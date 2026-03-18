ఆడి నుంచి మరో లగ్జరీ కారు- డిజైన్, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి!
Published : March 18, 2026 at 3:14 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ ఆడి ఇండియా మార్కెట్లో తన సరికొత్త మోడల్ 'ఆడి SQ8'ను విడుదల చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ రూ. 1.78 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త ఆడి SQ8, కంపెనీ అగ్రశ్రేణి 'Q8' శ్రేణిని మరింత విస్తరిస్తుంది.
ఈ శ్రేణిలో ఇప్పటికే స్టాండర్డ్ ఆడి Q8 (రూ. 1.13 కోట్లు), అత్యున్నత శ్రేణి ఆడి RS Q8 (రూ. 2.34 కోట్లు) మోడళ్లు ఉన్నాయి. కొత్త ఆడి SQ8 ఈ రెండు మోడళ్ల మధ్య స్థానంలో నిలిచింది. ఇది స్టాండర్డ్ మోడల్తో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరును అందించడంతో పాటు, డిజైన్లోనూ కొన్ని సూక్ష్మమైన మార్పులను కలిగి ఉంది.
కొత్త ఆడి SQ8 ఇంజిన్: ఈ కొత్త SQ8, 507 bhp శక్తిని అందించే 4.0-లీటర్ ట్విన్-టర్బో V8 పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఇది శక్తిని నాలుగు చక్రాలకు సరఫరా చేస్తుంది. ఇదే ఇంజిన్ను RS Q8 మోడల్లో కూడా ఉపయోగించారు. అయితే ఆ మోడల్లో దీన్ని మరింత అధిక శక్తిని ఉత్పత్తి చేసేలా ప్రత్యేకంగా ట్యూన్ చేశారు.
RS Q8 మోడల్లో, ఇదే ఇంజిన్ 640 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి భిన్నంగా, స్టాండర్డ్ ఆడి Q8 మోడల్లో 3.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ V6 ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 340 bhp శక్తిని అందిస్తుంది. కొత్త SQ8 కేవలం 4.1 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని, అలాగే దీని టాప్ స్పీడ్ ఎలక్ట్రానిక్గా 250 kmphకు పరిమితం చేసినట్టు కంపెనీ పేర్కొంది.
ఆడి SQ8 డిజైన్: డిజైన్ పరంగా ఈ కొత్త "ఆడి SQ8", Q8 కూపే-SUV రూపాన్ని నిలుపుకొంది. కానీ మరింత స్పోర్టీ స్టైలింగ్, బాడీ అంతటా సిల్వర్ డీటైలింగ్ను కలిగి ఉంది. ముందు భాగంలో, ఇది మరింత క్లిష్టమైన ప్యాటెర్న్, మందపాటి సరౌండ్తో కూడిన పెద్ద సింగిల్ఫ్రేమ్ గ్రిల్ను కలిగి ఉంది, దీనికి ఇరువైపులా పదునైన LED హెడ్ల్యాంప్లు ఉన్నాయి. దీని ముందు బంపర్పై కాంట్రాస్టింగ్ సిల్వర్ యాక్సెంట్లతో హైలైట్ చేసిన పెద్ద ఎయిర్ ఇన్టేక్లు ఉన్నాయి. ఇవి ఈ SUVకి మరింత అగ్రెసివ్ రూపాన్ని అందిస్తాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త ఆడి SQ8 మొత్తం ఎనిమిది రంగుల ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. వాటిలో అస్కారి బ్లూ, మిథోస్ బ్లాక్, డేటోనా గ్రే, గ్లేసియర్ వైట్, చిల్లీ రెడ్, వైటోమో బ్లూ, శాటిలైట్ సిల్వర్, సఖిర్ గోల్డ్ ఉన్నాయి.
కారు సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, దీని వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్, వెడల్పాటి వీల్ ఆర్చ్లను అలాగే ఉంచారు. అయితే 21-అంగుళాల మల్టీ-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్, ముందు ఫెండర్లపై 'S' బ్యాడ్జింగ్తో SQ8 స్టాండర్డ్ మోడల్ నుంచి భిన్నంగా ఉంటుంది.
విండో లైన్ చుట్టూ, వాహనం దిగువ భాగాలలో ఉన్న ముదురు రంగు ఎక్స్టీరియర్ ఎలిమెంట్లు దీనిని స్టాండర్డ్ Q8 నుంచి మరింతగా వేరు చేస్తాయి. వెనుక వైపు, టెయిల్గేట్ చివరి వరకు వెడల్పాటి LED లైట్ బార్ విస్తరించి ఉంటుంది. అదనంగా, బంపర్లో డిఫ్యూజర్-స్టైల్ ఇన్సర్ట్తో పాటు నాలుగు ఎగ్జాస్ట్ అవుట్లెట్లు ఉన్నాయి.
ఆడి SQ8 ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఇది ఆడి సుపరిచితమైన లేఅవుట్ను కలిగి ఉంది. దీని ప్రత్యేకత విశాలమైన, క్షితిజ సమాంతర డాష్బోర్డ్ డిజైన్. క్యాబిన్లో లెదర్, అల్కాంటారా అప్హోల్స్టరీ కలయికను ఉపయోగించారు. సీట్లు, స్టీరింగ్ వీల్ రెండింటిపైనా 'S' బ్యాడ్జింగ్ను చూడవచ్చు. ఈ కొత్త ఆడి SQ8, కంపెనీకి చెందిన ట్విన్-స్క్రీన్ MMI ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ప్రత్యేక 'S' గ్రాఫిక్స్తో కూడిన 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. అదనంగా హెడ్రెస్ట్లకు కూడా 'S' బ్యాడ్జ్లు అతికించారు.
ఆడి SQ8 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా, ఈ వాహనంలో బ్యాంగ్ & ఒలుఫ్సెన్ ఆడియో సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, మెమరీ ఫంక్షన్తో కూడిన పవర్-అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, సేఫ్టీ ప్యాకేజీలో బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా, నాలుగు చక్రాలపైనా డిస్క్ బ్రేకులు, లెవెల్-2 ADAS సామర్థ్యాలు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
కొత్త ఆడి SQ8 ధర వివరాలు: కంపెనీ ఈ కొత్త ఆడి SQ8 మోడల్ను రూ. 1.78 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదల చేసింది. తన శ్రేణిలో దీనిని ఆడి Q8, ఆడి RS Q8 మోడళ్ల మధ్య స్థానంలో నిలిపింది. ఇది స్టాండర్డ్ ఆడి Q8 (రూ. 1.13 కోట్లు) కంటే రూ. 65 లక్షలు అధిక ధరను కలిగి ఉండగా, అత్యున్నత శ్రేణి మోడలైన ఆడి RS Q8 (రూ. 2.34 కోట్లు) కంటే రూ. 56 లక్షల తక్కువ ధరతో లభిస్తుంది.