రూ. 2.05 కోట్లకే రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV: భారత్‌లో తొలి 'ప్యూర్' SV లాంఛ్

JLR ఇండియా రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SVని రూ. 2.05 కోట్లకు విడుదల చేసింది. దీన్ని అదే పవర్​ట్రెయిన్​తో "ఎడిషన్ టూ" కంటే రూ. 30 లక్షలు తక్కువ ధరలో తీసుకురావడం విశేషం.

Base Range Rover Sport SV Launched in India At Rs 2.05 Crore (Photo Credit- Range Rover)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 12, 2026 at 5:27 PM IST

Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ తన "రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV"ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 2.05 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. దీంతో ఈ లగ్జరీ SUV "రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV ఎడిషన్ టూ" కంటే తక్కువ ధరకే లభించే ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచింది.

ఈ వేరియంట్ ధర "SV ఎడిషన్ టూ" కంటే రూ. 30 లక్షలు తక్కువ. అయినప్పటికీ అదే పవర్‌ట్రెయిన్, ప్రధాన SV హైలైట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. భారత్-UK FTA అమలుకు ముందే తన "SV", "స్పోర్ట్ SV ఎడిషన్ టూ" ధరలను సవరించిన JLR ఇండియా, వెంటనే ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్‌ను లాంఛ్ చేయడం గమనార్హం.

గతంలోని లిమిటెడ్-రన్ ఎడిషన్ మోడల్స్‌కు భిన్నంగా, భారత్‌లో రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ లైనప్‌లో తొలిసారిగా 'ప్యూర్' SV వేరియంట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కొత్త స్పోర్ట్ SVలో భారత్ కోసం ప్రత్యేక ఎక్స్‌టీరియర్ పెయింట్ ఆప్షన్లు, స్పెసిఫికేషన్లు ఉన్నాయి. కస్టమర్లు ఈ కారును గ్రీన్ సాటిన్ (Green Satin), ఆరెంజ్ మాట్టే (Orange Matte), బ్లూ గ్లాస్ (Blue Gloss), వయోలెట్ మాట్టే (Violet Matte), టీల్ గ్లాస్ (Teal Gloss) అనే ఐదు ప్రత్యేక షేడ్స్‌లో నచ్చింది ఎంచుకోవచ్చు.

Range Rover Sport SV Front Profile (Photo Credit- Range Rover)

రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV ఇంజిన్ ఆప్షన్లు: ఈ SUV 4.4-లీటర్, ట్విన్-టర్బో V8 మైల్డ్-హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 626 bhp పవర్, 750 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ వాహనం కేవలం 3.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. దీంతో ఇప్పటివరకు వచ్చిన రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ మోడళ్లలో ఇదే అత్యంత వేగవంతమైన, అత్యుత్తమ పనితీరు కలిగిన వాహనంగా నిలుస్తుంది.

Range Rover Sport SV Interior (Photo Credit- Range Rover)

రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV డిజైన్: ఈ కారు ఎక్స్‌టీరియర్ డిజైన్‌ను గమనిస్తే, ఇందులో 22-అంగుళాల ఫోర్జ్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ కాంట్రాస్ట్ రూఫ్, SV-స్పెసిఫిక్ స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక ఇంటీరియర్‌ విషయానికి వస్తే, ఇది లైట్ క్లౌడ్, ఎబోనీ విండ్సర్ లెదర్ అప్‌హోల్స్టరీ, స్లైడింగ్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, డీ అండ్ సోల్ సీట్లు, మెరిడియన్ సిగ్నేచర్ ఆడియో సిస్టమ్​తో పాటు పూర్తి ఎక్స్‌టెండెడ్ లెదర్ ప్యాకేజ్ లభిస్తుంది.

Range Rover Sport SV Rear Profile (Photo Credit- Range Rover)

ముఖ్యంగా, సాధారణ రేంజ్ రోవర్ తరహాలోనే కొనుగోలుదారులు స్టాండర్డ్ ఆఫరింగ్‌తో పాటు, తమ అభిరుచికి తగ్గట్టు మోడల్‌ను మరింత కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SVలో కంపెనీ 6D డైనమిక్స్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్‌ ఉంది. ఇది మలుపులు తిరిగేటప్పుడు, బ్రేక్ వేసేటప్పుడు, యాక్సిలరేషన్ సమయంలో బాడీ మూవ్‌మెంట్‌ను హైడ్రాలిక్ ఇంటర్‌కనెక్టెడ్ సెటప్‌తో కంట్రోల్ చేస్తుంది. రేంజ్ రోవర్ నుంచి ఆశించే లగ్జరీ డ్రైవింగ్ అనుభూతిని అందిస్తూనే పిచ్, బాడీ రోల్‌ను తగ్గించడమే ఈ సిస్టమ్ ప్రధాన లక్ష్యం.

సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఈ కొత్త "రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV" బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు ఆగస్టు 2026లో ప్రారంభం కావచ్చని భావిస్తున్నారు.

