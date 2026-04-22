350cc ఇంజిన్‌తో 'పల్సర్ NS400Z'- ధర, డిజైన్, ఫీచర్ల వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి!

బజాజ్​ "పల్సర్ NS400Z" కొత్త 350cc ఇంజిన్​తో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Bajaj Pulsar NS400Z Launched with New 350cc Engine
Bajaj Pulsar NS400Z Launched with New 350cc Engine (Photo Credit- Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 10:49 AM IST

Hyderabad: బజాజ్ ఆటో తన ప్రముఖ 'స్ట్రీట్‌ఫైటర్' బైక్ అయిన "పల్సర్ NS400Z"లో ఒక కీలక మార్పును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బైక్ ఇప్పుడు సరికొత్త 349.13cc ఇంజిన్‌తో వస్తోంది. ఇదే ఇంజిన్‌ను అప్‌డేటెడ్ "డొమినార్ 400"లో కూడా అందించారు. గతంలో ఉన్న 373cc ఇంజిన్ స్థానంలో ఈ కొత్త ఇంజిన్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇందుకు గల ప్రధాన కారణాలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం, ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, పన్ను ప్రయోజనాలను పొందడం. అయినప్పటికీ, ఈ బైక్ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, ప్రత్యేకతలు, ధరలను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ, యువ రైడర్లను ఆకట్టుకునే తన వ్యూహాన్ని బజాజ్ సమర్థవంతంగా కొనసాగిస్తోంది.

బజాజ్ పల్స్ NS400Z ఇంజిన్ & పనితీరు: ఈ అప్డేటెడ్ బజాజ్ పల్సర్ NS400Zలో అత్యంత కీలక మార్పు, కొత్తగా అమర్చిన 349.13cc లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్. ఈ ఇంజిన్ 9,000 RPM వద్ద 40.6 PS (సుమారు 40 BHP) శక్తిని, 7,500 RPM వద్ద 33.2 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మునుపటి 373cc ఇంజిన్‌తో పోలిస్తే, దీనిలో శక్తి సుమారు 2.4 PS, అలాగే టార్క్ 1.8 Nm మేర తగ్గింది. టార్క్ ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ రెవ్ రేంజ్‌ (RPM)లో లభిస్తుంది, దీనివల్ల రోజువారీ రైడింగ్‌లో మరింత సున్నితమైన, యూజర్-ఫ్రెండ్లీ అనుభూతి కలుగుతుంది.

ఈ మార్పులు పన్ను శ్రేణుల పరంగానే కాకుండా, BS6 ఫేజ్ II ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండటం, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం విషయంలో కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయి. స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్‌తో కూడిన ఆరు-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో ఈ ఇంజన్, మరింత మెరుగైన రైడింగ్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. పవర్ అవుట్‌పుట్ కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ, ఈ బైక్ తన అగ్రెసివ్ స్వభావాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

బజాజ్ పల్సర్ NS400Z డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, బజాజ్ పల్సర్ NS400Zలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇది మునుపటిలాగే అదే అగ్రెసివ్ స్ట్రీట్‌ఫైటర్ రూపాన్ని కలిగి ఉంది. దీని షార్ప్ బాడీ ప్యానెల్స్, దృఢమైన నిలకడ, స్పోర్టీ సిల్హౌట్‌తో ఇది రోడ్డుపై ఒక గంభీరమైన ఉనికిని చాటుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఆకర్షణీయమైన, స్పోర్టీ రూపం యువ రైడర్లను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటుంది. హెడ్‌లైట్, టెయిల్‌లైట్, గ్రాఫిక్స్ వంటి అంశాలు ఈ బైక్‌కు ఆధునిక, ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని అందిస్తాయి.

బజాజ్ పల్సర్ NS400Z ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా కూడా దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఈ బైక్‌ను పెరిమీటర్ ఫ్రేమ్‌పై నిర్మించారు. దీని ముందు భాగంలో అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌లు, వెనుక భాగంలో మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, అనేక రైడ్ మోడ్‌లు (రోడ్, రెయిన్, స్పోర్ట్ మొదలైనవి), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రైడ్-బై-వైర్ థ్రాటిల్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, LED లైటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఈ బైక్‌కు ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి. ఈ ఫీచర్లన్నీ దీనిని దాని సెగ్మెంట్‌లో పోటీపడేలా చేస్తాయి.

బజాజ్ పల్సర్ NS400Z ధర: ఇంజిన్ అప్‌డేట్ చేసినప్పటికీ, బజాజ్ NS400Z ధరను సుమారుగా రూ. 1.93 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వద్ద మునుపటిలాగే కొనసాగించింది. ఈ ధర దాని సెగ్మెంట్‌లో దీనిని అత్యంత విలువైన ఎంపికగా నిలుపుతుంది. అంతేకాకుండా, కొత్త ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్ కారణంగా ఇది GST రాయితీలకు అర్హత పొందుతున్నందున, ఆన్-రోడ్ ధర కూడా ఆకర్షణీయంగానే ఉంటుందని అంచనా. విస్తృతమైన కస్టమర్ బేస్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని బజాజ్ ఈ వ్యూహాన్ని అవలంబించింది.

