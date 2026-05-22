బజాజ్ 'పల్సర్ N160'లో కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది- ప్రీమియం ఫీచర్లతో రూ.1.22 లక్షలకే!

బజాజ్ ఆటో తన పాపులర్ పల్సర్ సిరీస్‌లోని "బజాజ్ పల్సర్ N160" కొత్త వేరియంట్‌ను ప్రీమియం ఫీచర్లతో విడుదల చేసింది.

Bajaj Pulsar N160 New Variant Launched At Rs. 1.22 Lakh (Photo Credit- Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 22, 2026 at 2:23 PM IST

Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో ప్రసిద్ధ 'పల్సర్' సిరీస్‌లోని "బజాజ్ పల్సర్ N160" కొత్త వేరియంట్‌ను ప్రీమియం ఫీచర్లతో లాంఛ్ చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ ధరను రూ. 1.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త వేరియంట్‌ ప్రీమియం హార్డ్‌వేర్, అత్యాధునిక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

బజాజ్ పల్సర్ ఫ్యామిలీలో మరింత స్పోర్టీ, ఆకర్షణీయమైన ప్రీమియం కమ్యూటర్ మోటార్‌సైకిల్‌ను అందించడమే ఈ అప్‌డేట్‌ల లక్ష్యం. గోల్డ్-ఫినిష్డ్ అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్స్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ వంటి ఫీచర్లతో, తమ మోటార్‌సైకిల్ నుంచి మరింత ఆశించే రైడర్‌ల కోసమే ఈ కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 వేరియంట్​ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 హార్డ్‌వేర్: కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 హార్డ్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 37 mm బంగారు రంగు ఫినిషింగ్‌తో కూడిన అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్కులు, మూడు మోడ్‌లు గల డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ సౌకర్యం కలిగిన రివర్స్ LCD డిస్‌ప్లే, LED DRLలతో బై-డైరెక్షనల్ LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లైట్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.

బజాజ్ ఆటో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పల్సర్ N160 కొత్త వేరియంట్‌ను స్పోర్టీ పర్ఫార్మెన్స్, నమ్మదగిన బ్రేకింగ్, మెరుగైన రైడింగ్ సౌకర్యం అందించే విధంగా రూపొందించారు. ఇది వినియోగదారులకు మరింత సౌలభ్యంగా ఉండే ప్రీమియం స్పోర్టీ కమ్యూటర్‌ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 ఇంజిన్: ఈ కొత్త పల్సర్ N160లో ఇంజిన్ పరంగా ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇందులో అదే 164.82cc, టూ-వాల్వ్, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను అందించారు. ఈ ఇంజిన్ 8,750 rpm వద్ద 15.8 bhp పవర్, 6,750 rpm వద్ద 14.65 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్‌తో వస్తుంది.

బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ మోటార్‌సైకిల్​లో 300 mm ఫ్రంట్ డిస్క్, 230 mm రియర్ డిస్క్ బ్రేక్ అందించారు. ఇందులో మూడు మోడ్‌లతో కూడిన డ్యూయల్-ఛానల్ ABS ఉంది. ఈ కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 కర్బ్ వెయిట్ 152 kg. ఇది 14-లీటర్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, 795 mm సీట్ హైట్​తో వస్తుంది.

కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 ధర: కంపెనీ ఈ పల్సర్ N160ను వివిధ వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. వాటిలో సింగిల్-ఛానల్ ABS వేరియంట్ ధర రూ. 1.16 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక ఇతర వెర్షన్లలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, USD (అప్‌సైడ్ డౌన్) ఫోర్క్‌తో కూడిన డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, స్ప్లిట్-సీట్‌తో కూడిన డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వేరియంట్లు కూడా ఉన్నాయి.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ బైక్ కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 TVS అపాచీ RTR 160, యమహా FZ, హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 160 4V, సుజుకి జిక్సర్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది.

