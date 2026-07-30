అవోర్ ఎలక్ట్రిక్ తొలి 'Avore EX' బైక్ లాంఛ్- సింగిల్ ఛార్జ్తో 260 km రేంజ్
అవోర్ ఎలక్ట్రిక్ భారతదేశంలో తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ 'అవోర్ EX'ను లాంఛ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1.25 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : July 30, 2026 at 10:13 AM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ స్టార్టప్ కంపెనీ 'అవోర్ ఎలక్ట్రిక్' భారత మార్కెట్లో తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ 'అవోర్ EX'ను విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ ప్రారంభ ధరను కంపెనీ రూ. 1.25 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. అయితే ఇది ఇంట్రడక్టరీ ధర మాత్రమే. మొదటి 10,000 మంది కొనుగోలుదారులకు మాత్రమే ఈ ధర వర్తిస్తుందని, ఆ తర్వాత బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 10,000 పెరుగుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.
అవోర్ EX వేరియంట్లు: ఈ మోటార్సైకిల్ మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. బేస్ వేరియంట్ 'EX1' ధర రూ. 1.25 లక్షలు కాగా, 'EX2' ధర రూ. 1.50 లక్షలుగా ఉంది. అలాగే టాప్ వేరియంట్ 'EX2 S' ధరను రూ. 1.70 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ మూడు వేరియంట్ల మధ్య బ్యాటరీ, మోటార్ స్పెసిఫికేషన్స్, ఫీచర్లలో మార్పులు ఉంటాయి. అయితే, మూడు వేరియంట్లు కూడా సమానంగా 250 Nm వీల్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
అవోర్ EX ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బ్యాటరీ ఆప్షన్లు: అవోర్ EX ఎలక్ట్రిక్ బైక్ వేరియంట్ల వారీగా బ్యాటరీ, రేంజ్, పర్ఫార్మెన్స్ వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
- 1. అవోర్ EX1 వేరియంట్: ఇందులో 3.24 kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్ను అందించారు. ఇది ఇండియన్ డ్రైవింగ్ సైకిల్ (IDC) ప్రకారం గరిష్ఠంగా 160 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనిలోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ గరిష్ఠంగా 7.5 kW పవర్ను అవుట్పుట్ను అందిస్తుంది. ఈ బైక్ కేవలం 3.2 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. అలాగే దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 100 కిలోమీటర్లుగా ఉంది.
- 2. అవోర్ EX2 వేరియంట్: ఈ మోడల్లో కూడా 'EX1'లో ఉపయోగించిన మోటార్నే ఇచ్చారు. కాకపోతే దీనికి పెద్దదైన 5 kWh బ్యాటరీని జత చేశారు. దీనివల్ల ఈ వేరియంట్ సింగిల్ ఛార్జ్పై 255 కిలోమీటర్ల ఎక్కువ రేంజ్ అందిస్తుంది. వేగం, పికప్ విషయంలో దీని పర్ఫార్మెన్స్ పూర్తిగా EX1 మోడల్ లాగనే ఉంటుంది.
- 3. అవోర్ EX2 S వేరియంట్: ఇది ఈ సిరీస్లోనే పవర్ఫుల్ టాప్ వేరియంట్. దీని మోటార్ పవర్ 10.5 kWకి పెంచారు. ఈ అదనపు పవర్ కారణంగా బైక్ పికప్ పెరిగి, కేవలం 2.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 114 కిలోమీటర్లు కాగా, రేంజ్ కూడా కొద్దిగా పెరిగి 260 కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది.
ఛార్జింగ్ వివరాలు: బైక్ చార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, 'EX2', 'EX2 S' వేరియంట్లతో పాటు 1500W శక్తివంతమైన ఛార్జర్ను కంపెనీ అందిస్తోంది. దీని సహాయంతో బైక్ బ్యాటరీని కేవలం 2 గంటల్లోనే 20 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చని అవోర్ ఎలక్ట్రిక్ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. అయితే బేస్ వేరియంట్ అయిన 'అవోర్ EX1' మోడల్ మాత్రం సాధారణ 5A ఛార్జర్తో వస్తుంది.