పండక్కి కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- రూ. 30 వేల బడ్జెట్లో టాప్ డీల్స్ ఇవే!
రూ. 30 వేల లోపు బెస్ట్ ఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్లో టాప్ బ్రాండ్లపై లభిస్తున్న అత్యుత్తమ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్, ఆఫర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : October 10, 2026 at 6:55 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు గత కొన్ని నెలలుగా ధరల పెరుగుదల షాకిస్తోంది. చిప్సెట్లు, మెమరీ కాంపోనెంట్ల రేట్లు పెరగడంతో ఒకప్పుడు రూ. 25 వేల బడ్జెట్లో దొరికిన ఫోన్ల ధరలు ఇప్పుడు రూ. 30 వేలు దాటేశాయి. ఈ తరుణంలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న పండుగ సీజన్ సేల్స్ వినియోగదారులకు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్స్ ఇప్పుడు లైవ్లోకి వచ్చాయి. బడ్జెట్ పరిమితుల్లో కొత్త ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వారు ఈ ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. రూ. 30 వేల లోపు బడ్జెట్లో Realme, OnePlus, Samsung, Redmi, Motorola వంటి బ్రాండ్ల నుంచి పలు ఆకర్షణీయ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో ఉత్తమ డీల్స్ ఇవే!
రియల్మీ P4 ప్రో 5G (Realme P4 Pro 5G):
ఈ ఫెస్టివల్ ఆఫర్లలో రూ. 30,000 లోపు లభించే బెస్ట్ ఫోన్లలో "రియల్మీ P4 ప్రో 5G" ఒకటి. దీని కీలక ఫీచర్లలో స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ, 6500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 144Hz డిస్ప్లే ఉన్నాయి. ఇది కేవలం 7.68mm మందంతో స్లిమ్ డిజైన్లో వస్తుంది. ఇక కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP Sony IMX896 OIS ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. ఇది 60 FPS వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. ఇంతకుముందు రూ. 32,999గా ఉన్న ఈ ఫోన్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఇప్పుడు సేల్లో కేవలం రూ. 29,379కే (ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్) లభిస్తోంది. స్మార్ట్ఫోన్లో అత్యంత పెద్ద బ్యాటరీని కోరుకునే వారికి ఈ "రియల్మీ P4 పవర్ 5G" ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
రియల్మీ P4 పవర్ 5G (Realme P4 Power 5G):
ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై కూడా పండగ సేల్లో బెస్ట్ డీల్స్ నడుస్తున్నాయి. ఇది దాదాపుగా "రియల్మీ P4 ప్రో 5G"లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్లనే కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్ను అందించారు. ఈ ఫెస్టివల్ ఆఫర్లలో "రియల్మీ P4 పవర్ 5G" 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 28,974 (ఎఫెక్టివ్ ధర)గా ఉంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 70 Fusion):
ప్రస్తుతం రూ. 30,000 లోపు ధరలో ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. ఈ ఫోన్ అసలు ధర రూ. 30,999గా ఉన్నా, బ్యాంక్ ఆఫర్లతో 8GB+128GB మోడల్ను రూ. 28,192కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీని కీలక ఫీచర్లలో 144Hz 1.5K కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తోతో 7,000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 4 చిప్సెట్ ఉన్నాయి. కెమెరా విషయానికొస్తే, "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్" 50MP Sony LYT 710 ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 13MP అల్ట్రా-వైడ్ + మాక్రో లెన్స్, 3-ఇన్-1 యాంబియంట్ సెన్సార్తో వస్తుంది.
నథింగ్ ఫోన్ 4b (Nothing Phone 4b):
ఇది అసలు CMF స్మార్ట్ఫోన్గా రావాల్సింది, కానీ మెమరీ ధరలు పెరగడంతో నథింగ్ లైనప్లోకి వచ్చింది. అయినప్పటికీ క్లీన్ సాఫ్ట్వేర్, స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 4 చిప్సెట్తో ఈ "నథింగ్ ఫోన్ 4b" వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫోన్గా నిలుస్తోంది. ఇతర ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, దీనిలో 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 120Hz సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే, 6,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. రూ. 34,999 ధరతో లాంఛ్ అయిన దీని బేస్ (6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్) వేరియంట్ ఇప్పుడు కేవలం రూ. 24,999కే (ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్) లభిస్తోంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ CE6 లైట్ (OnePlus Nord CE6 Lite):
ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో "వన్ప్లస్ నార్డ్ CE6 లైట్" కూడా మరో స్ట్రాంగ్ కంటెండర్గా నిలుస్తోంది. ఈ ఫోన్లో 144 Hz స్క్రీన్, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 7,000mAh బ్యాటరీ, డైమెన్సిటీ 7400 అపెక్స్ ప్రాసెసర్, 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. గతంలో రూ. 30,999 ధరకు అమ్ముడైన ఈ ఫోన్ బేస్ 8GB+128GB వేరియంట్ను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 27,249కే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
|స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్
|మునుపటి సేల్ ధర
|పండగ సేల్ ధర
|వేరియంట్లు
|రియల్మీ P4 ప్రో 5G
|రూ. 32,999
|రూ. 29,379
|8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
|రియల్మీ P4 పవర్ 5G
|రూ. 34,999
|రూ. 28,974
|8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
|మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్
|రూ. 30,999
|రూ. 28,192
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|నథింగ్ ఫోన్ (4b)
|రూ. 34,999
|రూ. 24,999
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|వన్ప్లస్ నార్డ్ CE6 లైట్
|రూ. 30,999
|రూ. 27,249
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వీటితో పాటు ఈ ఫెస్టివల్ సేల్లో "ఐకూ Z11x", "శాంసంగ్ గెలాక్సీ A56 5G", "రెడ్మీ నోట్ 17 5G", "ఒప్పో K14 ప్లస్ 5G", "వివో T5x 5G", "పోకో X8 పవర్ 5G" మోడళ్లపై కూడా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి.
(గమనిక: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లలో చాలా వరకు మొదట తక్కువ ధరకే లాంఛ్ అయ్యాయి. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో వీటి ధరలు పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఈ సేల్ ధరలు వాటిని మళ్లీ దాదాపు పాత ధరలకే కొనే అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాయి.)