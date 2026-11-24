ఆడి కారు కొనే ప్లాన్లో ఉన్నారా? ఇప్పుడే బుక్ చేసుకోండి- లేదంటే జేబుకు చిల్లే!
ఆడి ఇండియా తన కార్ల ధరలను 2027 జనవరి 1 నుంచి గరిష్ఠంగా 2% వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో మోడల్ను బట్టి వినియోగదారులపై రూ.1.04లక్షల నుంచి రూ.4.68లక్షల వరకు అదనపు భారం పడనుంది.
Published : November 24, 2026 at 4:10 PM IST
Hyderabad: కొత్త సంవత్సరం సమీపిస్తున్న వేళ వాహన ప్రియులకు ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు వరుస షాకులు ఇస్తున్నాయి. 2026వ సంవత్సరం ముగియడానికి మరో నెల రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, పలు వాహన తయారీ సంస్థలు తమ కార్ల ధరలను పెంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే దేశీయ అగ్రగామి కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఈ ఏడాది నాలుగోసారి ధరలను పెంచగా, తాజాగా ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ 'ఆడి ఇండియా' (Audi India) కూడా అదే బాటలో నడుస్తూ ధరల పెంపును ప్రకటించింది.
జనవరి 1 నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి: ఆడి ఇండియా ప్రకటించిన ఈ పెరిగిన ధరలు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచే, అంటే 2027 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ మేరకు తమ కార్ల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది.
పెంపునకు కారణం?: వాహనాల తయారీ వ్యయాలు (ఇన్పుట్ ఖర్చులు), నిర్వహణ భారం గణనీయంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఆ అదనపు భారాన్ని సర్దుబాటు చేసేందుకే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆడి ఇండియా స్పష్టం చేసింది.
"ముడి పదార్థాల వ్యయాలు (ఇన్పుట్ ఖర్చులు) పెరగడం దృష్ట్యా ధరలను 2 శాతం వరకు సవరించాలని నిర్ణయించాం. మా వ్యాపార దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఈ సర్దుబాటు ఎంతో అవసరం." - బల్బీర్ సింగ్ ధిల్లాన్, ఆడి ఇండియా బ్రాండ్ డైరెక్టర్
ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇది రెండోసారి: గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, ఆడి ఇండియా ఇంతకుముందు 2026 ఏప్రిల్ నెలలో కూడా తమ వాహనాల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచింది. అప్పట్లో పెరిగిన తయారీ వ్యయాలతో పాటు రూపాయి విలువ తగ్గడం కూడా ధరల పెంపునకు ప్రధాన కారణమైంది. తాజా ప్రకటనతో, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (ఏప్రిల్ 2026 నుంచి మార్చి 2027 వరకు) కంపెనీ ధరలను పెంచడం ఇది రెండోసారి కావడం విశేషం. కొత్త ఏడాదిలో లగ్జరీ కారు కొనాలనుకునే కస్టమర్లపై ఈ పెంపు అదనపు భారం మోపనుంది.
మోడళ్ల ధరల వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఆడి విక్రయించే కార్లలో ఆడి Q3 SUV అత్యంత తక్కువ ధర కలిగిన మోడల్గా ఉంది (దీని ప్రారంభ ధర రూ. 51.99 లక్షలు). మరోవైపు, కంపెనీ విక్రయించే అత్యంత ఖరీదైన వాహనం ఆడి RS Q8, దీని ప్రారంభ ధర రూ. 2.34 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం, తాజా పెంపు వల్ల ఆయా మోడళ్లను బట్టి కస్టమర్లపై రూ. 1.04 లక్షల నుంచి రూ. 4.68 లక్షల వరకు అదనపు భారం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే కొత్త ఏడాదిలో ఆడి కారు కొనాలనుకునే వారు ఈ నెల చివరిలోపు బుక్ చేసుకుంటే ఈ ధరల పెంపు భారం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.