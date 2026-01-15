ETV Bharat / technology

బజాజ్ 'చేతక్ C25' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ లాంఛ్- సింగిల్ ఛార్జ్​తో 113km రేంజ్

భారత మార్కెట్లోకి మరో చేతక్ స్కూటర్ వచ్చింది- రూ. 91,399లకే!

Bajaj Chetak C25 Launched in India
Bajaj Chetak C25 Launched in India (Photo Credit- Bajaj Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: బజాజ్ ఆటో భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో మరో కొత్త స్కూటర్​ను విడుదల చేసింది. "చేతక్ C25" పేరుతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను తీసుకొచ్చింది. భారత మార్కెట్లో దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 91,399 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ వాహనాన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైన డిజైన్ మార్పులతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. పర్యావరణ అనుకూల వాహనాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ స్కూటర్ నగరంలో రోజువారీ ప్రయాణానికి గొప్ప ఎంపికగా ఉంటుంది. ఈ స్కూటర్ చేతక్ బ్రాండ్ సంప్రదాయ గుర్తింపు, ఆధునిక సాంకేతికత పరిపూర్ణ మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది.

డిజైన్, స్టైలింగ్: ఈ కొత్త "చేతక్ C25" దాని మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే నియో-రెట్రో స్టైలింగ్‌తో వస్తుంది. ముందు భాగంలో గుర్రపునాడా ఆకారపు LED హెడ్‌ల్యాంప్ ఉంది. అయితే ఆప్రాన్ విభాగం సింపుల్​గా కానీ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది సూక్ష్మమైన ఆకృతులతో మినిమలిస్ట్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. సైడ్ ప్యానెల్‌లకు కొత్త గ్రాఫిక్స్ జోడించారు. వెనుక భాగంలో కొత్త టెయిల్‌లైట్ డిజైన్ ఉంది.

Bajaj Chetak C25
Bajaj Chetak C25 (Photo Credit- Bajaj Auto)

మెటాలిక్ బాడీ: దీని అత్యంత ప్రత్యేకత ఏంటంటే, భారతీయ మార్కెట్లో పూర్తిగా మెటాలిక్ బాడీని కలిగి ఉన్న ఏకైక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఇదే. ఈ మెటాలిక్ నిర్మాణ నాణ్యత స్కూటర్‌కు మంచి మన్నిక, ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది. అదనంగా, ఫ్లోర్‌బోర్డ్ కింద 25-లీటర్ బూట్ స్థలం ఉంది. ఇది రోజువారీ వినియోగానికి సరిపోతుంది. హెల్మెట్, బ్యాగ్ లేదా కిరాణా సామాగ్రిని దీనిలో సులభంగా నిల్వ చేయవచ్చు. కంపెనీ దీన్ని ఆరు ఆకర్షణీయమైన రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. ఇది వారి ప్రాధాన్యతల ప్రకారం ఎంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. మొత్తంమీద ఇది డిజైన్ సరళత, ఆధునికత పరిపూర్ణ సమ్మేళనం.

Bajaj Chetak C25
Bajaj Chetak C25 (Photo Credit- Bajaj Auto)

పవర్‌ట్రెయిన్, బ్యాటరీ, రేంజ్: ఈ "చేతక్ C25" ఫ్లోర్‌బోర్డ్‌లో 2.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అమర్చారు. ఈ బ్యాటరీ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 113 కిలోమీటర్ల పరిధిని అందిస్తుంది. ఇది రోజువారీ నగర ప్రయాణాలకు సరిపోతుంది. ఈ బ్యాటరీని 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయడానికి కేవలం 2 గంటల 25 నిమిషాలు పడుతుంది. పర్యావరణ హితమైన ఈ స్కూటర్ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నేపథ్యంలో ఆర్థికంగా కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

Bajaj Chetak C25
Bajaj Chetak C25 (Photo Credit- Bajaj Auto)

బజాజ్ విశ్వసనీయ నెట్‌వర్క్ ద్వారా సర్వీసింగ్, విడిభాగాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. చేతక్ సిరీస్‌లోని ఈ కొత్త స్కూటర్ దాని మెటాలిక్ బాడీ, మెరుగైన బూట్ స్పేస్‌తో ఇతర పోటీదారుల నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. బజాజ్ చేతక్ C25 అనేది భారతీయ వినియోగదారుల కోసం సరసమైన, స్టైలిష్, ఆచరణాత్మకమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనం. రూ. 91,399 ప్రారంభ ధరతో, ఇది మార్కెట్‌లో గణనీయమైన పోటీని సృష్టిస్తుంది.

Bajaj Chetak C25
Bajaj Chetak C25 (Photo Credit- Bajaj Auto)

TAGGED:

BAJAJ CHETAK C25 PRICE
BAJAJ CHETAK C25 FEATURES
BAJAJ CHETAK C25 SPECIFICATIONS
BAJAJ CHETAK C25 RANGE
BAJAJ CHETAK C25 LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.