వీటిని ఎలక్ట్రికల్గా కేవలం కొద్దిగా మాత్రమే తెరవగలం.
భవిష్యత్తులో సెక్యూరిటీ వాహనాల శ్రేణిని మరింత విస్తరించాలనే ఉద్దేశంతోనే BMW ఈ సరికొత్త "కాన్సెప్ట్ 7 ప్రొటెక్షన్" కారును తీసుకొచ్చినట్లు చెబుతోంది. ప్రారంభంలో దీనిని కేవలం కొన్ని ఎంపిక చేసిన యూరప్ మార్కెట్లలోనే విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే, దీని ఉత్పత్తి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? లేదా మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది? అనే వివరాలను కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు.