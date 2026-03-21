ఏప్రిల్ నుంచి లగ్జరీ కార్ల ధరలకు రెక్కలు- లిస్ట్​లో ఏ మోడళ్లు ఉన్నాయంటే?

ఆడి, మెర్సిడెస్-బెంజ్, BMW ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి భారతదేశంలో తమ కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించాయి.

BMW, Audi, Mercedes To Hike Car Prices in India From April 2026
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 21, 2026 at 11:25 AM IST

Hyderabad: విలాసవంతమైన కార్ల తయారీ సంస్థలైన ఆడి ఇండియా, మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా, BMW ఇండియా, కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి తమ కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించిన తొలి ఆటోమొబైల్ సంస్థలలో ఒకటిగా నిలిచాయి.

రూపాయి విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, పెరుగుతున్న తయారీ వ్యయాలను కారణంగా చూపుతూ, ఆ రెండు యూరోపియన్ కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ కార్ల శ్రేణుల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించాయి.

జర్మన్ ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్, వినిమయ రేట్లలోని హెచ్చుతగ్గులను భర్తీ చేయడానికి 2026లోని అన్ని త్రైమాసికాలలో తమ కార్ల ధరలను పెంచాలని యోచిస్తున్నట్లు గతంలో పేర్కొంది.

మెర్సిడెస్-బెంజ్, BMWలకు సంబంధించి, 2026లో ఇది రెండవ ధరల పెంపు. ఇంతకుముందు, ఈ సంస్థలు జనవరి 1, 2026న కూడా ధరలను పెంచాయి. కాగా ఆడి విషయానికి వస్తే, ఈ క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో ఇదే మొదటి ధరల పెంపు.

ఒక ప్రకటనలో, మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఉపాధ్యక్షుడు బ్రెండన్ సిస్సింగ్ "ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా, మా ఉత్పత్తుల శ్రేణి అంతటిలోనూ సుమారు 2 శాతం ధరల సవరణను అమలు చేస్తాం" అని అన్నారు.

దీంతోపాటు "విదేశీ మారకం రేట్లలో నిరంతర హెచ్చుతగ్గులు.. ముఖ్యంగా యూరోతో పోలిస్తే రూపాయి విలువ నిలకడగా క్షీణించడం, అలాగే పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి వ్యయాలే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణాలు. వ్యయ సంబంధిత ఒత్తిళ్లను మేమే భరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటప్పటికీ, వ్యాపారాన్ని నిలకడగా కొనసాగించడానికి ధరలలో కొన్ని సర్దుబాట్లు చేయడం అనివార్యమైంది" అని జోడించారు.

2026 Audi SQ8 (Photo Credit- Audi)

ఆడి ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ బల్బీర్ సింగ్ ధిల్లాన్ కూడా ఇదే విధమైన ప్రకటన చేశారు. "ఇటీవల ముడిసరుకు వ్యయాలు పెరగడం, మారకం రేట్ల హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా, ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా ధరలను గరిష్ఠంగా 2 శాతం వరకు సవరించనున్నాం. ఈ ధరల పెంపు ప్రభావం మా వినియోగదారులపై కనిష్ఠ స్థాయిలోనే ఉండేలా చూసుకుంటున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.

BMW గ్రూప్ ఇండియా అధ్యక్షుడు & CEO అయిన హర్‌దీప్ సింగ్ బ్రార్ కూడా ఒక ప్రకటనలో, సంస్థ ఎదుర్కొంటున్న ఈ సవాళ్లనే ప్రస్తావించారు. "పెరుగుతున్న రవాణా, ముడి సరుకుల ఖర్చులు, దానికి తోడు రూపాయి విలువ క్షీణించడం వంటి కారణాల వల్ల ధరల పెంపు అనివార్యమైంది. స్థానికంగా అసెంబుల్​ చేస్తున్న, CBU పద్ధతిలో దిగుమతి చేసుకునే రెండు రకాల వాహనాలపైనా ఈ ప్రభావం పడుతుంది" అని అన్నారు. మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే దీని ప్రభావం BMW అనుబంధ బ్రాండ్ అయిన 'MINI' పైనా కూడా పడనుంది.

BMW M2 CS (Photo Credit- BMW India)

ఈ సంస్థలు ప్రకటించిన ధరల పెంపును పక్కన పెడితే, భారతదేశంలో మెర్సిడెస్-బెంజ్‌కు 2026 మరొక బిజీ సంవత్సరంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. భారత మార్కెట్లో 12 కొత్త లేదా అప్డేటెడ్ మోడళ్లను విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ తన ప్రణాళికలను ధృవీకరించింది. మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇప్పటికే Maybach GLS, EQS SUVల కొత్త వేరియంట్లను విడుదల చేసింది. అయితే, పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడిచే CLA సెడాన్ వచ్చే ఏడాది విడుదల కానుంది.

BMW విషయానికి వస్తే, ఈ ఏడాది తన మొత్తం శ్రేణిలో అనేక సరికొత్త లేదా అప్డేటెడ్ మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు కంపెనీ ప్రణాళిక రచిస్తోంది. BMW ఇటీవల భారత మార్కెట్లో పరిమిత సంఖ్యలో లభించే 'BMW M2 CS' మోడల్‌ను పరిచయం చేసింది. మరోవైపు, ఆడి కూడా ఇటీవల భారత మార్కెట్ కోసం ఈ ఏడాదిలో తన మొట్టమొదటి కొత్త కారు అయిన 'Audi SQ8'ను విడుదల చేసింది.

