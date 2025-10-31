BMIC 2025 ఆరంభం- ఎక్కడ, ఎలా చూడాలి?
BMIC 2025కు వేదికగా మారిన దిల్లీ: వివరాలు ఇవే!
Published : October 31, 2025 at 3:31 PM IST
Hyderabad: క్రాఫ్టన్ ఇండియా భారతదేశంలో BGMI ఇంటర్నేషనల్ కప్ (BMIC) 2025ను నిర్వహిస్తోంది. ఇది దేశంలో నిర్వహిస్తున్న మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ BGMI LAN ఈవెంట్. ఇది భారతీయ ఎస్పోర్ట్స్ (Esports)కు చారిత్రాత్మక క్షణాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం అక్టోబర్ 31 నుంచి నవంబర్ 2, 2025 వరకు జరుగుతుంది. దిల్లీలోని యశోభూమి కన్వెన్షన్ సెంటర్ దీనికి వేదికగా మారింది.
BMIC 2025 భారతదేశం, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ నుంచి 16 ఎలైట్ జట్లకు రూ. 1 కోటి బహుమతి కోసం పోటీ పడటానికి వేదికను అందిస్తుంది. అదనంగా మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు PUBG మొబైల్ గ్లోబల్ ఛాంపియన్షిప్ (PMGC) 2025లో నేరుగా చోటు దక్కించుకుంటాయి.
తొలిసారిగా BGMI షోడౌన్ (BMSD) 2025 ద్వారా అర్హత సాధించిన అత్యుత్తమ 8 భారతీయ జట్లు, అగ్రశ్రేణి అంతర్జాతీయ పోటీలో దక్షిణ కొరియా, జపాన్ నుంచి బలమైన స్క్వాడ్లతో తలపడనుండటం గమనించదగ్గ విషయం.
BMIC 2025: ఎక్కడ చూడాలి? మ్యాప్ వివరాలు?: BMIC 2025 3 రోజుల LAN షోడౌన్ (Day 1, Day 2, Day 3) ఈరోజు అంటే అక్టోబర్ 31 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి రోజు మ్యాచ్లు IST మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు అంటే ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో రోండో, ఎరాంజెల్, మిరామార్ మ్యాప్లలో మ్యాచ్లు ఉంటాయి.
1వ రోజు మ్యాప్ ఆర్డర్ ఇదే!:
|Match
|Map
|Match 1
|Rondo
|Match 2
|Erangel
|Match 3
|Erangel
|Match 4
|Erangel
|Match 5
|Miramar
|Match 6
|Miramar
ఈ మ్యాట్లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు భాషల (ఇంగ్లీష్, హిందీ, కొరియన్, జపనీస్)లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్నారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు క్రాఫ్టన్ ఇండియా ఎస్పోర్ట్స్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ఈ మ్యాచ్లను వీక్షించవచ్చు.
డే 1 మ్యాచ్లను ఇంగ్లీషులో వీక్షించేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి:
ఫైనలిస్ట్ జట్లు: BMIC 2025లో ఆడనున్న భారతదేశం, దక్షిణ కొరియా, జపాన్ జట్ల జాబితా మీకోసం:
|Country
|Teams
|India
|Orangutan
|K9 Esports
|Team Soul
|True Rippers
|Nebula Esports
|Gods Reign
|Mysterious4
|Madkings
|South Korea
|Dplus
|NongShim RedForce
|Jecheon Phalanx
|DRX
|Japan
|Reject
|REIGNITE
|Making The Road
|CAG Osaka
BMIC 2025 ప్రైజ్ పూల్ వివరాలు: క్రాఫ్టన్ ఇండియా ఎస్పోర్ట్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, BMIC 2025లో తలపడనున్న అన్ని జట్లు వారి స్థానంతో సంబంధం లేకుండా మొత్తం ప్రైజ్ పూల్ నుంచి రూ. 1 కోటి నగదు బహుమతిని అందుకుంటాయి. అంటే టాప్-1 జట్టుకు రూ. 30 లక్షల నగదు బహుమతిని అందజేస్తారు, 16వ స్థానంలో వచ్చిన జట్టుకు రూ. 1.25 లక్షలు అందజేస్తారు. "టోర్నమెంట్ MVP", "బెస్ట్ IGL", "బెస్ట్ క్లచ్" టైటిళ్లను గెలుచుకున్న ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేక అవార్డులను కూడా అందించనున్నారు.
|Team Position
|Cash Prize
|1
|Rs 30,00,000
|2
|Rs 15,00,000
|3
|Rs 10,00,000
|4
|Rs 7,50,000
|5
|Rs 6,25,000
|6
|Rs 4,50,000
|7
|Rs 3,75,000
|8
|Rs 3,75,000
|9
|Rs 2,50,000
|10
|Rs 2,50,000
|11
|Rs 2,00,000
|12
|Rs 2,00,000
|13
|Rs 1,50,000
|14
|Rs 1,50,000
|15
|Rs 1,25,000
|16
|Rs 1,25,000
|Special Awards
|Title
|Cash Prize
|Tournament MVP
|Rs 2,50,000
|Best IGL
|Rs 1,25,000
|Best Clutch
|Rs 1,00,000