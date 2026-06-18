ETV Bharat / technology

పల్సర్ లవర్స్‌కు గుడ్​న్యూస్- కొత్త లుక్‌లో బజాజ్ పల్సర్ 220F!

బజాజ్ పల్సర్ 220F సరికొత్తగా LED హెడ్‌లైట్‌తో భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయింది. కంపెనీ దీని ధరను రూ. 1.36 లక్షలుగా నిర్ణయించింది.

Bajaj Pulsar 220F Launched in India with LED Headlight at Rs 1.36 Lakh
Bajaj Pulsar 220F Launched in India with LED Headlight at Rs 1.36 Lakh (Photo Credit- Bajaj Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన మోస్ట్ పాపులర్ మోడల్ "పల్సర్ 220F" (Bajaj Pulsar 220F) మోడల్‌కు కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఈ బైక్‌ను ఇష్టపడే రైడర్స్ ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్న సరికొత్త 'ఎల్‌ఈడీ (LED) హెడ్‌లైట్' ఫీచర్‌ను కంపెనీ ఇందులో తాజాగా ప్రవేశపెట్టింది.

గతేడాది డిసెంబర్ 2025లో ఈ బైక్‌కు LED ఇండికేటర్స్, సరికొత్త గ్రాఫిక్స్‌ను జోడించిన బజాజ్ సంస్థ.. ఆ తర్వాత చేసిన రెండో అతిపెద్ద కీలక మార్పు ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ సరికొత్త LED హెడ్‌లైట్ అప్‌డేట్‌తో పల్సర్ 220F లుక్ మరింత స్టైలిష్‌గా మారడమే కాకుండా, రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు రైడర్లకు మరింత మెరుగైన విజిబిలిటీ లభించనుంది.

బజాజ్ పల్సర్ 220F సరికొత్త అప్‌డేట్స్ ఇవే:

  • కీలక మార్పు (LED హెడ్‌లైట్): పాత హాలోజన్ హెడ్‌లైట్ స్థానంలో ఇప్పుడు అత్యాధునిక ఎల్‌ఈడీ (LED) హెడ్‌లైట్ యూనిట్‌ను తీసుకొచ్చారు. ఇందులో ఇంటిగ్రేటెడ్ LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్ (DRLs) కూడా ఉన్నాయి.
  • డిజైన్: హెడ్‌లైట్ మారినప్పటికీ.. బైక్ సిగ్నేచర్ సెమీ-ఫెయిర్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఐకానిక్ పల్సర్ 220F డిజైన్ (Silhouette) ఏమాత్రం మారలేదు.
  • ఇంజిన్ & పవర్ (మెకానికల్): మెకానికల్‌గా బైక్‌లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇందులో మునుపటిలాగే శక్తివంతమైన 220cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 20.9 HP పవర్, 18.6 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
  • గేర్‌బాక్స్ & పర్ఫార్మెన్స్: ఈ ఇంజిన్‌కు 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు. బైక్ ఓవరాల్ పనితీరు, రైడింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, ఇతర ఫీచర్లు పాత మోడల్ తరహాలోనే కొనసాగనున్నాయి.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 220F ధర వివరాలు: కొత్త LED హెడ్‌లైట్ అప్‌డేట్ కారణంగా, ఈ బైక్ ధర ₹1.36 లక్షలకు (ఎక్స్-షోరూమ్​, దిల్లీ) చేరింది. గత డిసెంబర్ నాటి ధర (రూ. 1.28 లక్షలు)తో పోలిస్తే మార్కెట్లో దీని ధర ఇప్పుడు సుమారు రూ. 8,000 వరకు పెరిగింది. బజాజ్ శ్రేణిలోని అత్యంత పాత మోడళ్లలో "పల్సర్ 220F" ఒకటి అయినప్పటికీ, దీని క్రేజ్, ఆదరణ ఏమాత్రం తగ్గకపోవడం విశేషం. ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి ఎన్ని ఆధునిక, సరికొత్త పోటీ బైక్‌లు వచ్చినప్పటికీ "220F" మోడల్‌కు ఉన్న డిమాండ్ అలాగే కొనసాగుతోంది. ఈ బైక్ అందించే నమ్మకమైన పర్ఫార్మెన్స్, అద్భుతమైన పనితీరు, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులే (Low Maintenance) దీని విజయానికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పొచ్చు.

TAGGED:

2026 BAJAJ PULSAR 220F LAUNCHED
2026 BAJAJ PULSAR 220F PRICE
2026 BAJAJ PULSAR 220F FEATURES
2026 BAJAJ PULSAR 220F ENGINE
PULSAR 220F WITH LED HEADLIGHT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.