Bharat Mobility Global Expo 2027 తేదీలు ఖరారు- దిల్లీ వేదికగా ఫిబ్రవరి 4 నుంచి ప్రదర్శన
'భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2027' నిర్వహణకు రంగం సిద్ధమైంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 9 వరకు దిల్లీ వేదికగా ఈ అంతర్జాతీయ ఆటోమోటివ్ ప్రదర్శన జరగనున్నట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.
Published : November 11, 2026 at 2:03 PM IST
Hyderabad: ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వార్షిక 'భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2027' (Bharat Mobility Global Expo 2027) తేదీలు ఖరారయ్యాయి. "మెరుగైన రేపటి కోసం స్మార్ట్ మొబిలిటీ" (Smart Mobility for a Better Tomorrow) అనే థీమ్తో వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 9 వరకు దేశ రాజధాని దిల్లీ వేదికగా ఈ మెగా ఈవెంట్ జరగనుంది. ఈ మేరకు నిర్వాహకులు ఈవెంట్ వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించారు. వాహన తయారీ నుంచి విడిభాగాలు, ఆధునిక సాంకేతికత వరకు ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన అన్ని విభాగాలను ఈ ఎక్స్పో ఒకే వేదికపైకి తీసుకురానుంది.
రెండు వేదికలు.. 10 లక్షల మంది సందర్శకులు: ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మొబిలిటీ షోలలో ఒకటిగా నిలవనున్న ఈ ప్రదర్శనను దిల్లీలోని భారత్ మండపం, యశోభూమిలలో నిర్వహిస్తున్నారు. భారత్ మండపంలో ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 9 వరకు, యశోభూమిలో ఫిబ్రవరి 4 నుంచి 7 వరకు ఈ ఎక్స్పో జరగనుంది. మొత్తం 2.5 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ ప్రదర్శనకు, 10 లక్షలకు పైగా సందర్శకులు వస్తారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
50కి పైగా దేశాలు.. 1,750 మందికి పైగా ఎగ్జిబిటర్లు:
ఆటోమోటివ్ రంగంలో సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలకు వేదికగా నిలిచే ఈ ఎక్స్పోలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50కి పైగా దేశాల నుంచి 1,750 మందికి పైగా ఎగ్జిబిటర్లు పాల్గొననున్నారు. అమెరికా, చైనా, జపాన్, జర్మనీ, ఇటలీ, స్పెయిన్, మెక్సికో, తైవాన్, శ్రీలంక వంటి దేశాలు ఇందులో భాగస్వాములు కానున్నట్లు పరిశ్రమ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
'ది మోటార్ షో 2027' ప్రత్యేక ఆకర్షణ: ఈ మెగా ఈవెంట్ వివరాలను నిర్వాహక సంస్థలలో ఒకటైన సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ (SIAM) మాజీ అధ్యక్షుడు వినోద్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. ఎక్స్పోలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచే 'ది మోటార్ షో 2027' కోసం కనీసం 44 ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థలు ఏకంగా 79,000 చదరపు మీటర్ల స్థలాన్ని కేటాయించుకున్నాయని ఆయన తెలిపారు. భారతదేశంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న దిగ్గజ దేశీయ సంస్థలతో పాటు అంతర్జాతీయ ఆటోమోటివ్ బ్రాండ్లు ఇందులో పాలుపంచుకుంటున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో పాటు సీఎన్జీ, ఎల్ఎన్జీ, ఇథనాల్, ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్, హైడ్రోజన్ వంటి విభిన్న పవర్ట్రెయిన్ సాంకేతికతలతో కూడిన సరికొత్త వాహనాలను ఈ కంపెనీలు ఆవిష్కరించనున్నాయని వివరించారు.
ఒకేసారి 11 ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు: ఈ ఎక్స్పోలో భాగంగా ఒకేసారి 11 ప్రత్యేక ప్రదర్శనలను నిర్వహిస్తున్నారు. వీటిలో ఆటో ఎక్స్పో-ది మోటార్ షో, ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ టైర్ షో, భారత్ బ్యాటరీ షో, ఇండియా సైకిల్ షో, మొబిలిటీ టెక్ పెవిలియన్, స్టీల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ పెవిలియన్, ది కాంపోనెంట్స్ అండ్ టెక్నాలజీ షో, భారత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్పో, అగ్రి మొబిలిటీ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పో, ఎయిర్ మొబిలిటీ ఎక్స్పో, మెట్రో అండ్ అర్బన్ మాస్ ట్రాన్సిట్ ఎక్స్పో ఉన్నాయి.