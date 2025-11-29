బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025: 'ఐఫోన్ 17' నుంచి 'గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా' వరకు బెస్ట్ డీల్స్ ఇవే!
బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లపై బంపర్ ఆఫర్లు- వివరాలు మీకోసం!
Published : November 29, 2025 at 5:31 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం వివిధ ఆన్లైన్ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 నడుస్తోంది. ఇది భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ సేల్ ద్వారా అనేక ప్లాట్ఫామ్లు వస్తువులపై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. వాటిలో మొబైల్స్ విషయానికి వస్తే అనేక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లపై బంపర్ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో నడుస్తున్న బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ నవంబర్ 28న ముగిసింది. కానీ అమెజాన్, క్రోమాలో ఇప్పటికీ ఇది కొనసాగుతోంది. దీంతో కస్టమర్లకు ఇప్పటికీ దీనిని సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్లలో ఏ ఫోన్లపై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్ల గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
అమెజాన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025:
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా: ఈ సేల్లో దీన్ని రూ. 1,18,999 ధరకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 200MP కెమెరా సెటప్, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్తో పాటు ఇతర ప్రత్యేకమైన గెలాక్సీ AI ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24 అల్ట్రా: మీరు శాంసంగ్ నుంచి ఈ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఈ సేల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకుని రూ. 84,999 ధరకే పొందొచ్చు. ఇందులో 12GB RAM, స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 చిప్సెట్, 200MP కెమెరా సెటప్, గెలాక్సీ AI ఫీచర్లు, అలాగే బిల్ట్-ఇన్ S-పెన్ ఉన్నాయి.
వన్ప్లస్ 15: అమెజాన్లో కొనసాగుతున్న బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సమయంలో రూ. 64,999 డిస్కౌంట్ ధరకే ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 50MP కెమెరా సెటప్, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్తో కూడిన ట్రిపుల్ చిప్సెట్, 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7300mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 16 OSపై నడుస్తుంది.
ఐఫోన్ 15: మీరు ఐఫోన్ ప్రియులు అయితే ఈ సేల్లో తక్కువ ధరకే ఈ మోడల్ను రూ. 52,499లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లే, 48MP ప్రధాన కెమెరా, A16 బయోనిక్ చిప్ వంటి కీలక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
ఐఫోన్ 16: ఈ సేల్ సమయంలో ఈ ఐఫోన్ను బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిగి రూ. 62,900లకే పొందొచ్చు. ఇందులో 128GB స్టోరేజ్, 6.1-అంగుళాల స్క్రీన్, A18 చిప్, యాక్షన్ బటన్, క్రాష్ డిటెక్షన్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు మీరు ఈ సేల్లో "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్"ను రూ.1,49,900 ప్రారంభ ధరకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. దీనితో మీరు రూ.4,497 క్యాష్బ్యాక్ కూడా పొందవచ్చు.
క్రోమా బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025:
గూగుల్ పిక్సెల్ 8a 5G: ఈ ఫోన్ అసలు ధర రూ. 52,999. కానీ ఈ సేల్ సమయంలో దీనిని అన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి కేవలం రూ. 29,999కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్ 6.1-అంగుళాల స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గూగుల్ టెన్సర్ G3 నోనా కోర్ చిప్సెట్, 64MP కెమెరా సెటప్తో పాటు ఇతర కీలక ఫీచర్లు కలిగి ఉంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 10: క్రోమా బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సమయంలో ఈ ఫోన్ను అన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్లతో రూ. 72,999లకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇందులో 6.3-అంగుళాల OLED స్క్రీన్, గూగుల్ టెన్సర్ G5 ఆక్టా కోర్ చిప్సెట్, 48MP ట్రిపుల్ కెమెరా, ఇతర AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్: ఒప్పో నుంచి వచ్చిన ఈ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ ఫోన్లను బ్యాంక్ ఆఫర్లతో రూ. 67,499కి పొందొచ్చు. ఈ సిరీస్లో AI ఫ్లాగ్షిప్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఒప్పో "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో "ఫైండ్ X9"లో 6.59-అంగుళాల ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED స్క్రీన్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్, 50MP టెలిఫొటో లెన్స్తో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 7025mAh బ్యాటరీ ఉంది.
వివో X200 FE 5G: ఈ సేల్ సమయంలో దీన్ని రూ.53,999లకు కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇందులో 6.31-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9300 ప్లస్ చిప్సెట్, 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా, 6500mAh బ్యాటరీ, 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉన్నాయి.
వీటితోపాటు మీరు బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సమయంలో తక్కువ ధరల్లో "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25", "ఐఫోన్ 17" వంటి అనేక ఫ్లాగ్షిప్, మిడ్-రేంజ్, బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే వీటిని కొనుగోలు చేసేముందు ఈ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్లను సందర్శించి ఆఫర్ల వివరాలను క్లియర్గా తెలుసుకుంటే మంచిది.