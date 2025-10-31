ETV Bharat / technology

BMIC 2025 ఆరంభం- ఎక్కడ, ఎలా చూడాలి?

BMIC 2025కు వేదికగా మారిన దిల్లీ: వివరాలు ఇవే!

The top two teams will earn a direct slot in the PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025.
The top two teams will earn a direct slot in the PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025. (Image Credit: Krafton)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: క్రాఫ్టన్ ఇండియా భారతదేశంలో BGMI ఇంటర్నేషనల్ కప్ (BMIC) 2025ను నిర్వహిస్తోంది. ఇది దేశంలో నిర్వహిస్తున్న మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ BGMI LAN ఈవెంట్. ఇది భారతీయ ఎస్పోర్ట్స్‌ (Esports)కు చారిత్రాత్మక క్షణాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం అక్టోబర్ 31 నుంచి నవంబర్ 2, 2025 వరకు జరుగుతుంది. దిల్లీలోని యశోభూమి కన్వెన్షన్ సెంటర్‌ దీనికి వేదికగా మారింది.

BMIC 2025 భారతదేశం, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ నుంచి 16 ఎలైట్ జట్లకు రూ. 1 కోటి బహుమతి కోసం పోటీ పడటానికి వేదికను అందిస్తుంది. అదనంగా మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు PUBG మొబైల్ గ్లోబల్ ఛాంపియన్‌షిప్ (PMGC) 2025లో నేరుగా చోటు దక్కించుకుంటాయి.

తొలిసారిగా BGMI షోడౌన్ (BMSD) 2025 ద్వారా అర్హత సాధించిన అత్యుత్తమ 8 భారతీయ జట్లు, అగ్రశ్రేణి అంతర్జాతీయ పోటీలో దక్షిణ కొరియా, జపాన్ నుంచి బలమైన స్క్వాడ్‌లతో తలపడనుండటం గమనించదగ్గ విషయం.

BMIC 2025: ఎక్కడ చూడాలి? మ్యాప్ వివరాలు?: BMIC 2025 3 రోజుల LAN షోడౌన్ (Day 1, Day 2, Day 3) ఈరోజు అంటే అక్టోబర్ 31 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి రోజు మ్యాచ్‌లు IST మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు అంటే ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో రోండో, ఎరాంజెల్, మిరామార్ మ్యాప్‌లలో మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి.

1వ రోజు మ్యాప్ ఆర్డర్ ఇదే!:

MatchMap
Match 1Rondo
Match 2Erangel
Match 3Erangel
Match 4Erangel
Match 5Miramar
Match 6Miramar

ఈ మ్యాట్​లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు భాషల (ఇంగ్లీష్, హిందీ, కొరియన్, జపనీస్​)లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు క్రాఫ్టన్ ఇండియా ఎస్పోర్ట్స్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ఈ మ్యాచ్‌లను వీక్షించవచ్చు.

డే 1 మ్యాచ్‌లను ఇంగ్లీషులో వీక్షించేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి:

ఫైనలిస్ట్ జట్లు: BMIC 2025లో ఆడనున్న భారతదేశం, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ జట్ల జాబితా మీకోసం:

CountryTeams
IndiaOrangutan
K9 Esports
Team Soul
True Rippers
Nebula Esports
Gods Reign
Mysterious4
Madkings
South KoreaDplus
NongShim RedForce
Jecheon Phalanx
DRX
JapanReject
REIGNITE
Making The Road
CAG Osaka

BMIC 2025 ప్రైజ్ పూల్ వివరాలు: క్రాఫ్టన్ ఇండియా ఎస్పోర్ట్స్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, BMIC 2025లో తలపడనున్న అన్ని జట్లు వారి స్థానంతో సంబంధం లేకుండా మొత్తం ప్రైజ్ పూల్ నుంచి రూ. 1 కోటి నగదు బహుమతిని అందుకుంటాయి. అంటే టాప్​-1 జట్టుకు రూ. 30 లక్షల నగదు బహుమతిని అందజేస్తారు, 16వ స్థానంలో వచ్చిన జట్టుకు రూ. 1.25 లక్షలు అందజేస్తారు. "టోర్నమెంట్ MVP", "బెస్ట్ IGL", "బెస్ట్ క్లచ్" టైటిళ్లను గెలుచుకున్న ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేక అవార్డులను కూడా అందించనున్నారు.

Team PositionCash Prize
1Rs 30,00,000
2Rs 15,00,000
3Rs 10,00,000
4Rs 7,50,000
5Rs 6,25,000
6Rs 4,50,000
7Rs 3,75,000
8Rs 3,75,000
9Rs 2,50,000
10Rs 2,50,000
11Rs 2,00,000
12Rs 2,00,000
13Rs 1,50,000
14Rs 1,50,000
15Rs 1,25,000
16Rs 1,25,000
Special Awards
TitleCash Prize
Tournament MVPRs 2,50,000
Best IGLRs 1,25,000
Best ClutchRs 1,00,000

