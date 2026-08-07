బజాజ్ 'పల్సర్ N160' సిరీస్లో మరో రెండు బైక్లు- ఓసారి చూసేయండి!
బజాజ్ ఆటో తన పాపులర్ పల్సర్ N160 సిరీస్లో మరో రెండు సరికొత్త మోడళ్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. తద్వారా ఈ లైనప్లో కస్టమర్లకు మరింత అత్యాధునిక, ప్రీమియం ఫీచర్ల ఛాయిస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
Published : August 7, 2026 at 4:50 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన కొత్త 'బజాజ్ పల్సర్ N160 S', 'పల్సర్ N160 SS' మోడళ్లను విడుదల చేసింది. వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 1,33,511, రూ. 1,42,585 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. పల్సర్ N160 శ్రేణికి చెందిన ఈ కొత్త మోటార్సైకిళ్లు ఇంటెలిజెంట్ థ్రాటిల్ (ETB), అనేక రైడ్ మోడ్లు, క్రాల్ టెక్నాలజీ, కొత్త 165cc ఇంజిన్ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నాయి. అదనంగా మార్కెట్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న బజాజ్ పల్సర్ N160 కూడా ఈ కొత్త వేరియంట్లతో పాటు లభిస్తుంది.
కొత్త 165cc ఇంజిన్ పనితీరు: ఈ రెండు మోటార్సైకిళ్లు కొత్త 165cc, ఫోర్-వాల్వ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తాయి. ఇది 18.2 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ పవర్ అవుట్పుట్ ప్రస్తుత మోడల్ కంటే అధికం. ఇకపోతే ఈ కొత్త మోటార్సైకిళ్లు 0 నుంచి 60 km/h వేగాన్ని కేవలం 4.5 సెకన్లలోనే అందుకోగలవని, తద్వారా తమ విభాగంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన, శక్తివంతమైన మోడళ్లుగా నిలుస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ కొత్త ఇంజిన్ 'ఇంటెలిజెంట్ థ్రాటిల్' (ETB) అనే ఎలక్ట్రానిక్ థ్రాటిల్ వ్యవస్థతో వస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ రైడర్కు అదనపు సహాయాన్ని అందించే అనేక అంశాలను కలిగి ఉండటంతో పాటు, వివిధ రకాల థ్రాటిల్ రెస్పాన్స్ మోడ్లను కూడా అందుబాటులో ఉంచుతుంది.
రైడింగ్ మోడ్స్ & రైడర్ అసిస్టెన్స్ ఫీచర్లు:
నాలుగు రైడింగ్ మోడ్స్: వాహనదారుల సౌకర్యార్థం కంపెనీ ఇందులో ETB సిస్టమ్తో కూడిన నాలుగు రైడింగ్ మోడ్లను పొందుపరిచింది. అవి: రెయిన్ (Rain), రోడ్ (Road), స్పోర్ట్ (Sport), ఆఫ్-రోడ్ (Off-Road). ఇవి మారుతున్న రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బైక్ పర్ఫార్మెన్స్ను సర్దుబాటు చేస్తాయి.
క్రావల్ టెక్నాలజీ (Crawl Technology): ఈ సరికొత్త మోటార్సైకిళ్లలో 'క్రావల్' సాంకేతికతను అందించారు. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో ట్రాఫిక్లో పదే పదే క్లచ్ లేదా గేర్ షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, హై గేర్లలో కూడా బైక్ తక్కువ వేగంతో సున్నితంగా ముందుకు సాగుతుంది. ఇది భారీ ట్రాఫిక్లో ప్రయాణించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ట్రాక్షన్ కంట్రోల్: పల్సర్ N160 SS వేరియంట్ 'రెస్పాన్సివ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్' ఫీచర్తో వస్తుంది. వివిధ రకాల రోడ్లపై బైక్ టైర్ల గ్రిప్ (పట్టు) కోల్పోకుండా నిరోధించేందుకు ఈ వ్యవస్థ ETB సిస్టమ్ను ఉపయోగిస్తుంది.
నావిగేషన్ సపోర్ట్తో కూడిన TFT కన్సోల్: బజాజ్ పల్సర్ N160 SS మోడల్ మరిన్ని అత్యాధునిక ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మోటార్సైకిల్లో గూగుల్ మ్యాప్స్ మిర్రరింగ్ (Google Maps Mirroring) సపోర్ట్ చేసే 5-అంగుళాల TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ను అమర్చారు. భారతదేశంలో ఒక స్పోర్ట్స్ బైక్లో ఈ తరహా నావిగేషన్ ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి అని కంపెనీ వెల్లడించింది.
దీనితో పాటు బైక్ డిజైన్, రైడింగ్ కంఫర్ట్ కోసం మరికొన్ని కీలక మార్పులు చేశారు:
- సరికొత్త గ్రాఫిక్స్: బైక్కు సరికొత్త, మరింత స్పోర్టి లుక్ ఇచ్చేందుకు నయా గ్రాఫిక్స్, కలర్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్ను (Coloured Alloy Wheels) అందించారు.
- కంఫర్టబుల్ రైడింగ్: వాహనదారుడు లాంగ్ రైడ్స్లో కూడా అలసిపోకుండా ఉండేందుకు హ్యాండిల్బార్ యాంగిల్ (Handlebar angle), సీటు ఎత్తును (Seat height) సౌకర్యవంతంగా మార్చారు.
కలర్ ఆప్షన్లు & లభ్యత:
బజాజ్ ఆటో సంస్థ ఈ సరికొత్త పల్సర్ బైకులను మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది.
- కలర్ ఆప్షన్లు: బజాజ్ పల్సర్ N160 S, పల్సర్ N160 SS మోడళ్లు అట్లాంటిక్ బ్లూ (Atlantic Blue), పెర్ల్ మెటాలిక్ వైట్ (Pearl Metallic White), బ్రూక్లిన్ బ్లాక్ (Brooklyn Black) రంగులలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- లభ్యత: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని అధికారిక బజాజ్ ఆటో డీలర్షిప్లలో ఈ బైకులు విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
మార్కెట్ వృద్ధి & కస్టమర్ల వివరాలు:
కంపెనీ వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, ప్రస్తుత క్యాలెండర్ ఇయర్ మొదటి ఆరు నెలల్లోనే పల్సర్ N160 సిరీస్ అమ్మకాలు ఏకంగా 60 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయమేంటంటే, ఈ బైక్ను కొనుగోలు చేస్తున్న వారిలో సుమారు 70 శాతం మంది కస్టమర్లు 35 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న యువకులే కావడం విశేషం.