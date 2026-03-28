బజాజ్ ఆటో నుంచీ రెండు 350cc బైక్‌లు- ఏప్రిల్​లోనే వస్తున్నాయట!

ట్రయంఫ్ మాదిరిగానే బజాజ్ ఆటో కూడా భారతదేశంలో తన చిన్న 350cc మోటార్​సైకిళ్ల శ్రేణిని విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని సమాచారం.

Bajaj Dominar 400 and Pulsar NS400Z (Photo Credit- Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 5:26 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్​సైకిల్​ తన 350cc శ్రేణిని ఏప్రిల్ 6,7 తేదీల్లో భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు సూచిస్తూ ఒక కార్యక్రమాన్ని షెడ్యూల్ చేసింది. ట్రయంఫ్ ఈ 350cc శ్రేణిని 'బజాజ్ ఆటో' సహకారంతో విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు బజాజ్ ఆటో కూడా 350cc విభాగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉందని సూచించే నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.

వచ్చే నెల మధ్య భాగంలో, బజాజ్ ఆటో సంస్థ తన బజాజ్ "పల్సర్ NS400Z", "డొమినార్ 400" మోడళ్ల 350cc ఇంజిన్ వెర్షన్లను విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం అమలు చేసిన GST మార్పులు ఈ మోటార్‌సైకిళ్ల విక్రయాలకు అడ్డంకులు సృష్టించినప్పటికీ, వీటికి ఉన్న భారీ గిరాకీ ఏమాత్రం తగ్గలేదన్న విషయం గమనార్హం. కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ మోడళ్లను అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ధరలకు అందించాలని భావిస్తుండటంతో, 350cc వెర్షన్​ల ఎంట్రీ సరికొత్త ఊపునిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

350cc సెగ్మెంట్​లో రెండు బైక్​లు: కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, పుణే కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో, తన "పల్సర్ NS400Z", "డొమినార్ 400" మోడళ్ల ఉత్పత్తిని నిలిపివేసింది. డీలర్ల వద్ద కూడా ఈ బైక్‌ల స్టాక్​ పరిమితంగానే ఉందని సమాచారం.

ఈ రెండు మోటార్​సైకిళ్లలో మొదటిది ఇప్పటివరకు రూపొందించిన పల్సర్‌లన్నింటిలోకీ అత్యంత శక్తివంతమైనది కాగా, రెండవది అద్భుతమైన విలువను అందించే, సాటిలేని 'పవర్ క్రూయిజర్'గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు బైక్‌ల స్థానంలో "పల్సర్ NS350Z", "డొమినార్ 350" రాబోతున్నాయి. డిజైన్, ఎక్విప్మెంట్ పరంగా చూస్తే, ఈ కొత్త బైక్‌లు తమ 400cc మోడళ్లను పోలి ఉండే అవకాశం ఉంది.

350cc ఇంజిన్ నిజంగా కొత్తదేనా?: ఈ మోటార్‌సైకిళ్లలో అత్యంత కీలక మార్పు వాటి ఇంజిన్‌లోనే ఉండబోతోంది. అయితే రాజీవ్ బజాజ్ గతంలో సూచించినట్లుగా, దీనిని బజాజ్ పూర్తిగా మొదటి నుంచి అభివృద్ధి చేయట్లేదు, దానికి బదులుగా కంపెనీ ఇప్పటికే ఉన్న 398cc సింగిల్-సిలిండర్ యూనిట్‌కు గణనీయమైన మార్పులు చేసి, దాని డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్‌ను 350ccకి తగ్గిస్తోంది.

స్ట్రోక్‌ను యథాతథంగా ఉంచి, బోర్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతోంది. ఈ కొత్త ఇంజన్ లో-ఎండ్, మిడ్-రేంజ్‌లో పటిష్టమైన పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది వివిధ రకాల రైడింగ్ పరిస్థితులలో జోష్​ఫుల్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 35hp పవర్, 33 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేయగలదని అంచనా వేస్తున్నారు.

