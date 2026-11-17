పల్సర్ 180కు మరోసారి గుడ్బై- వెబ్సైట్ నుంచి తొలగించిన సంస్థ!
బజాజ్ ఆటో తన క్లాసిక్ మోడల్ పల్సర్ 180ను అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి తొలగించి, విక్రయాలను నిలిపివేసింది.
Published : November 17, 2026 at 2:15 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో (Bajaj Auto) తన క్లాసిక్ బైక్ పల్సర్ 180 (Pulsar 180) అమ్మకాలను నిలిపివేసింది. ఆశించిన స్థాయిలో విక్రయాలు లేకపోవడంతో కంపెనీ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుని, సదరు మోడల్ను తన అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి పూర్తిగా తొలగించింది.
ఏప్రిల్లో రీ-ఎంట్రీ.. ఇంతలోనే నిష్క్రమణ!: గతంలో 2022లో నిలిపివేసిన ఈ ఐకానిక్ మోడల్ను కస్టమర్ల అభిరుచి మేరకు ఈ ఏడాది (2026) ఏప్రిల్లోనే బజాజ్ తిరిగి మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. అయితే, పునఃప్రవేశం తర్వాత కూడా ఈ బైక్ అమ్మకాల పరంగా ఆశించిన పనితీరును కనబరచలేకపోయింది. రీ-లాంఛ్ చేసిన కేవలం ఆరేడు నెలల్లోనే కంపెనీ దీనిని మళ్లీ నిలిపివేయడం ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
మార్కెట్లో డిమాండ్ తక్కువగా ఉన్న మోడళ్లను తొలగించడం బజాజ్కు కొత్తేమీ కాదు. విక్రయాలు ఆ శాజనకంగా లేకపోవడంతో ఈ ఏడాది జూన్లో కంపెనీ తన పల్సర్ N125 (Pulsar N125) మోడల్ను కూడా నిలిపివేసింది. తాజాగా పల్సర్ 180 కూడా ఆ జాబితాలో చేరింది.
బజాజ్ పల్సర్ 180 అమ్మకాలు ఎందుకు నిలిచిపోయాయి?: ఇటీవల బజాజ్ ఆటో (Bajaj Auto), కెటిఎమ్ (KTM) సంస్థలు తమ భారతీయ అధికారిక వెబ్సైట్లను అప్డేట్ చేశాయి. గతంలో వెబ్సైట్ను ఉపయోగించడం కొంత కష్టంగా ఉండేది. తాజా అప్డేట్లో కంపెనీలు ఆ సమస్యను పరిష్కరించి, వినియోగదారులు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాడుకునేలా (యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా) మార్చాయి.
అయితే, ఈ అప్డేట్ తర్వాత వెబ్సైట్లోని 'ఒరిజినల్' (Original) విభాగంలో పల్సర్ 125, పల్సర్ 150, పల్సర్ 220F మోడళ్లు కనిపిస్తుండగా, పల్సర్ 180 మాత్రం జాబితాలో లేదు. టీవీఎస్ అపాచీ ఆర్టీఆర్ 180 (TVS Apache RTR 180)కు పోటీగా బజాజ్ సంస్థ ఆరు నెలల క్రితమే, అంటే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ఈ బైక్ను తిరిగి మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. కానీ, రీ-లాంఛ్ చేసిన ఇంత తక్కువ సమయంలోనే దీనిని వెబ్సైట్ నుంచి తొలగించడాన్ని బట్టి చూస్తే, పల్సర్ 180 ఆశించిన స్థాయిలో అమ్మకాలను సాధించలేకపోయిందని స్పష్టమవుతోంది. ప్రస్తుతానికి, ఈ విషయంపై బజాజ్ ఆటో ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
మరోవైపు, ఆగస్టు 2026లో 'పల్సర్ 125', 'పల్సర్ 150' మోడళ్ల ప్లాట్ఫారమ్, ఇంజిన్లలో బజాజ్ ఆటో కీలక మార్పులు చేసింది. అయితే, 'పల్సర్ 180' మోడల్ను అప్డేట్ చేసే ఆలోచన సంస్థకు లేనప్పటికీ, స్థానిక డీలర్షిప్లలో పాత స్టాక్ ఇంకా మిగిలి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ బైక్ అభిమానులకు దీనిని సొంతం చేసుకోవడానికి ఇదే చివరి అవకాశం కావచ్చు.
బజాజ్ పల్సర్ 180 ఇంజిన్: ఈ మోడల్లో 178.6cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 8,500rpm వద్ద 17hp పవర్, 6,500rpm వద్ద 15Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ ధర రూ. 1.22 లక్షలు. అపాచీ RTR 180 కంటే ఇది రూ. 4,000 తక్కువ. బజాజ్ గత చరిత్రను బట్టి చూస్తే, ప్రస్తుతం పల్సర్ 180 ఉత్పత్తిని నిలిపివేసినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో తగినంత డిమాండ్ లభిస్తే ఈ బైక్ను లేదా దీనిని పోలిన మరో మోడల్ను మళ్లీ మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి కూడా కంపెనీ వెనుకాడకపోవచ్చు.