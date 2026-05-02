ఏప్రిల్లో ఆటో దూకుడు- ఈ ఏడాది చిన్న కార్లదే హవా!
భారత ఆటో సంస్థలు ఏప్రిల్ 2026లో దాదాపు 4.5లక్షల వాహనాలు విక్రయించి 27% వృద్ధి సాధించాయి. 2,39,646 యూనిట్లతో మారుతి అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, టాటా మరోసారి మహింద్రా, హ్యుందాయ్లను వెనక్కి నెట్టి రెండోస్థానంలో నిలిచింది.
Published : May 2, 2026 at 5:23 PM IST
Hyderabad: ఏప్రిల్ 2026 ముగియడంతో, కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ విక్రయ గణాంకాలను విడుదల చేశాయి. హ్యుందాయ్, టాటా, మహింద్రా, కియా సానుకూల రీతిలో కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించాయి. గత నెలలో, దాదాపు అన్ని కార్ల బ్రాండ్లు 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే అమ్మకాలలో గణనీయమైన వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
దేశీయ మార్కెట్లో టాటా మోటార్స్, మహింద్రా వరుసగా రెండవ, మూడవ స్థానాలను పటిష్టంగా నిలబెట్టుకున్నాయి. అయితే హ్యుందాయ్ ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో మహింద్రాతో ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించుకుంది. మరోవైపు కియా ఇండియా ఏప్రిల్ నెలలో రెండవ తరం కియా సెల్టోస్, సోనెట్లకు లభించిన భారీ డిమాండ్తో కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యధిక హోల్సేల్ విక్రయ గణాంకాలను నమోదు చేసింది.
1. మారుతి సుజుకి అమ్మకాలు: మొదట మారుతి సుజుకి గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఏప్రిల్ 2026లో కంపెనీ దేశీయంగా 187,704 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఇది సుజుకి చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలు. హ్యాచ్బ్యాక్లు, సెడాన్లు, SUVల వంటి వైవిధ్యభరితమైన వాహనాల శ్రేణితో ఈ కార్ల తయారీ సంస్థ విక్రయాల పరంగా మార్కెట్లో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
కంపెనీకి కాంపాక్ట్, మిడ్-సైజ్ సెగ్మెంట్ అమ్మకాలు 80,659 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి. అదే సమయంలో మారుతి "ఆల్టో K10", "వాగన్ఆర్", "S-ప్రెస్సో" వంటి చిన్న కార్లు 16,066 యూనిట్ల విక్రయాలకు దోహదపడ్డాయి. మరోవైపు, ఈ నెలలో మారుతి ఇ-విటారా కూడా 2,006 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేసింది. ఇందులో దాదాపు 85 శాతం అమ్మకాలు దాని పెద్ద 61kWh బ్యాటరీతో కూడిన వేరియంట్ నుంచే వచ్చాయి.
2. టాటా మోటార్స్ అమ్మకాలు: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ విషయానికి వస్తే, ఏప్రిల్ 2026లో ఈ సంస్థ తన రెండవ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ఈ సమయంలో కంపెనీ వాహన అమ్మకాల్లో గతేడాదితో పోలిస్తే (year-on-year) 30.5 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఏప్రిల్ 2025లో 45,199 యూనిట్లుగా ఉన్న అమ్మకాలు ఇప్పుడు దాదాపు 59,000 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
నెక్సాన్, పంచ్ వంటి మోడళ్లకు ఉన్న బలమైన డిమాండ్తో టాటా మోటార్స్ అమ్మకాలు మరింత ఊపందుకుంటున్నాయి. ఈ మోడళ్లు కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలలో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) అమ్మకాలలో భారీ వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఈ నెలలో మొత్తం EV (ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల) విక్రయాలు 9,150 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి.
