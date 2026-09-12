BMW లగ్జరీ ధమాకా: ఇండియాలో '7 సిరీస్' సెడాన్, 'i7' ఫేస్లిఫ్ట్ విడుదల
BMW భారతీయ మార్కెట్లో తన కొత్త BMW 7 సిరీస్ సెడాన్ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 1.95 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : September 12, 2026 at 1:58 PM IST
Hyderabad: జర్మన్ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW తన కొత్త BMW 7 సిరీస్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ రూ. 1.95 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేసింది. అలాగే, కొత్త BMW i7లో 50 xDrive, M70 అనే రెండు వేరియంట్లను కూడా విడుదల చేసింది. వీటి ధరలు వరుసగా రూ 1.95 కోట్లు, రూ. 2.65 కోట్లుగా ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, ఈ కొత్త మోడళ్లతో పాటు కంపెనీ తన చెన్నై ప్లాంట్లో BMW i7 స్థానిక ఉత్పత్తిని ప్రకటించింది. దీనితో, జర్మనీ తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రిక్ లగ్జరీ సెడాన్ను తయారుచేసే ఏకైక దేశంగా భారతదేశం నిలిచింది. మరోవైపు, BMW i7 M70 కారు CBU (కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్)గా భారతదేశంలోకి దిగుమతి అవుతుంది.
కొత్త BMW 7 సిరీస్ పవర్ట్రెయిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, కొత్త BMW 740లో 3.0-లీటర్, 6-సిలిండర్ ట్విన్పవర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 400 hp పవర్, 540 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కారు 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని 5.4 సెకన్లలో అందుకోగలదు. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 250 కిలోమీటర్లుగా (250 kmph) ఉంది.
మరోవైపు, BMW i7 eDrive50 మోడల్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్తో వస్తుంది. ఇది 455 hp పవర్, 660 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇది 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని 5.5 సెకన్లలో అందుకోగలదు. ఈ వాహనం గరిష్ఠంగా గంటకు 210 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు. ఇందులో 112.5 kWh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం 728 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను (పరిధిని) అందిస్తుంది. ఇది మునుపటి మోడల్ కంటే 125 కిలోమీటర్లు ఎక్కువ.
అదనంగా, అత్యున్నత శ్రేణికి చెందిన BMW i7 M70 మోడల్ డ్యూయల్-ఎలక్ట్రిక్-మోటార్ సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇది 'స్పోర్ట్ మోడ్'లో 680 hp పవర్, 1,015 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 'లాంచ్ కంట్రోల్' లేదా 'స్పోర్ట్ బూస్ట్' ఫీచర్లను యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు, టార్క్ అవుట్పుట్ 1,100 Nm వరకు పెరుగుతుంది.
అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచే ఈ సెడాన్ 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని 3.8 సెకన్లలో అందుకోగలదు. దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 250 కిలోమీటర్లు. అలాగే, దీని అధునాతన బ్యాటరీ సాంకేతికత WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం 686 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుంది.
BMW i7 మోడల్ను 250 kW DC ఛార్జర్ ఉపయోగించి సుమారు 28 నిమిషాల్లో 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 235 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే సామర్థ్యం (రేంజ్) లభిస్తుందని BMW పేర్కొంది. 22 kW AC ఛార్జర్తో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతుంది.
కొత్త BMW 7 సిరీస్ భద్రతా ఫీచర్లు: కొత్త BMW 7 సిరీస్ శ్రేణి విస్తృతమైన డ్రైవర్ సహాయక వ్యవస్థలను కూడా అందిస్తుంది. దీని ప్రామాణిక పరికరాలలో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అటెంటివ్నెస్ అసిస్టెంట్, స్మార్ట్ఫోన్ ఆధారిత రిమోట్ పార్కింగ్తో కూడిన పార్క్ అసిస్ట్, అలాగే రివర్సింగ్ అసిస్టెంట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. BMW i7 లో డ్రైవింగ్ అసిస్టెంట్ ప్లస్ కూడా ఉంది. ఇందులో స్టాప్ & గోతో కూడిన యాక్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్టీరింగ్ & లేన్ కంట్రోల్ అసిస్టెంట్, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్ వంటి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి.