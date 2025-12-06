ETV Bharat / technology

సింగిల్ సీట్, గోల్డ్ USD ఫోర్క్​లతో 'పల్సర్ N160'- ధర ఎంతంటే?

బజాజ్ "పల్సర్ N160"లో కొత్త వేరియంట్‌ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!

Bajaj Pulsar N160 new Variant Launched
Bajaj Pulsar N160 new Variant Launched (Photo Credit- Bajaj Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 6, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: దేశీయ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన ప్రసిద్ధ మోటార్‌సైకిల్ "బజాజ్ పల్సర్ N160"లో కొత్త వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో గోల్డ్-యానోడైజ్డ్ అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, సింగిల్-పీస్ సీటు ఉన్నాయి. ఈ కొత్త వేరియంట్ ఇప్పుడు రూ. 1,23,983 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో భారతదేశం అంతటా డీలర్‌షిప్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.

ఇంజిన్ వివరాలు: యాంత్రికంగా మోటార్‌సైకిల్​లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ N160" అదే 164.82 cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 8,750 rpm వద్ద 15.7 bhp, 6,750 rpm వద్ద 14.65 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ నాలుగు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • పెర్ల్ మెటాలిక్ వైట్
  • రేసింగ్ రెడ్
  • పోలార్ స్కై బ్లూ
  • బ్లాక్

స్ప్లిట్ సీట్ సెటప్‌తో ప్రారంభించిన కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ N160"కి మంచి ఆదరణ లభించిందని కంపెనీ చెబుతోంది. కానీ తర్వాత మార్కెట్ పరిశోధనలో "బజాజ్ పల్సర్ N160" కొనుగోలుదారులలో ఎక్కువ మంది సింగిల్ సీటును కోరుకుంటున్నారని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ గోల్డ్ ఫినిషింగ్​ USD ఫోర్క్‌లతో కొత్త సింగిల్-సీట్ వేరియంట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

స్ప్లిట్ సీట్ సెటప్ అంటే ఒకే పెద్ద సీటుకు బదులుగా రైడర్ (డ్రైవర్), పిలియన్ (వెనుక కూర్చునేవారు) కోసం వేర్వేరుగా రెండు భాగాలుగా ఉండే సీట్లను అమర్చుతారు. ఇది బైక్‌కు స్పోర్టియర్‌, స్టైలిష్‌ లుక్​తో పాటు మెరుగైన సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇది సింగిల్ సీట్​తో పోల్చితే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీనిలో రైడర్, పిలియన్‌కు ఒకే సీటు ఉంటుంది. కానీ స్ప్లిట్ సీట్లలో ఇద్దరికీ వేర్వేరు కుషన్, సపోర్ట్ లభిస్తుంది.

ఈ సందర్భంగా బజాజ్ ఆటో మోటార్‌సైకిల్ బిజినెస్ యూనిట్ అధ్యక్షుడు సారంగ్ కనడే మాట్లాడుతూ "కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 గోల్డ్ USD ఫోర్క్‌లు, సింగిల్ సీటుతో కస్టమర్ ఫీడ్‌బ్యాక్, పరిశ్రమలో మారుతున్న అవసరాలకు మా నిబద్ధత ఆధారంగా అభివృద్ధి చేశాం. మా N సిరీస్ పవర్, కచ్చితత్వం, నియంత్రణ, సాటిలేని రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ సిరీస్​లో తీసుకొచ్చిన ఈ అప్‌గ్రేడ్ ప్రీమియం లుక్‌తో పాటు మెరుగైన సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది" అని అన్నారు.

ఇకపోతే బజాజ్ ఆటో భారతదేశపు అతిపెద్ద మోటార్ సైకిల్ ఎగుమతిదారులలో ఒకటి. బజాజ్ పల్సర్​ బ్రాండ్​ను మొదట 25 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి పల్సర్ దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా బజాజ్ ఆటోకు బలమైన సేల్స్​ను అందిస్తూ కంపెనీకి లాభాలు తెచ్చిపెడుతోంది. తాజాగా తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ N160" వేరియంట్ పల్సర్ బ్రాండ్‌ను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది బజాజ్ పల్సర్ బ్రాండ్ ప్రసిద్ధ స్పోర్టీ, దూకుడు లుక్‌ను పెంపొందించడంతో పాటు, రోజువారీ ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

TAGGED:

BAJAJ PULSAR N160 SINGLE SEAT
BAJAJ PULSAR N160 PRICE
BAJAJ PULSAR N160 FEATURES
BAJAJ PULSAR N160 DESIGN
BAJAJ PULSAR N160 NEW VARIANT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.