రెండున్నర దశాబ్దాల వైభవం- అత్యాధునిక హంగులతో 'పల్సర్ N250SS'
బజాజ్ ఆటో సరికొత్త 'పల్సర్ N250SS'ను రూ.1.59 లక్షలకు విడుదల చేసింది. ఆధునిక ఫీచర్లతో అప్గ్రేడ్ అయిన ఈ బైక్ పల్సర్ బ్రాండ్ 25 ఏళ్ల వేడుకల సందర్భంగా భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది.
Published : October 22, 2026 at 1:53 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త మోడల్ 'పల్సర్ N250SS'ను విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1,59,406గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత 'పల్సర్ N250'ను మరింత అప్గ్రేడ్ చేసి ఈ 'N250SS' వెర్షన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఇందులో 4-వాల్వ్ ఇంజిన్, 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్, ఎలక్ట్రానిక్ థ్రాటిల్ బాడీ (ETB) వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అలాగే గూగుల్ మ్యాప్స్ నావిగేషన్తో కూడిన 5 అంగుళాల TFT డిస్ప్లే, స్పోర్ట్స్ షిఫ్టర్తో పాటు పలు ఆధునిక భద్రతా, సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లనూ ఇందులో జోడించారు. భారత మార్కెట్లో పల్సర్ బ్రాండ్ 25 ఏళ్ల మైలురాయిని చేరుకున్న సందర్భంగా బజాజ్ ఈ ప్రత్యేక మోడల్ను ప్రవేశపెట్టింది.
బజాజ్ పల్సర్ N250SS ఇంజిన్ & పనితీరు వివరాలు:
- ఇంజిన్ సామర్థ్యం: ఈ సరికొత్త 'బజాజ్ పల్సర్ N250SS' మోడల్ 250cc 4-వాల్వ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది.
- పవర్ & టార్క్: ఇది గరిష్ఠంగా 25 PS పవర్, 22 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రస్తుత పల్సర్ (N250 24.5 PS పవర్, 21.5 Nm టార్క్)తో పోలిస్తే ఇది స్వల్పంగా ఎక్కువ.
- గేర్బాక్స్: ఈ ఇంజిన్కు ఇప్పుడు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జోడించారు. ఇది మునుపటి మోడల్లోని 5-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ స్థానంలోకి వచ్చింది. ఈ అదనపు గేర్ వల్ల బైక్ రైడింగ్ పనితీరు మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.
- ఎలక్ట్రానిక్ థ్రాటిల్ బాడీ (ETB): దీనిలో మరొక కీలక అప్డేట్ లక్ట్రానిక్ థ్రాటిల్ బాడీ (ETB)ని చేర్చడం. దీని ద్వారా రైడర్ తన అవసరానికి తగ్గట్టుగా వివిధ రైడింగ్ మోడ్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ ఇప్పటికే ఉన్న ABS మోడ్లకు అదనంగా తోడై, రైడర్ భద్రతను మరింత పెంచుతుంది. ఇటీవల విడుదలైన 'పల్సర్ N160SS' తరహాలోనే ఇందులో కూడా 'రెయిన్' (Rain), 'ఆఫ్-రోడ్' (Off-Road), 'స్పోర్ట్' (Sport), 'రోడ్' (Road) అనే రైడ్ మోడ్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
బజాజ్ పల్సర్ N250SS- మరికొన్ని ఆధునిక ఫీచర్లు:
- 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే: ఈ బైక్ కాక్పిట్లో అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు, పాత 'స్టాండర్డ్ N250'లో ఉన్న LCD యూనిట్ స్థానంలో సరికొత్త 5-అంగుళాల TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ను చేర్చడం.
- గూగుల్ మ్యాప్స్ నావిగేషన్: దీని కొత్త డిస్ప్లే గూగుల్ మ్యాప్స్ మిర్రరింగ్ (Google Maps Mirroring)కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల రైడర్లు టర్న్-బై-టర్న్ నావేగేషన్ను నేరుగా ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్పైనే చూసుకోవచ్చు.
- స్పోర్ట్స్ షిఫ్టర్ (క్విక్ షిఫ్టర్): కొత్త పల్సర్ N250SS అప్డేటెడ్ ఫీచర్ల ప్యాకేజీలో ఇప్పుడు 'స్పోర్ట్స్ షిఫ్టర్' కూడా ఉంది. ఇది రైడర్ క్లచ్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేకుండానే గేర్లను సులభంగా అప్షిఫ్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
- అదనపు సౌకర్యాలు: ఈ బైక్లో రైడర్ సౌకర్యార్థం అడ్జస్టబుల్ లీవర్లు (Adjustable Levers), ప్రయాణంలో మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అందించారు.
- ఇతర భద్రతా ఫీచర్లు: అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడేలా ఒక హజార్డ్ లైట్ స్విచ్, హఠాత్తుగా బ్రేక్ వేసినప్పుడు వెనుక వాహనాలను అప్రమత్తం చేసే 'పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్ సిస్టమ్' (Panic Brake Alert System) వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లను ఇందులో జోడించారు.