అడ్వెంచర్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- పవర్ఫుల్ 554cc ఇంజిన్తో మార్కెట్లోకి 'బెనెల్లి TRK 552' సిరీస్!
బెనెల్లి ఇండియా మార్కెట్లోకి తన కొత్త 'బెనెల్లి TRK 552' సిరీస్ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 7,22,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
Published : October 23, 2026 at 3:29 PM IST
Hyderabad: బెనెల్లి ఇండియా అడ్వెంచర్ ప్రియుల కోసం సరికొత్త 'TRK 552' మోటార్సైకిల్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ తన పాపులర్ మిడిల్-వెయిట్ అడ్వెంచర్-టూరింగ్ బైక్ 'బెనెల్లీ TRK 502' స్థానంలో ఈ సరికొత్త మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది. పాత మోడల్ కంటే మెరుగైన పనితీరు కోసం ఇందులో 554cc లిక్విడ్-కూల్డ్ పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అమర్చారు.
బెనెల్లీ TRK 552 వేరియంట్లు: ఈ మోటార్సైకిల్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
- కాస్ట్ అల్లాయ్ వీల్స్తో కూడిన 'స్టాండర్డ్ బెనెల్లీ TRK 552'
- ట్యూబ్లెస్ వైర్-స్పోక్ వీల్స్తో వచ్చే 'TRK 552X'
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- కాస్ట్ అల్లాయ్ వీల్స్తో కూడిన 'స్టాండర్డ్ బెనెల్లీ TRK 552' ధర: రూ. 7,22,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)
- ట్యూబ్లెస్ వైర్-స్పోక్ వీల్స్తో వచ్చే 'TRK 552X' ధర: రూ. 7,74,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)
|వేరియంట్లు
|వీల్స్ రకం
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|TRK 552 (స్టాండర్డ్)
|కాస్ట్ అల్లాయ్ వీల్స్
|రూ. 7,22,000
|TRK 552X (టాప్ వేరియంట్)
|ట్యూబ్లెస్ వైర్-స్పోక్ వీల్స్
|రూ. 7,74,000
వీటితో పాటు కంపెనీ పసుపు రంగులో లభించే ప్రత్యేకమైన 'TRK 552 X' లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ కేవలం ఈ ఈ నిర్దిష్ట రంగులో మాత్రమే లభిస్తుంది. దీని ధరను రూ. 7,90,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
బెనెల్లి TRK 552 సిరీస్ ఇంజిన్: కంపెనీ ఈ సరికొత్త TRK 552 బైక్లో 554cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అందించింది. ఇది 8,500 rpm వద్ద 52 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 49 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు స్లిప్పర్ క్లచ్తో కూడిన 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు.
బెనెల్లీ TRK 552 సిరీస్ ఛాసిస్:
- ఛాసిస్ & స్వింగ్ఆర్మ్: బెనెల్లీ సంస్థ దీని రెండు వేరియంట్లనూ దృఢమైన ట్యూబులర్ స్టీల్ ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్ (Tubular Steel Trellis Frame), బరువు తక్కువగా ఉండే అల్యూమినియం స్వింగ్ఆర్మ్ (Aluminium Swingarm)తోనే తయారు చేసింది.
- సస్పెన్షన్: ముందు వైపు 50 mm మార్జోచి అప్సైడ్-డౌన్ (Marzocchi USD) ఫోర్క్లు, వెనుక వైపు ప్రిలోడ్-అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి
- బ్రేకింగ్: ముందు భాగంలో రెండు 320 mm ఫ్లోటింగ్ డిస్క్లు, వెనుక భాగంలో 260 mm సింగిల్ డిస్క్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం వీటికి బోష్ (Bosch) డ్యూయల్-ఛానల్ ABS సిస్టమ్ను జత చేశారు.
బెనెల్లీ TRK 552 సిరీస్ ఫీచర్లు:
- ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్: ఈ బైక్లలో 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇందులో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఆఫ్లైన్ మ్యాప్లతో కూడిన టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి అధునాతన సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
- బరువు: దీని కెర్బ్ వెయిట్ (Curb Weight) 235 కేజీలు. ఇంతటి భారీ బరువును సులభంగా మోసేలా బెనెల్లీ సంస్థ దీని ఛాసిస్లో ప్రత్యేక మార్పులు చేసింది.
- రైడర్ సౌకర్యాలు: సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో రైడర్ల సౌకర్యం కోసం కంపెనీ హీటెడ్ సీట్లు, హీటెడ్ గ్రిప్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను ప్రామాణికంగా (Standard) అందిస్తోంది.