బజాజ్ "పల్సర్ N160"లో కొత్త వేరియంట్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : December 6, 2025 at 10:53 AM IST
Hyderabad: దేశీయ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన ప్రసిద్ధ మోటార్సైకిల్ "బజాజ్ పల్సర్ N160"లో కొత్త వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో గోల్డ్-యానోడైజ్డ్ అప్సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, సింగిల్-పీస్ సీటు ఉన్నాయి. ఈ కొత్త వేరియంట్ ఇప్పుడు రూ. 1,23,983 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో భారతదేశం అంతటా డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉంది.
ఇంజిన్ వివరాలు: యాంత్రికంగా మోటార్సైకిల్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఈ కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ N160" అదే 164.82 cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 8,750 rpm వద్ద 15.7 bhp, 6,750 rpm వద్ద 14.65 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ నాలుగు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- పెర్ల్ మెటాలిక్ వైట్
- రేసింగ్ రెడ్
- పోలార్ స్కై బ్లూ
- బ్లాక్
స్ప్లిట్ సీట్ సెటప్తో ప్రారంభించిన కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ N160"కి మంచి ఆదరణ లభించిందని కంపెనీ చెబుతోంది. కానీ తర్వాత మార్కెట్ పరిశోధనలో "బజాజ్ పల్సర్ N160" కొనుగోలుదారులలో ఎక్కువ మంది సింగిల్ సీటును కోరుకుంటున్నారని తేలింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ గోల్డ్ ఫినిషింగ్ USD ఫోర్క్లతో కొత్త సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టారు.
స్ప్లిట్ సీట్ సెటప్ అంటే ఒకే పెద్ద సీటుకు బదులుగా రైడర్ (డ్రైవర్), పిలియన్ (వెనుక కూర్చునేవారు) కోసం వేర్వేరుగా రెండు భాగాలుగా ఉండే సీట్లను అమర్చుతారు. ఇది బైక్కు స్పోర్టియర్, స్టైలిష్ లుక్తో పాటు మెరుగైన సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇది సింగిల్ సీట్తో పోల్చితే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీనిలో రైడర్, పిలియన్కు ఒకే సీటు ఉంటుంది. కానీ స్ప్లిట్ సీట్లలో ఇద్దరికీ వేర్వేరు కుషన్, సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా బజాజ్ ఆటో మోటార్సైకిల్ బిజినెస్ యూనిట్ అధ్యక్షుడు సారంగ్ కనడే మాట్లాడుతూ "కొత్త బజాజ్ పల్సర్ N160 గోల్డ్ USD ఫోర్క్లు, సింగిల్ సీటుతో కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్, పరిశ్రమలో మారుతున్న అవసరాలకు మా నిబద్ధత ఆధారంగా అభివృద్ధి చేశాం. మా N సిరీస్ పవర్, కచ్చితత్వం, నియంత్రణ, సాటిలేని రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ సిరీస్లో తీసుకొచ్చిన ఈ అప్గ్రేడ్ ప్రీమియం లుక్తో పాటు మెరుగైన సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది" అని అన్నారు.
ఇకపోతే బజాజ్ ఆటో భారతదేశపు అతిపెద్ద మోటార్ సైకిల్ ఎగుమతిదారులలో ఒకటి. బజాజ్ పల్సర్ బ్రాండ్ను మొదట 25 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి పల్సర్ దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా బజాజ్ ఆటోకు బలమైన సేల్స్ను అందిస్తూ కంపెనీకి లాభాలు తెచ్చిపెడుతోంది. తాజాగా తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ N160" వేరియంట్ పల్సర్ బ్రాండ్ను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది బజాజ్ పల్సర్ బ్రాండ్ ప్రసిద్ధ స్పోర్టీ, దూకుడు లుక్ను పెంపొందించడంతో పాటు, రోజువారీ ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.