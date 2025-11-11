కొత్త 350cc ఇంజిన్పై బజాజ్ కసరత్తు!- దీన్ని ఏ బైక్లలో అందించనున్నారంటే?
GST 2.0 ఎఫెక్ట్: 350cc ఇంజిన్లతో KTM, ట్రయంఫ్ బైక్లు!
Published : November 11, 2025 at 4:49 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో భారత్ కోసం తక్కువ సామర్థ్యం గల మోటార్సైకిళ్లపై పనిచేస్తున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది. దేశంలో GST 2.0 అమలు తర్వాత కంపెనీ తన భాగస్వామ్య సంస్థలైన KTM, ట్రయంఫ్తో కలిసి ఈ చర్య తీసుకోవడం గమనార్హం.
ఎందుకంటే GST సవరణతో ప్రభుత్వం 350cc కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న మోటార్సైకిళ్లపై పన్నుల భారాన్ని తగ్గించింది. అదే సమయంలో 350cc కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న మోటార్సైకిళ్లపై పన్నుల భారాన్ని పెంచింది.
దీంతో గతంలో కంపెనీ ట్రయంఫ్ 399cc ఇంజిన్ చిన్న వెర్షన్ను అభివృద్ధి చేసే పనిలో ఉండగా ఇప్పుడు దీన్ని 350cc వర్గంలో చేర్చేందుకు నిర్ణయించింది. బజాజ్ ఇప్పుడు ఈ వ్యూహాన్ని KTM శ్రేణికి కూడా విస్తరించనున్నట్లు ధృవీకరించింది.
బజాజ్ ఆటో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ రాకేష్ శర్మ కంపెనీ రెండవ త్రైమాసిక FY26 విశ్లేషకుల కాల్ సందర్భంగా ఈ ప్రణాళికను ధృవీకరించారు. "మోటారుసైకిళ్ల కోసం సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి అమలులోకి వచ్చిన కొత్త GST నిర్మాణం ఆధారంగా కంపెనీ తన పోర్ట్ఫోలియోను పునర్నిర్మించాలని చూస్తోంది" అని ఆయన అన్నారు.
"GST రేట్ల తగ్గింపు కొన్ని KTM, అన్ని ట్రయంఫ్ మోడళ్లను 350cc శ్రేణి వెలుపలికి నెట్టింది. అయితే GST పెరుగుదలను స్వీకరించినప్పుడు కూడా మేము కొంతవరకు అవే ధరలను కొనసాగించాం. కస్టమర్లు కూడా తమ మద్దతుతో పండుగ సీజన్లో ఇందుకు తగిన ప్రతిఫలం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు తక్కువ GST రేట్ల ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి పోర్ట్ఫోలియోను పునర్నిర్మించేందుకు మా భాగస్వాములు KTM, ట్రయంఫ్తో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. ఈ ఉత్పత్తులు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్నాయి." - రాకేష్ శర్మ, బజాజ్ ఆటో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్
కొత్త 350cc ఇంజిన్పై బజాజ్ కసరత్తు!: ట్రంఫ్, బజాజ్ నుంచి కొత్త ఇంజన్లు 350cc కటాఫ్ మార్కు కంటే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని, బజాజ్ ఆటో R&D ఇప్పటికే దానిపై పని చేయడం ప్రారంభించిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. KTM, ట్రయంఫ్ శ్రేణి ప్రస్తుత 399cc ఇంజిన్లతో పోలిస్తే, ఈ 350cc ఇంజిన్లు గరిష్ఠ అవుట్పుట్లో స్వల్ప తగ్గింపును చూసే అవకాశం ఉంది.
అయితే "KTM 390", "ట్రయంఫ్ 400" మోడల్లు ఎగుమతి మార్కెట్ కోసం ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తాయా లేదా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కొంచెం తక్కువ పనితీరు కలిగిన ఈ చిన్న ఇంజిన్లు త్వరలో "KTM 390 డ్యూక్", "390 అడ్వెంచర్", "ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400", "స్క్రాంబ్లర్ 400" శ్రేణులను భర్తీ చేస్తాయి.
వీటితోపాటు GST సంస్కరణలు "బజాజ్ పల్సర్ NS400Z", "డొమినార్ 400"లపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే రెండూ 350cc కటాఫ్ పరిమితి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇకపోతే "KTM 390", "ట్రయంఫ్ 400" మోడళ్లు ఎంతకాలం అందుబాటులో ఉంటాయి? పెరిగిన GST రేటును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే బజాజ్ ఈ మోడళ్లను అదే ధరకు అందిస్తుందా? లేదా? అనే దానిపై ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు.