ట్రోఫీతో పాటు లగ్జరీ కారు సొంతం చేసుకున్న కల్యాణ్ పడాల- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

బిగ్​బాస్ 9 విన్నర్​కు బహుమతిగా "మారుతి విక్టోరిస్​"- దీని ధర ఎంతంటే?

Bigg Boss Season 9 Winner Kalyan Padala Received Maruti Victoris Along with Rs35 Lakh Cash Prize
Bigg Boss Season 9 Winner Kalyan Padala Received Maruti Victoris Along with Rs35 Lakh Cash Prize (Photo Credit- Maruti Suzuki, Eenadu)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Hyderabad: బిగ్​బాస్ 9 తెలుగులో కామనర్​గా అడుగుపెట్టి ట్రోఫీని గెలుకుచుని సత్తా చాటాడు కల్యాణ్ పడాల. రూ.35 లక్షల ప్రైజ్‌ మనీతో పాటు, మారుతి విక్టోరిస్ కారును గెలుచుకుని టాక్​ ఆఫ్​ ది టౌన్​గా మారిపోయాడు. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ఆర్మీ జవాన్ కల్యాణ్​తో పాటు అతడు గెలుచుకున్న ఈ లగ్జరీ కారుపై విస్తృత చర్చ నడుస్తోంది. మరి కల్యాణ్​ గెలుచుకున్న ఈ కారు విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా..?

మారుతి విక్టోరిస్: మారుతి విక్టోరిస్​ అనేది మారుతి సుజుకి నుంచి వచ్చిన కొత్త 5-సీటర్ SUV. కంపెనీ దీన్ని మిడ్-సైజ్ SUV సెగ్మెంట్‌లో ఇటీవలే సెప్టెంబర్ 3, 2025న విడుదల చేసింది. ఇది గ్రాండ్ విటారా ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ విభిన్న డిజైన్​లో ఉంటుంది. ఈ కారు పెట్రోల్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్, S-CNG, AWD (ఆల్-గ్రిప్) వంటి ఇంజిన్ ఆప్షన్‌లతో అద్భుతమైన ఫీచర్లు (ADAS లెవల్ 2తో సహా), అధిక భద్రతా రేటింగ్ (5-స్టార్ గ్లోబల్ NCAP) కలిగి ఉంది. తమ బ్రాండ్ అత్యంత లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో అభివృద్ధి చేసిన వాహనం ఇదేనని కంపెనీ అంటోంది. ఇది కొన్ని వారాల్లోనే 25,000 కంటే ఎక్కువ బుకింగ్‌లను కూడా సొంతం చేసుకుంది. దీన్ని మారుతి అరేనా డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు.

Maruti Victoris
Maruti Victoris (Photo Credit- Maruti Suzuki)

విక్టోరిస్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు: ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్​లో విక్టోరిస్ డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్‌లతో పాటు మూడు ఇంజిన్ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంది. అవి:

Maruti Victoris 64-color Ambient Lighting
Maruti Victoris 64-color Ambient Lighting (Photo Credit- Maruti Suzuki)
  • 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్
  • CNG-ఆధారిత డ్యూయల్-ఫ్యూయల్ ఆప్షన్
  • 1.5-లీటర్ పెట్రోల్-ఎలక్ట్రిక్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్

వీటితో పాటు ఇప్పుడు వీటితో పాటు కంపెనీ బయో-గ్యాస్ వెర్షన్ రూపంలో నాలుగో ఇంధన ఎంపికను తీసుకువచ్చేందుకు కూడా కంపెనీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ బయోగ్యాస్ SUV ట్రయల్స్ కూడా చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇది వినియోగదారులకు మరిన్ని ఎంపికలను అందిస్తుంది.

ధర ఎంతంటే?: భారత మార్కెట్​లో దీని ధర సుమారు రూ. 10.50 లక్షల నుంచి రూ. 19.99 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

Maruti Victoris 26.03cm Multi Information Digital Cluster
Maruti Victoris 26.03cm Multi Information Digital Cluster (Photo Credit- Maruti Suzuki)

కలర్ ఆప్షన్లు: మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ మొత్తం 10 రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. వీటిలో 7 సింగిల్-టోన్, 3 డ్యూయల్-టోన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. సింగిల్-టోన్ రంగులలో ఆర్కిటిక్ వైట్, సిజ్లింగ్ రెడ్, మిస్టిక్ గ్రీన్, ఎటర్నల్ బ్లూ, మాగ్మా గ్రే, స్ప్లెండిడ్ సిల్వర్, బ్లూయిష్ బ్లాక్ ఉన్నాయి. డ్యూయల్-టోన్ ఆప్షన్లలో రెడ్, సిల్వర్, బ్లూ రంగులపై బ్లాక్ రూఫ్ లభిస్తుంది.

Maruti Victoris Panoramic Sunroof
Maruti Victoris Panoramic Sunroof (Photo Credit- Maruti Suzuki)

సింగిల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లు:

  • ఆర్కిటిక్ వైట్ (Arctic White)
  • సిజ్లింగ్ రెడ్ (Sizzling Red)
  • మిస్టిక్ గ్రీన్ (Mystic Green)
  • ఎటర్నల్ బ్లూ (Eternal Blue)
  • మాగ్మా గ్రే (Magma Grey)
  • స్ప్లెండిడ్ సిల్వర్ (Splendid Silver)
  • బ్లూయిష్ బ్లాక్ (Bluish Black)

డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లు:

Maruti Victoris Dual Tone Interiors
Maruti Victoris Dual Tone Interiors (Photo Credit- Maruti Suzuki)
  • సిజ్లింగ్ రెడ్ విత్ బ్లాక్ రూఫ్ (Sizzling Red with Black Roof)
  • స్ప్లెండిడ్ సిల్వర్ విత్ బ్లాక్ రూఫ్ (Splendid Silver with Black Roof)
  • ఎటర్నల్ బ్లూ విత్ బ్లాక్ రూఫ్ (Eternal Blue with Black Roof)

కీలక వివరాలు:

  • రకాలు: పెట్రోల్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్, S-CNG, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (ALLGRIP) ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
  • డిజైన్: గ్రాండ్ విటారా కంటే భిన్నమైన ఫ్రంట్ ఎండ్, బంపర్, లైట్లు, స్టేషన్ వాగన్ లాంటి ప్రొఫైల్ కలిగి ఉంటుంది.
  • ఫీచర్లు: లెవెల్ 2 ADAS, 10.25-అంగుళాల ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, హార్మన్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
  • సేఫ్టీ: భారత్​ NCAP, GNCAP క్రాష్ టెస్టులలో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది.
  • మైలేజీ: హైబ్రిడ్ వెర్షన్లలో మంచి మైలేజీని అందిస్తుంది. కొన్ని మోడళ్లలో ఇది 28.65 kmpl వరకు ఉంటుంది.
  • విక్రయ విధానం: దీనిని మారుతి సుజుకి అరేనా డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. ఇది సాధారణ వినియోగదారులకు సులభంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.

