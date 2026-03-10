ధర తక్కువ, మైలేజ్ ఎక్కువ- భారతదేశంలో టాప్ బైక్లు ఇవే!
మీరు ఓ మంచి బైక్ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే తక్కువ ధరలో మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే ఈ టాప్ మోడల్స్పై ఓ లుక్కేయండి!
Published : March 10, 2026 at 11:51 AM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో మంచి మైలేజ్, తక్కువ ధరలతో కూడిన ద్విచక్ర వాహనాలకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఆఫీస్ లేదా ఇతర పనుల కోసం బైక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పెట్రోల్ ఖర్చులను ఆదా చేయడమే ప్రతి ఒక్కరి ప్రధాన లక్ష్యం. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకునే బైక్ కొనుగోలు చేస్తారు. 2026లో GST 2.0 సంస్కరణల కారణంగా, 350cc వరకు ఉన్న బైక్లపై పన్ను 28% నుంచి 18%కి తగ్గింది. దీంతో అనేక ప్రసిద్ధ మోడళ్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. మంచి మైలేజీని ఇచ్చే బైక్లు మరింత తక్కువ ధరలకే మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. భారతదేశంలో చౌకైన, అధిక మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ల గురించి మాట్లాకుందాం రండి. ఇవి మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారిలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఈ బైక్లు మీ పెట్రోల్ ఖర్చులను సగానికి తగ్గించగలవు.
1. హీరో HF డీలక్స్: హీరో మోటోకార్ప్ HF డీలక్స్ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, సరసమైన బైక్లలో ఒకటిగా ఉంది. GST రేటు తగ్గింపు తర్వాత దీని ప్రారంభ ధర దాదాపు రూ. 55,992 (ఎక్స్-షోరూమ్)లకు చేరుకుంది. ఇది మొదటిసారి బైక్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి గొప్ప ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో 97.2cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది స్మూత్ రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, 70 kmpl వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, దృఢమైన నిర్మాణం కారణంగా ఈ బైక్ గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ బైక్ రోజువారీ వినియోగం కోసం చాలా మన్నికైనది, విశ్వసనీయమైనది. తక్కువ బరువు, ఈజీ హ్యాండ్లింగ్తో ఇది నగర ట్రాఫిక్లో కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
2. TVS స్పోర్ట్: మీరు స్పోర్టీ లుక్, మంచి మైలేజ్ను అందించే మోటార్సైకిల్ కోసం చూస్తుంటే, TVS స్పోర్ట్ను పరిశీలించవచ్చు. దీని ప్రారంభ ధర దాదాపు రూ. 55,500. ఈ బైక్ ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించింది. ఇది వాస్తవ పరిస్థితులలో ఈజీగా 70-75 kmpl మైలేజీని ఇస్తుంది. దీని 109.7cc ET-Fi ఇంజిన్ను బాగా శుద్ధీకరించారు. అంటే ఇంజిన్లోని శబ్దం, వైబ్రేషన్, కఠినత్వాన్ని (NVH) తగ్గించి బైక్ సజావుగా, నిశ్శబ్దంగా నడిచేలా అత్యాధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించడం. ఇది సుదూర ప్రయాణాలలో అధిక అలసటను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ బైక్ దాని స్పోర్టీ డిజైన్, మంచి పికప్, తక్కువ ధరతో యూత్, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారిలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇది ఇంధన సామర్థ్యం, శైలి గొప్ప కలయికతో వస్తుంది.
3. హోండా షైన్ 100: షైన్ 100తో హోండా 100cc విభాగంలో సంచలనం సృష్టించింది. దీని ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 73,219. హోండా విశ్వసనీయత, మృదువైన ఇంజిన్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది మంచి ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు. 98.9cc PGM-Fi ఇంజిన్తో ఈ బైక్ బరువు కేవలం 99 కిలోలు ఉంటుంది. దీంతో భారీ నగర ట్రాఫిక్లో కూడా దీన్ని సులభంగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఇది ఈజీగా 65 నుంచి 68 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుంది. హోండా నిర్మాణ నాణ్యత, తక్కువ వైబ్రేషన్తో ఈ బైక్ను ఎక్కువ కాలం మన్నికను ఇస్తుంది. ఇది రోజువారీ ప్రయాణానికి బాగుంటుంది.
4. హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్: హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ కేవలం బైక్ మాత్రమే కాదు, లక్షలాది మంది భారతీయులకు నమ్మకమైన సహచరుడు. మార్చి 2026 నాటికి దీని ప్రారంభ ధర రూ. 74,152. జాబితాలోని ఇతర బైక్ల కంటే ఇది కొంచెం ఖరీదైనది అయినప్పటికీ, దీని రీసేల్ వాల్యూ, మైలేజ్ బాగున్నాయి. దీని i3S టెక్నాలజీ ట్రాఫిక్లో ఇంజిన్ను ఆటోమేటిక్గా ఆపివేసి స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఇంధనాన్ని ఆదా చేస్తుంది. ఇది 70 kmpl వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. లక్షలాది మంది సంవత్సరాలుగా ఉపయోగిస్తున్న ఈ బైక్ దాని విశ్వసనీయత, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
5. బజాజ్ ప్లాటినా 100: బజాజ్ ప్లాటినా 100 దాని "కంఫర్టెక్" సస్పెన్షన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ బైక్ ధర రూ. 66,015 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ బైక్ 102cc DTS-i ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇది 75 kmpl వరకు మైలేజీని ఇస్తుంది. ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేసే వారికి, కఠినమైన రోడ్లపై సౌకర్యవంతమైన రైడ్ను కోరుకునే వారికి ఈ బైక్ చాలా బాగుంటుంది. దీని పొడవైన సీటు, మృదువైన సస్పెన్షన్ మీరు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించినప్పుడు కూడా అలసిపోకుండా చూసుకుంటుంది. బజాజ్ మన్నికైన నిర్మాణం, ఇంధన సామర్థ్యంతో ఈ బైక్ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అనువైనదిగా ఉంటుంది.
GST 2.0 తర్వాత, 350cc వరకు బైక్లు చౌకగా మారాయి. మైలేజ్, ధర మధ్య మంచి సమతుల్యతను కలిగి ఉన్న ఈ ఐదు బైక్లు మధ్యతరగతికి ఉత్తమమైనవిగా పరిగణించవచ్చు. హీరో HF డీలక్స్, TVS స్పోర్ట్ వంటి బైక్లు దాదాపు రూ. 55,000 వేలకే లభిస్తుండగా, బజాజ్ ప్లాటినా 100, హోండా షైన్ 100 వంటి బైక్లు రూ. 60-70 వేలలో మంచి పనితీరును అందిస్తాయి. స్ప్లెండర్ ప్లస్ వంటి బైక్లు రీసేల్ వాల్యూకు గొప్పవి. పైన అందించిన సమాచారాన్ని బట్టి మీరు మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ బైక్లలో ఒకదాన్ని ఈజీగా ఎంచుకోవచ్చు.