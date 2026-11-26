Black Friday Sale: అసలైన డిస్కౌంట్ పొందాలంటే ఈ 7 టిప్స్ పాటించాల్సిందే!
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వేదికలపై బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సందడి జోరందుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆఫర్ల మాయలో పడకుండా అసలైన డిస్కౌంట్ పొందాలంటే, కొనే ముందు ఏం చెక్ చేయాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Published : November 26, 2026 at 6:10 PM IST
Hyderabad: ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్' (Black Friday Sale) సందడి మొదలైంది. నవంబర్ 27న బ్లాక్ ఫ్రైడేతో ప్రారంభమయ్యే ఈ ఆఫర్ల సందడి, నవంబర్ 30న 'సైబర్ మండే' (Cyber Monday) వరకు కొనసాగనుంది. అసలు ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ప్రత్యేకత ఏంటి? మన దేశంలో ఏయే ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అమెరికాలో మొదలై భారత్కు.. ఏంటీ బ్లాక్ ఫ్రైడే?: ఇది ప్రధానంగా అమెరికాకు చెందిన భారీ షాపింగ్ ఈవెంట్. అక్కడ 'థాంక్స్ గివింగ్' (Thanksgiving) మరుసటి రోజు (శుక్రవారం) రిటైలర్లు భారీ తగ్గింపులను ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాత వచ్చే సోమవారాన్ని 'సైబర్ మండే'గా పిలుస్తారు. ఇప్పుడు మన దేశంలోనూ Amazon, Flipkart, Tata CLiQ, AJIO, Croma వంటి దిగ్గజ సంస్థలు ఈ తేదీల చుట్టుపక్కల ప్రత్యేక సేల్స్ నిర్వహిస్తున్నాయి. అయితే ప్రతి ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సేల్ తేదీలు ఒకేలా ఉండవు. కొన్ని సంస్థలు ముందుగానే ఆఫర్లు ప్రకటిస్తే, మరికొన్ని శుక్రవారం ప్రారంభించి సైబర్ మండే వరకు కొనసాగిస్తాయి.
అయితే, సేల్ పేరుతో ప్రకటించే ప్రతి ఆఫర్ నిజంగా లాభదాయకం కాకపోవచ్చు. ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్ల వెనుక ఉండే అసలు ధరను గుర్తించి, తెలివిగా షాపింగ్ చేయడానికి ఈ కింది అంశాలను తప్పక పరిశీలించడం ఉత్తమం!
Sale Guide: షాపింగ్ చేసే ముందు ఇవి తప్పక చెక్ చేయండి!
- ఇటీవలి ధరలతో పోల్చి చూడండి: కేవలం ఎంఆర్పీ (MRP) పై ఇస్తున్న డిస్కౌంట్ను మాత్రమే చూసి మోసపోకండి. గత కొన్ని వారాలుగా ఆ వస్తువు ఎంత ధరకు అమ్ముడవుతోందో పరిశీలించండి. ఉదాహరణకు, ఇటీవల రూ.2,500 ఉన్న వస్తువు ఇప్పుడు రూ.2,000కు లభిస్తే మీకు నిజంగా మిగిలేది రూ. 500 మాత్రమే. పాత ధరలను తెలుసుకునేందుకు Keepa, BuyHatke, PriceHistory వంటి టూల్స్ ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- స్పెసిఫికేషన్లు, కండిషన్ సరిచూసుకోండి: వేర్వేరు సైట్లలో ధరలు పోల్చేటప్పుడు ఫోన్ అయితే స్టోరేజ్, హోమ్ అప్లయన్స్ అయితే సామర్థ్యం (Capacity) & ఫీచర్లు, దుస్తులైతే సైజు ఒకేలా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోండి. అలాగే మీరు కొంటున్నది కొత్తదా (New), లేక రీఫర్బిష్డ్ (Refurbished) లేదా రెన్యూడ్ (Renewed) ప్రొడక్టా అనేది స్పష్టంగా చెక్ చేయండి.
- బ్యాంక్ ఆఫర్ నిబంధనలు చదవండి: 10% డిస్కౌంట్ అంటే మొత్తం బిల్లుపై తగ్గింపు వస్తుందని అనుకోవద్దు. కనీస కొనుగోలు విలువ (Minimum transaction value), గరిష్ఠ తగ్గింపు పరిమితి (Max discount limit), ఏ కార్డుకు ఆఫర్ వర్తిస్తుంది, అది ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంటా లేక తర్వాత వచ్చే క్యాష్బ్యాకా వంటి వివరాలన్నీ చూడాలి. ఈఎంఐ (EMI) ఎంచుకుంటే వడ్డీ, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కూడా కలిపి నికరంగా ఎంత తగ్గుతుందో లెక్కేసుకోండి.
- ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను విడిగా చూడండి: కొన్నిసార్లు పాత వస్తువు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను కలిపి ధర తక్కువగా చూపిస్తుంటారు. ఎక్స్ఛేంజ్ లేకుండా అయితే ఎంత చెల్లించాలో ముందుగా చూసుకోండి. పాత వస్తువు ఇచ్చేటప్పుడు ఉండే షరతులు, దాని విలువను ఎలా లెక్కిస్తారో కూడా తెలుసుకోండి.
- ఫైనల్ చెకౌట్ అమౌంటే అసలు ధర: పైన చెప్పినవన్నీ చూశాక డెలివరీ ఛార్జీలు, ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు, ఇతర ఆప్షనల్ సర్వీసులు అన్నీ కలిపిన తర్వాత చివరగా చెల్లించే మొత్తమే (Final Checkout Amount) మీ అసలు ఖర్చు. అన్ని ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ ఫైనల్ ధరను పోల్చి చూసి, ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అక్కడే కొనుగోలు చేయండి.
- రిటర్న్, వారంటీ పాలసీలు గమనించండి: ఎలక్ట్రానిక్స్ విషయంలో కొన్నిసార్లు డబ్బు వాపసు (Refund) ఉండదు. ఆఫర్లు కేవలం రీప్లేస్మెంట్ లేదా సర్వీస్ సెంటర్ సపోర్ట్కు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి. రిటర్న్ గడువు (Deadline), ఇతర షరతులు, వారంటీ ప్రొవైడర్కు సంబంధించిన వివరాలు ప్రొడక్ట్ పేజీలో ఉంటాయి, వాటిని తప్పక చదవండి.
- సైబర్ మండే వరకు ఆగాల్సిన పనిలేదు: సైబర్ మండే రోజున ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయేమోనని ఎదురుచూస్తూ, ప్రస్తుతం ఉన్న మంచి ఆఫర్ను వదులుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాదు. ప్రస్తుత ధర, నిబంధనలు మీ అవసరానికి సరిపోయాయని అనిపిస్తే ఆలోచించి కొనుగోలు చేయడమే ఉత్తమం.