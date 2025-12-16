Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / technology

డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో 'పల్సర్ 220F'- ధర ఎంతంటే?

మార్కెట్​లోకి అప్డేటెడ్ "బజాజ్ పల్సర్ 220F"- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఏం ఉన్నాయంటే?

Bajaj Pulsar 220F with Dual Channel ABS Launched in India
Bajaj Pulsar 220F with Dual Channel ABS Launched in India (Photo Credit- Bajaj Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: పల్సర్ బైక్ లవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్. బజాజ్ ఆటో తన ఫేమస్ పల్సర్ లైనప్​లోని "బజాజ్ పల్సర్ 220F" మోడల్​ను అప్డేట్​ చేసింది. ఇది ఈ లైనప్‌లో చాలా కాలంగా నడుస్తున్న మోడళ్లలో ఒకటి. తాజాగా దీనిలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS ఫీచర్‌ను జోడించి బజాజ్ అధికారికంగా అప్డేటెడ్ "బజాజ్ పల్సర్ 220F"ను విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1.28 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). దీనిలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABSను జోడించడంతో పాటు కంపెనీ కొన్ని చిన్న కాస్మెటిక్ మార్పులు కూడా చేసింది.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 220F లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: కంపెనీ మొదటిసారిగా తన "బజాజ్ పల్సర్ 220F" మోడల్​ను 2007లో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. అప్పటి నుంచి దీనిలో పెద్దగా మార్పులేం చేయలేదు. కొన్నేళ్లుగా దీనికి చిన్న, ఉద్గార సంబంధిత అప్డేట్​లను మాత్రమే అందించారు.

2026 Bajaj Pulsar 220F
2026 Bajaj Pulsar 220F (Photo Credit- Bajaj Auto)

అయితే ఈ తాజా అప్డేట్​తో "బజాజ్ పల్సర్ 220F" ఇప్పుడు కొత్త గ్రాఫిక్స్, రెండు కొత్త రంగు ఎంపికలను కలిగి ఉంది. సాఫ్ట్ గోల్ట్ యాక్సెంట్స్​తో బ్లాక్ కలర్, బ్లాక్ బేస్, గ్రీన్ షేడ్స్‌తో నారింజ రంగు ఎంపిక. ఇంకా దీనిలో అతిపెద్ద అప్‌డేట్ డ్యూయల్-ఛానల్ ABS ఫీచర్‌ను జోడించడం.

మోటార్‌సైకిల్‌ను యూరోగ్రిప్ ATT 1150 టైర్లతో కూడా గుర్తించారు. అయితే కొన్ని యూనిట్లు ఇప్పటికీ MRF టైర్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి. అంటే లభ్యతను బట్టి టైర్ల అమరిక మారవచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త "బజాజ్ పల్సర్ 220F" అదే బ్లూటూత్-ఎనేబుల్డ్ LCD ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను కలిగి ఉంది.

ఈ క్లస్టర్ ప్రస్తుతం అమ్మకానికి ఉన్న ఇతర పల్సర్ మోడళ్లలో కనిపిస్తుంది. అయితే ఇందులో ఇప్పటికీ గేర్ పొజిషన్ ఇండికేటర్ లేదు. దీనిలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS జోడింపు ఒక ముఖ్యమైన భద్రతా మెరుగుదల. దీంతో ఈ ఫీచర్‌ను అందించే అత్యంత సరసమైన పల్సర్ మోడళ్లలో ఈ కొత్త "పల్సర్ 220F" ఒకటిగా నిలిచింది.

బజాజ్ పల్సర్ 220F ఇంజిన్: యాంత్రికంగా ఈ "బజాజ్ పల్సర్ 220F"లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది అదే 220cc ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. ఇది 20.4 hp, 18.5 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 2007లో తొలిసారిగా "బజాజ్ పల్సర్ 220F" ప్రారంభించినప్పటి నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడైన పల్సర్ మోడళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. తాజా అప్డేట్ దాని లైఫ్​ టైమ్​ను మరింత పొడిగించడంలో సహాయపడుతుంది.

ధర వివరాలు: ఈ అప్డేటెడ్ "బజాజ్ పల్సర్ 220F" ధర రూ. 1.28 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ). ఇప్పుడు ఈ మోడల్ అధికారికంగా లాంఛ్ అయినందున, ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీని వివరాలు, లభ్యత కోసం సమీపంలోని బజాజ్ డీలర్‌షిప్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

TAGGED:

BAJAJ PULSAR 220F 2026 MODEL
BAJAJ PULSAR 220F PRICE
BAJAJ PULSAR 220F FEATURES
NEW MODEL BAJAJ PULSAR 220F
UPDATED BAJAJ PULSAR 220F LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.