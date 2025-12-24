ETV Bharat / technology

బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్ సక్సెస్- నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన ఇస్రో 'బాహుబలి' రాకెట్

గగనతలంలోకి దూసుకెళ్లిన బ్లూ బర్డ్ బ్లాక్-2 రాకెట్- LVM3 ప్రయోగాల చరిత్రలో ఇదే బరువైన పేలోడ్!

BlueBird Block-2 Mission: ISRO’s Heavy-Lift LVM3-M6 lifts off in Sriharikota
BlueBird Block-2 Mission: ISRO’s Heavy-Lift LVM3-M6 lifts off in Sriharikota (Photo Credit- X/ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 24, 2025 at 9:20 AM IST

Hyderabad: ఇస్రో 'బాహుబలి' రాకెట్ గగనతలంలోకి విజయవంతంగా దూసుకెళ్లింది. 6,100 కిలోల బరువున్న ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ LVM3 చరిత్రలో లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO)లో నిలిపిన అత్యంత బరువైన పేలోడ్​ అని ఇస్రో తెలిపింది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి డిసెంబర్ 24, ఉదయం 8:54 గంటలకు ఈ బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 (బ్లూబర్డ్-6 అని కూడా పిలుస్తారు) ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు.

24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ ముగియగానే, రెండు S200 సాలిడ్ బూస్టర్ల మద్దతుతో 43.5 మీటర్ల పొడవైన రాకెట్ నిప్పులు కక్కుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. సుమారు 15 నిమిషాల ప్రయాణం తర్వాత, LVM3-M6 రాకెట్ (బాహుబలి రాకెట్ అని కూడా పిలుస్తారు)పై అమర్చిన ఈ శాటిలైట్ దాని నుంచి విజయవంతంగా విడిపోయి, సుమారు 520 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో నిర్దేశిత కక్ష్యలో చేరినట్లు ఇస్రో పేర్కొంది.

ఇది భూమికి సమీప కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టిన అతిపెద్ద వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్. భారత గడ్డపై నుంచి LVM3 ద్వారా ప్రయోగించిన అత్యంత బరువైన పేలోడ్ కూడా ఇదే. 43.5 మీటర్ల పొడవైన LVM3 అనేది ఇస్రో లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ సెంటర్ అభివృద్ధి చేసిన క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్‌తో నడిచే మూడు-దశల హెవీ-లిఫ్ట్ రాకెట్. విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ నిర్మించిన దీనిలోని రెండు S200 సాలిడ్ రాకెట్ బూస్టర్‌లు ప్రయోగానికి అవసరమైన చోదకశక్తి (థ్రస్ట్‌)ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్ అనేది గ్లోబల్ LEO (లో ఎర్త్ ఆర్బిట్) ఉపగ్రహ సమూహంలో ఒక భాగం. ఇది ఉపగ్రహం ద్వారా నేరుగా మొబైల్‌కు కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహ సమూహం ప్రతి ఒక్కరికీ, ప్రతిచోటా, అన్ని వేళలా 4G, 5G వాయిస్, వీడియో కాల్స్, టెక్స్ట్‌లు, స్ట్రీమింగ్, డేటాను అందుబాటులోకి తెస్తుంది.

బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్: న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (NSIL), US-ఆధారిత AST స్పేస్‌మొబైల్ (AST అండ్ సైన్స్, LLC) మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ మిషన్ చేపట్టారు. న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం.

బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 స్పెస్​క్రాఫ్ట్​ కక్ష్యలో ఉంచిన అతిపెద్ద ఫేజ్డ్ అర్రే యాంటెన్నాలలో ఒకదానిని కలిగి ఉంది. దీని పరిధి 2,400 చదరపు అడుగులు(దాదాపు 200 మీటర్లకు పైగా) ఉంటుంది. ఇది డేటా సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది. తద్వారా కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో గణనీయమైన పురోగతిని సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.

ఈ బ్లూబర్డ్-6 ఉపగ్రహం భారతదేశం, అమెరికా మధ్య అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఉపగ్రహ ఆవిష్కరణ, కనెక్టివిటీ, విస్తరణ, భాగస్వామ్యాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని హైలైట్ చేస్తుంది.

LVM3: ఇస్రో అభివృద్ధి చేసిన LVM3 (Launch Vehicle Mark-3) బరువు 640 టన్నులు (లిఫ్ట్-ఆఫ్ బరువు) కాగా, 43.5 మీటర్ల ఎత్తు ఉంటుంది. ఇది మొదటి దశలో 2 సాలిడ్ స్ట్రాప్-ఆన్ మోటార్లు (S200), రెండో దశలో లిక్విడ్ కోర్ (L110), మూడో దశ (అప్పర్ స్టేజ్) ఒక క్రయోజెనిక్ (C25) ఇంజన్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ మూడు-దశల ప్రయోగ వాహనం భూ సమకాలిక బదిలీ కక్ష్యలోకి (GTO) 4,200 కిలోల పేలోడ్‌ను మోసుకెళ్లగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.

BLUEBIRD BLOCK 2 LAUNCH
BLUE BIRD BLOCK 2 MISSION
LVM3 M6 MISSION
LVM3 M6 LAUNCH
BLUEBIRD BLOCK 2 MISSION

