అదిరే అప్డేట్లతో 'బజాజ్ చేతక్'- ధర కూడా పెరిగిందిగా!
బజాజ్ ఆటో తన 'బజాజ్ చేతక్' కోసం పలు అప్డేట్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇంకా దీని పేరులో కూడా చిన్నపాటి మార్పులు చేసింది.
Published : April 30, 2026 at 12:01 PM IST
Hyderabad: మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల మధ్య పోటీ తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో, బజాజ్ ఆటో తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "బజాజ్ చేతక్"లో అనేక అప్గ్రేడ్లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో ప్రధానంగా టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ కోసం పవర్ అవుట్పుట్ను పెంచడం, కొత్త నావిగేషన్ సిస్టమ్ను జోడించడం వంటివి ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, బజాజ్ చేతక్ కుటుంబంలోని మోడళ్ల పేర్లకు ఇకపై 'C' అనే ప్రిఫిక్స్ జోడించనున్నారు.
ఈ అప్డేట్తో, "బజాజ్ చేతక్ 35", "చేతక్ 30" మోడళ్లు ఇకపై "C35", "C30" పేర్లతో వస్తాయి. కొన్ని నెలల క్రితం విడుదలైన, బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ మోడలైన "బజాజ్ చేతక్ C25"కు అనుగుణంగా ఈ మార్పు చేశారు. కంపెనీ "C30", "C35" మోడళ్ల ధరలను కూడా రూ. 3,000 నుంచి రూ. 5,000 వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) పెంచింది. అయితే, ఈ ధరలకు తగ్గట్టే ఈ స్కూటర్లలో ఇప్పుడు అనేక అప్గ్రేడ్లు జోడించారనేది గమనార్హం.
కొత్త బజాజ్ చేతక్ 35లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: ఈ కొత్త స్కూటర్లోని అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు, దీని అగ్రశ్రేణి వేరియంట్ అయిన "చేతక్ C3501"లో చోటుచేసుకుంది. ఇందులో ఇప్పుడు చేతక్ స్మార్ట్ఫోన్ యాప్లోనే నేరుగా గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అందుబాటులో ఉంది. బజాజ్ చేతక్ "C3501", "C3502" మోడళ్లు ఒక అధునాతన మోటారును కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఇది ఇప్పుడు గరిష్ఠంగా 4.8 kW (6.43 bhp) శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది గతంలో ఉన్న 4.5 kW (6 bhp) సామర్థ్యం కంటే అధికం.
దీని సహాయంతో, ఈ స్కూటర్ల గరిష్ఠ వేగం 73 kmph నుంచి 80 kmphకు పెరిగింది. అదే సమయంలో "C3503" విషయానికి వస్తే, ఇది 63 kmph నుంచి 70 kmphకు వృద్ధి చెందింది. గతంలో కేవలం 'TecPac' సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజీని కొనుగోలు చేసినప్పుడు మాత్రమే లభించే 'హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్', రైడ్ మోడ్లు (Eco & Sport) వంటి ఫీచర్లు, ఇప్పుడు "C3501", "C3502" మోడళ్లలో ప్రామాణికంగా (standard) అందిస్తున్నారు.
ఇంకా బజాజ్ "C3501", "C3502" ఇప్పుడు ఓవర్-ది-ఎయిర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లను కూడా పొందగలవని, దీని ద్వారా బగ్లను రిమోట్గా సరిచేయడం, పనితీరును మెరుగుపరచడం లేదా కొత్త ఫీచర్లను జోడించడం సాధ్యమవుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీంతో ఇకపై దీనికోసం యజమానులు సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఈ అప్డేట్తో, ఎంట్రీ-లెవల్ బజాజ్ C3503 ధర రూ. 1.14 లక్షలు, బజాజ్ C3502 ధర రూ. 1.29 లక్షలు, బజాజ్ C3501 ధర రూ. 1.39 లక్షలకు (ఎక్స్-షోరూమ్) చేరాయి.
2026 బజాజ్ చేతక్ C30లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: బజాజ్ "C35" మాదిరిగానే, "C30"లో కూడా మరింత శక్తివంతమైన మోటారును అమర్చారు. దీనివల్ల దీని గరిష్ఠ వేగం గంటకు 63 కిలోమీటర్ల నుంచి 70 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. అంతేకాకుండా, బజాజ్ C30లో 'హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్', రెండు రైడ్ మోడ్లు ప్రామాణిక ఫీచర్లుగా లభిస్తాయి. అదనంగా, ఈ వాహనం ఇప్పుడు మరింత శక్తివంతమైన పోర్టబుల్ ఛార్జర్తో వస్తుంది. ఇది ఛార్జింగ్ సమయాన్ని 3 గంటల 50 నిమిషాల నుంచి 2 గంటల 55 నిమిషాలకు తగ్గిస్తుంది. బజాజ్ C30 ధర ఇప్పుడు రూ. 1.03 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
బజాజ్ చేతక్ C35 టాప్ స్పీడ్లో పెరుగుదల: అత్యంత సరసమైన చేతక్ మోడల్ కూడా ఈ అప్గ్రేడ్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందింది. విద్యుత్ సామర్థ్యంలో (Power Output) ఎంత పెరుగుదల ఉందో బజాజ్ కచ్చితంగా వెల్లడించనప్పటికీ, బజాజ్ "C25" గరిష్ఠ వేగం గతంలో ఉన్న 55 kmph నుంచి ఇప్పుడు 60 kmphకు పెరిగింది. బజాజ్ C25 ధర రూ. 89,500 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. ఇది 2.5 kWh బ్యాటరీతో వస్తుందని, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఇది గరిష్ఠంగా 113 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.