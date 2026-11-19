సేఫ్టీలో దేశీయ దిగ్గజం హవా- 'సియారా EV'కి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్
భారత్ NCAP నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్ట్లో టాటా సియారా EVకి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ లభించింది.
Published : November 19, 2026 at 4:17 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్కు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ SUV 'టాటా సియారా ఈవీ' సేఫ్టీలో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలను అందుకుంది. భారత్ NCAP నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్ట్లో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సాధించింది. ఈ వాహనం పెద్దల భద్రతలో 32 పాయింట్లకు గాను 30.62 పాయింట్లు, పిల్లల భద్రతలో 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లు పొందింది. ఈ టెస్టుల కోసం టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ అయిన 'ఎంపవర్డ్ A 75kWh QWD'ని ఉపయోగించగా, ఈ రేటింగ్ సియారా EVలోని అన్ని వేరియంట్లకు వర్తిస్తుందని భారత్ NCAP వెల్లడించింది.
పెద్దల భద్రత (AOP): ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ పరీక్షలో (ముందు నుంచి ఢీకొనే పరీక్ష) టాటా సియారా EV డ్రైవర్, ముందు సీటు ప్రయాణీకుడి తల, ఛాతీ, నడుము, తొడల భాగాలకు 'మంచి' (Good) రక్షణను అందించింది. అయితే, మోకాళ్ల కింది భాగాలకు 'తగినంత' (Adequate) రక్షణ లభించగా, డ్రైవర్ పాదాలకు మాత్రం 'నామమాత్రపు' (Marginal) రక్షణ మాత్రమే దక్కింది. అంటే, ముందు నుంచి ప్రమాదం జరిగితే పాదాల భాగానికి కొంత రిస్క్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇక సైడ్ మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ పరీక్షలో (సైడ్ నుంచి మరో కారు వచ్చి ఢీకొనే పరీక్ష) శరీరంలోని అన్ని కీలక భాగాలకు 'మంచి' రక్షణ లభించింది. దీనివల్ల పక్క నుంచి వాహనాలు ఢీకొన్నప్పుడు ప్రయాణీకులు పూర్తి సురక్షితంగా ఉంటారు. అయితే, సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ పరీక్షలో (సైడ్ నుంచి స్తంభాన్ని ఢీకొనే పరీక్ష) ఈ SUVకి 'తగినంత' (Adequate) రేటింగ్ మాత్రమే లభించింది. మొత్తంగా చూస్తే, సైడ్ నుంచి కారు ఢీకొన్నప్పుడు అత్యుత్తమ రక్షణ ఉన్నప్పటికీ, స్తంభాన్ని ఢీకొన్నప్పుడు, ముందు నుంచి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కాళ్ల కింది భాగానికి రక్షణ కాస్త తక్కువగా ఉందని భారత్ NCAP నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
పిల్లల భద్రత (COP): చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (COP) పరీక్షలలో భాగంగా 18 నెలలు, 3 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లల డమ్మీలను ప్రత్యేక చైల్డ్ సీట్లలో కూర్చోబెట్టి పరీక్షించారు. ఇందులో ముందు నుంచి ఢీకొనే ఫ్రంట్-ఇంపాక్ట్ (8/8), సైడ్ నుంచి ఢీకొనే సైడ్-ఇంపాక్ట్ (4/4) పరీక్షలతో పాటు చైల్డ్ సీట్ ఫిట్టింగ్ (CRS ఇన్స్టాలేషన్- 12/12) విభాగంలోనూ టాటా సియారా EV పర్ఫెక్ట్ స్కోర్ దక్కించుకుంది. అయితే, వెహికల్ అసెస్మెంట్ విభాగంలో 4 పాయింట్లు కోల్పోవడంతో, పిల్లల భద్రతా విభాగంలో 49 పాయింట్లకు గాను మొత్తం 45 పాయింట్లను సంపాదించింది. అంటే, ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారులోని చైల్డ్ సీట్లు పిల్లలకు మెరుగైన రక్షణను అందిస్తాయని ఈ ఫలితాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
టాటా సియారా EV భద్రతా ఫీచర్లు: దీనిలో 6-ఎయిర్బ్యాగ్లు, మాన్యువల్ డే/నైట్ ఇన్సైడ్ రియర్వ్యూ మిర్రర్ (IRVM), రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఒక రియర్ వైపర్ & వాషర్, ఒక రియర్వ్యూ కెమెరా, 'ఆటో-హోల్డ్' ఫంక్షన్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లు లభిస్తాయి.