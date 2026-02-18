లగ్జరీ కారు కొనాలా?- మరికొన్ని రోజుల్లో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న ఈ ఆడి 'SQ8'పై ఓ లుక్కేయండి!
కొత్త ఆడి SQ8 SUV మార్చి, 2026లో ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయింది. దీని డిజైన్, పవర్ట్రెయిన్తో పాటు ఇతర ఫీచర్ల వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
Published : February 18, 2026 at 3:44 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ ఆడి ఇండియా మార్చి 17న తన కొత్త ఆడి SQ8 SUVని విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కారు విడుదలతో కంపెనీ తన ఫ్లాగ్షిప్ SUV పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించడానికి రెడీ అయింది. ఈ కొత్త ఆడి SQ8 కంపెనీ ఇండియా పోర్ట్ఫోలియోలో స్టాండర్డ్ Q8, పూర్తి స్థాయి ఆడి RS Q8 రెండు మోడళ్లకు మిడిల్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. ఈ మిడ్-స్పెక్ మోడల్ పనితీరు పరంగా, అలాగే దాని సిబ్లింగ్స్తో పోలిస్తే లోపల, వెలుపల కాస్మెటిక్ మార్పులతో విభిన్నంగా ఉంటుంది.
కొత్త ఆడి SQ8 పవర్ట్రెయిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త ఆడి SQ8 4.0-లీటర్, ట్విన్-టర్బో V8 పెట్రోల్ ఇంజిన్తో 507 bhpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అయితే మరింత శక్తివంతమైన RS Q8 అదే ఇంజిన్తో అధిక ట్యూన్లో 640 bhpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వీటితో పోలిస్తే, ప్రామాణిక ఆడి Q8 3.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ V6 ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది.
ఈ ఇంజిన్ సుమారుగా 340 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పనితీరు పరంగా, కొత్త ఆడి SQ8 కేవలం 4.1 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు, అయితే ఎలక్ట్రానిక్గా దీని టాప్ స్పీడ్ను గంటకు 250 కిలోమీటర్లకు పరిమితం చేశారు.
కొత్త ఆడి SQ8 డిజైన్: ఆడి SQ8 ప్రామాణిక Q8 మోడల్ కూపే-SUV సిల్హౌట్పై నిర్మితమయింది, కానీ ఇది స్పోర్టియర్ లుక్ను అందిస్తుంది. ముందు భాగంలో, కారు మరింత సూక్ష్మమైన ఇన్సర్ట్ నమూనాతో పెద్ద సింగిల్-ఫ్రేమ్ గ్రిల్, మందమైన సరౌండ్ను కలిగి ఉంది. ఇంకా ముందు బంపర్ కాంట్రాస్టింగ్ సిల్వర్ ట్రిమ్ ఎలిమెంట్లతో పెద్ద సైడ్ ఇన్టేక్లను కలిగి ఉంది. ఇది కారుకు మరింత అగ్రెసివ్ లుక్ను అందిస్తుంది.
సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్, వెడల్పుగా ఉండే సైడ్లు అలాగే ఉంచారు. అయితే ఆడి SQ8 పెద్ద, మల్టీ-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్ (ప్రామాణికంగా 21-అంగుళాలు), ఫ్రంట్ ఫెండర్లపై సూక్ష్మమైన S బ్యాడ్జింగ్తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
విండో లైన్, దిగువ బాడీ విభాగాల చుట్టూ ముదురు రంగు యాక్సెంట్లు దీనిని ప్రామాణిక ఆడి Q8 నుంచి మరింత వేరు చేస్తాయి. అదనంగా వెనుక భాగంలో ఉన్న టెయిల్గేట్లో వెడల్పాటి LED లైట్ బార్ను ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. బంపర్లో క్వాడ్ ఎగ్జాస్ట్ అవుట్లెట్లు, స్పోర్టియర్ డిఫ్యూజర్-స్టైల్ ఇన్సర్ట్ ఉన్నాయి.
కొత్త ఆడి SQ8 ఇంటీరియర్: ఆడి SQ8 క్యాబిన్ కంపెనీ సుపరిచితమైన లేఅవుట్ను అనుసరిస్తుంది. డ్యాష్బోర్డ్ కార్బన్-ఫైబర్-స్టైల్ ఇన్సర్ట్లు, మెటాలిక్ యాక్సెంట్లతో సహా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ వెంట్స్, లేయర్డ్ ట్రిమ్ ఎలిమెంట్లతో కూడిన విశాలమైన, క్షితిజ సమాంతర డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇది కాకుండా కారు ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్ వెనుక పూర్తిగా డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను పొందుతుంది. అయితే సెంటర్ కన్సోల్లో ఇన్ఫోటైన్మెంట్, క్లైమేట్ కంట్రోల్ కోసం రెండు టచ్స్క్రీన్లు ఉన్నాయి.