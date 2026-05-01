బజాజ్ పల్సర్ NS400z ధరలో మార్పులు- ఇప్పుడు రూ. 14,000 చౌకగా లభిస్తుంది

బజాజ్ ఆటో తన "బజాజ్ పల్సర్ NS400z" ధరను సవరించింది. ప్రస్తుతం దీని ధరలు రూ. 14,000 వరకు తగ్గాయి.

Bajaj Pulsar NS400Z Gets a Price Cut of Rs. 14,000
Bajaj Pulsar NS400Z Gets a Price Cut of Rs. 14,000 (Photo Credit- Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 4:52 PM IST

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో సరికొత్త 349cc ఇంజిన్‌తో కూడిన తన "బజాజ్ పల్సర్ NS400z" మోడల్‌ను ఇటీవల విడుదల చేసింది. ఆవిష్కరణ సమయంలో కంపెనీ దీని ధరలో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. అయితే కొత్త GST రేట్లకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు ఈ మోటార్‌సైకిల్ ధరను తగ్గించారు.

ఈ బైక్ ధర, ఈ నెల ఆరంభంలో మార్కెట్లో విడుదలైన సమయంలో రూ. 1.94 లక్షలుగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఇది రూ. 1.80 లక్షలకు (ఎక్స్-షోరూమ్) చేరింది. ఈ అప్డేటెడ్ మోటార్‌సైకిల్, 373cc పల్సర్ NS400z స్థానాన్ని భర్తీ చేసింది.

బైక్ ధరలో వచ్చిన ఈ తగ్గింపు కారణంగా, బజాజ్ NS400z ఇప్పుడు మునుపటి కంటే సుమారు రూ. 14,000 తక్కువ ధరకు లభిస్తోంది. 350cc కంటే తక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన బైక్‌లపై పన్ను రేట్లు తగ్గించడమే ఇందుకు కారణం. అంతేకాక ఈ బైక్ తుది 'ఆన్-రోడ్' ధరపై వినియోగదారులు రూ. 24,500 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.

బజాజ్ పల్సర్ NS400z ఇంజిన్: మునుపటి "పల్సర్ NS400z"తో పోలిస్తే, ప్రస్తుత మోడల్‌లో అత్యంత కీలక మార్పు దాని ఇంజిన్‌లోనే ఉంది. అప్డేటెడ్ NS400z, ఒక చిన్న 349cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 9,000 rpm వద్ద గరిష్ఠంగా 40 bhp శక్తిని, 7,500 rpm వద్ద 33.2 Nm పీక్ టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

ఇది పాత 373cc ఇంజిన్ ఉత్పత్తి చేసే 42.4 bhp, 35 Nm కంటే తక్కువ. ఈ కొత్త ఇంజిన్ బోర్ (Bore) మునుపటి 373cc ఇంజిన్‌తో సమానంగానే 89 mmగా ఉంది. కానీ దీని స్ట్రోక్ (stroke) 60 mm నుంచి 56.1 mmకు తగ్గించారు.

బజాజ్ పల్సర్ NS400z ఫీచర్లు: ఈ బైక్‌లో అందించిన ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇది తన మునుపటి మోడళ్లలో ఉన్న అన్ని ఫీచర్లను యథాతథంగా కలిగి ఉంది. వీటిలో USD ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్, రైడ్-బై-వైర్ థ్రాటిల్, నాలుగు రైడ్ అండ్ ABS మోడ్‌లు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన LCD ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, పూర్తి LED లైటింగ్ వంటివి ఉన్నాయి.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ అప్డేటెడ్ పల్సర్ NS400z బైక్ కొత్త సబ్-350cc ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400, KTM 390 డ్యూక్ వంటి బైక్‌లతో పోటీపడాల్సి ఉంటుంది.