3. మహింద్రా & మహింద్రా అమ్మకాలు: ఏప్రిల్ 2025లో విక్రయించిన 52,330 యూనిట్లతో పోలిస్తే, ఏప్రిల్ 2026లో మహింద్రా & మహింద్రా 56,331 యూనిట్ల దేశీయ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 8 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. అయితే మార్చి 2026లో విక్రయించిన 60,272 యూనిట్లతో పోలిస్తే, కంపెనీ అమ్మకాలు 6.5 శాతం తగ్గాయి.
కంపెనీ గత నెలలోనూ తన మూడో స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. టాటా మోటార్స్తో దాని అంతరం స్వల్పంగానే ఉంది. దీంతో గత కొన్ని నెలలుగా కొనసాగుతున్న తీవ్రమైన పోటీ యథాతథంగా కొనసాగుతోంది. ఈ సంస్థ విక్రయాల వృద్ధికి ప్రధానంగా దాని SUV శ్రేణి ఊతమిస్తోంది. ఇందులో మహింద్రా స్కార్పియో, థార్, XUV రేంజ్ వంటి మోడళ్లు అమ్మకాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి.
4. హ్యుందాయ్ మోటార్స్ అమ్మకాలు: దక్షిణ కొరియా వాహన తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్, ఏప్రిల్ 2026లో దేశీయంగా 51,902 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసి, తన నాలుగవ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. హ్యుందాయ్ క్రెటా, వెన్యూ, ఎక్స్టెర్ వంటి కీలక మోడళ్లు కంపెనీ అమ్మకాల గణాంకాలలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. అంతేకాకుండా, హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్, i20 వంటి హ్యాచ్బ్యాక్లకు ఉన్న గిరాకీ కూడా స్థిరంగా కొనసాగింది.
గత నెలలో, హ్యుందాయ్ వెన్యూ అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ను కనబరిచింది. 12,420 యూనిట్లతో హ్యుందాయ్ చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ దేశీయ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ప్రధానంగా ఈ మోడల్ ఇటీవల పొందిన 5-స్టార్ భారత్ NCAP భద్రతా రేటింగ్ కారణంగానే ఇది సాధ్యమైందని హ్యుందాయ్ మోటార్ పేర్కొంది.
5. టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ సేల్స్: టయోటా అమ్మకాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, ఏప్రిల్ 2026లో ఈ సంస్థ దేశీయంగా 30,159 యూనిట్లను విక్రయించి ఐదో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఏప్రిల్ 2025లో విక్రయించిన 24,833 యూనిట్లతో పోలిస్తే, ఈ అమ్మకాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన (year-on-year) 21 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలోని ఇన్నోవా హైక్రాస్, అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్, ఫార్చ్యూనర్ వంటి మోడళ్లకు ఉన్న నిరంతర డిమాండ్ కారణంగానే ఈ వృద్ధి సాధ్యమైంది. మరో విశేషం ఏంటంటే.. కంపెనీకి చెందిన 'ఇన్నోవా హైక్రాస్' మోడల్ ఈ నెలలో మొత్తం 2,00,000 యూనిట్ల విక్రయాల మైలురాయిని అధిగమించింది.
6. కియా ఇండియా అమ్మకాలు: హ్యుందాయ్ అనుబంధ సంస్థ కియా ఇండియా, ఏప్రిల్ 2026లో దేశీయంగా 27,286 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసి, టయోటా తర్వాతి తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. కంపెనీ పలు మోడళ్లకు లభించిన బలమైన డిమాండ్ కారణంగా, ఈ వాహన తయారీ సంస్థ ఏప్రిల్ నెలలో తన చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలను కూడా నమోదు చేసింది.
కియా సెల్టోస్, సోనెట్ మోడళ్లు ఈ అమ్మకాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఈ నెలలో, ఈ రెండు మోడళ్లు 10,000 యూనిట్ల అమ్మకాల మార్క్ను దాటేశాయి. అదే సమయంలో కియా కారెన్స్ క్లావిస్ కూడా మొత్తం విక్రయాలను పెంపొందించడంలో తన వంతు తోడ్పాటును కొనసాగించింది.