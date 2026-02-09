టెక్నాలజీలో భారత్ సత్తా- గ్లోబల్ దిగ్గజాలను అధిగమించిన బెంగళూరు స్టార్టప్
బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ సర్వం AI గూగుల్ జెమిని, చాట్జీపీటీని అధిగమించి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది.
Published : February 9, 2026 at 5:09 PM IST
Hyderabad: ఏఐ మోడల్స్ విషయానికి వస్తే, అందరి దృష్టి ఎక్కువగా అమెరికా, చైనాపైనే ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు, భారతదేశం కూడా తన సొంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ప్రపంచాన్నే తన వైపు తిప్పుకుంటోంది. బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ సర్వం AI గూగుల్ జెమిని, ఓపెన్ఏఐ చాట్జీపీటీని అధిగమించి ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ కంపెనీగా అవతరించింది. సర్వం AI కొత్త మోడల్ భారతీయ భాషలను అర్థం చేసుకోవడంలో, డాక్యుమెంట్లను చదవడంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత కచ్చితమైనదిగా నిరూపించుకుంది. దీంతో ఇప్పుడు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
భారతీయతకు అనుగుణమైన సాంకేతికత: ప్రస్తుతం ఉన్న గ్లోబల్ ఏఐ మోడళ్లు ఇంగ్లిషు భాషకే అధిక ప్రాధాన్యం అందిస్తుండగా, భారతదేశంలో ఉపయోగించే భాషలు, టెక్స్ట్, మాట్లాడే భాష ఇతర దేశాల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయనే అవగాహనతో సర్వం AI కొత్త మోడళ్లను రూపొందించారు. ఫలితంగా విదేశీ ఏఐ మోడళ్లు తరచుగా విభిన్నమైన భారతీయ పరిస్థితులలో విఫలమవుతుండగా, సర్వమ్ AI మాత్రం మరింత కచ్చితమైన, సహజమైన ప్రతిస్పందనలను అందించగలుగుతోందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఇటీవల, ఈ సంస్థ "సర్వమ్ విజన్", "బుల్బుల్ V3" అనే రెండు ప్రత్యేకమైన టూల్స్ను ప్రారంభించింది. సర్వమ్ విజన్ అనేది కాగితంపై లేదా ఫొటోలపై ఉన్న టెక్స్ట్ను డిజిటల్ భాషలోకి మార్చే ఒక OCR సాధనం. ఇది తెలుగు, హిందీ సహా 22 భారతీయ అధికారిక భాషలపై దృష్టి సారించింది.
ఈ "సర్వమ్ విజన్" భారతీయ భాషలలోని పత్రాలను చదవడంలో జెమిని, చాట్జీపీటీ వంటి వాటిని అధిగమించి దీని పనితీరుతో వినియోగదారులు, నిపుణుల నుంచి ప్రశంసలను పొందుతోంది. మరోవైపు "బుల్బుల్ వి3" అనేది కంపెనీ నుంచి వచ్చిన టెక్స్ట్ను అత్యంత సహజమైన మానవ స్వరంలోకి మార్చగలిగే టెక్స్ట్-టు-స్పీచ్ మోడల్.
డేటాలో ఇది నంబర్ 1గా ఎలా మారింది?: కంపెనీ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, సర్వం విజన్ 'ఓమ్నియోసిఆర్-బెంచ్'లో 84.3% స్కోర్ చేసింది. ఈ స్కోర్ గూగుల్ జెమిని, డీప్సీక్ వంటి మోడళ్ల కంటే చాలా ఎక్కువ. హార్డ్ డాక్యుమెంట్లు, టెక్నికల్ టేబుల్లను అర్థం చేసుకునే ఓమ్నిడాక్బెంచ్ v1.5 పరీక్షలో కూడా ఇది 93.28% స్కోర్ చేసింది. విదేశీ AI మోడళ్లు ఎక్కువగా భారతీయ భాషల సంక్లిష్టమైన ఫాంట్లు, చేతిరాతను అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడతాయి. అయితే, సర్వం AI ఇప్పుడు ఈ బలహీనతనే తన బలంగా మార్చుకుంది.
స్థానిక భాషలలో హ్యూమన్-లైక్ వాయిస్: సర్వం AI టెక్స్ట్-టు-వాయిస్ కన్వర్జేషన్ సాంకేతికతలో కూడా గణనీయమైన పురోగతిని సాధించింది. ఇది కృత్రిమంగా ధ్వనించదు. బదులుగా, ఇది కేవలం మానవ స్వరాన్ని మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ, మరాఠీతో సహా మల్టిపుల్ భాషలలో స్పష్టంగా, సహజంగా మాట్లాడగలదు. ఇది కాల్ సెంటర్లు, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్, ఆడియో వార్తలు, ప్రభుత్వ హెల్ప్లైన్ల వంటి సేవలను గణనీయంగా మార్చగలదు.
సర్వం AI ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?: ఈ కంపెనీ అతిపెద్ద స్ట్రెంత్ ఏంటంటే, దీన్ని అచ్చమైన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో నిర్మించారు. దీని భాషా శైలి, పద వినియోగం అన్నీ భారతీయతకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఇది సాధారణ ప్రజలు దీనిని ఉపయోగించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. ఈ సాంకేతికత చిన్న పట్టణాలు, గ్రామాలకు డిజిటల్ సేవలను తీసుకురావడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు: సర్వం AI సాధించిన ఈ ఘనతతో, భారతదేశం ఇకపై విదేశీ సాంకేతికతను ఉపయోగించుకునే దేశంగా ఉండబోదని స్పష్టమవుతోంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీ పడగల సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతోంది. స్థానిక అవసరాలను అర్థం చేసుకునే ఈ AI నమూనాలు భవిష్యత్తులో మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటాయని చాలా మంది అంతర్జాతీయ నిపుణులు అంగీకరిస్తున్నారు.