డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో 'పల్సర్ 220F'- ధర ఎంతంటే?

మార్కెట్లోకి అప్డేటెడ్ "బజాజ్ పల్సర్ 220F"- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఏం ఉన్నాయంటే?
Published : December 16, 2025 at 4:28 PM IST
Hyderabad: పల్సర్ బైక్ లవర్స్కు గుడ్న్యూస్. బజాజ్ ఆటో తన ఫేమస్ పల్సర్ లైనప్లోని "బజాజ్ పల్సర్ 220F" మోడల్ను అప్డేట్ చేసింది. ఇది ఈ లైనప్లో చాలా కాలంగా నడుస్తున్న మోడళ్లలో ఒకటి. తాజాగా దీనిలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS ఫీచర్ను జోడించి బజాజ్ అధికారికంగా అప్డేటెడ్ "బజాజ్ పల్సర్ 220F"ను విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1.28 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). దీనిలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABSను జోడించడంతో పాటు కంపెనీ కొన్ని చిన్న కాస్మెటిక్ మార్పులు కూడా చేసింది.
2026 బజాజ్ పల్సర్ 220F లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: కంపెనీ మొదటిసారిగా తన "బజాజ్ పల్సర్ 220F" మోడల్ను 2007లో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. అప్పటి నుంచి దీనిలో పెద్దగా మార్పులేం చేయలేదు. కొన్నేళ్లుగా దీనికి చిన్న, ఉద్గార సంబంధిత అప్డేట్లను మాత్రమే అందించారు.
అయితే ఈ తాజా అప్డేట్తో "బజాజ్ పల్సర్ 220F" ఇప్పుడు కొత్త గ్రాఫిక్స్, రెండు కొత్త రంగు ఎంపికలను కలిగి ఉంది. సాఫ్ట్ గోల్ట్ యాక్సెంట్స్తో బ్లాక్ కలర్, బ్లాక్ బేస్, గ్రీన్ షేడ్స్తో నారింజ రంగు ఎంపిక. ఇంకా దీనిలో అతిపెద్ద అప్డేట్ డ్యూయల్-ఛానల్ ABS ఫీచర్ను జోడించడం.
ఈ మోటార్సైకిల్ను యూరోగ్రిప్ ATT 1150 టైర్లతో కూడా గుర్తించారు. అయితే కొన్ని యూనిట్లు ఇప్పటికీ MRF టైర్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి. అంటే లభ్యతను బట్టి టైర్ల అమరిక మారవచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ 220F" అదే బ్లూటూత్-ఎనేబుల్డ్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను కలిగి ఉంది.
ఈ క్లస్టర్ ప్రస్తుతం అమ్మకానికి ఉన్న ఇతర పల్సర్ మోడళ్లలో కనిపిస్తుంది. అయితే ఇందులో ఇప్పటికీ గేర్ పొజిషన్ ఇండికేటర్ లేదు. దీనిలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS జోడింపు ఒక ముఖ్యమైన భద్రతా మెరుగుదల. దీంతో ఈ ఫీచర్ను అందించే అత్యంత సరసమైన పల్సర్ మోడళ్లలో ఈ కొత్త "పల్సర్ 220F" ఒకటిగా నిలిచింది.
బజాజ్ పల్సర్ 220F ఇంజిన్: యాంత్రికంగా ఈ "బజాజ్ పల్సర్ 220F"లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది అదే 220cc ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఇది 20.4 hp, 18.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 2007లో తొలిసారిగా "బజాజ్ పల్సర్ 220F" ప్రారంభించినప్పటి నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడైన పల్సర్ మోడళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. తాజా అప్డేట్ దాని లైఫ్ టైమ్ను మరింత పొడిగించడంలో సహాయపడుతుంది.
ధర వివరాలు: ఈ అప్డేటెడ్ "బజాజ్ పల్సర్ 220F" ధర రూ. 1.28 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). ఇప్పుడు ఈ మోడల్ అధికారికంగా లాంఛ్ అయినందున, ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీని వివరాలు, లభ్యత కోసం సమీపంలోని బజాజ్ డీలర్షిప్ను సంప్రదించవచ్చు.