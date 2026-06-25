ETV Bharat / technology

కాటన్ క్యాండీ కంటే తేలికైన గ్రహాలు- ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల అరుదైన ఆవిష్కరణ!

ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షంలో అత్యంత అరుదైన, విచిత్రమైన జంట గ్రహాలను కనుగొన్నారు. ఇవి గురుగ్రహం అంత భారీ పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ కాటన్ క్యాండీ కంటే తక్కువ సాంద్రతను కలిగి ఉండటం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.

This illustration depicts the Sun-like star TOI-791 and two giant planets that NASA's TESS space telescope discovered in its orbit. These planets, designated TOI-791 b and TOI-791 c, are roughly the size of Jupiter but a tiny fraction of its mass, meaning they have an extraordinarily low density.
This illustration depicts the Sun-like star TOI-791 and two giant planets that NASA's TESS space telescope discovered in its orbit. These planets, designated TOI-791 b and TOI-791 c, are roughly the size of Jupiter but a tiny fraction of its mass, meaning they have an extraordinarily low density. (Image credit: NASA/Daniel Rutter)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షంలో అత్యంత అరుదైన జంట 'సూపర్-పఫ్' (Super-puff) గ్రహాలను కనుగొన్నారు. 'TOI-791 b', 'TOI-791 c'గా నామకరణం చేసిన ఈ గ్రహాలు మనం తినే కాటన్ క్యాండీ (బొంబాయి మిఠాయి) కంటే కూడా చాలా తేలికగా ఉండటం విశేషం. ఇవి పరిమాణంలో గురు గ్రహం (Jupiter) అంత పెద్దవిగా ఉన్నప్పటికీ, వీటి సాంద్రత మాత్రం దూది మిఠాయి కంటే తక్కువ. అంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద నీటి తొట్టెలో వీటిని ఉంచగలిగితే, ఇవి నీటిపై సులభంగా తేలియాడతాయి. ఇప్పటివరకు కనుగొన్న 'గ్యాస్ జెయింట్' (Gas Giant) గ్రహాలన్నింటిలోనూ అత్యల్ప సాంద్రత (Lowest-density) కలిగిన గ్రహాల జాబితాలో ఇవి చేరాయి.

భూమికి 1,110 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో.. ఒకే నక్షత్రం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు!

ఈ రెండు గ్రహాలు భూమికి సుమారు 1,110 కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో దక్షిణ ఆకాశంలోని 'వోలాన్స్' అనే నక్షత్ర రాశిలో ఉన్నాయి. ఇవి F7-రకానికి చెందిన ఒక మరుగుజ్జు నక్షత్రం చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి.

ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం, ఈ రెండు గ్రహాలు 'తోబుట్టువులు'. ఎందుకంటే తమ నక్షత్రం ఏర్పడిన తొలినాళ్లలో, దాని చుట్టూ ఉన్న ఒకే వాయువు, ధూళి డిస్క్ నుంచి ఇవి రెండూ కలిసే ఏర్పడ్డాయి. ఒకే పదార్థంతో, ఒకే సమయంలో పుట్టడం వల్ల వీటి లక్షణాలు, కూర్పు దాదాపు ఒకేలా ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్వసిస్తున్నారు.

ఒకే నక్షత్రం చుట్టూ, ఒకేసారి ఏర్పడిన రెండు సూపర్-పఫ్ గ్రహాలు దొరకడం చాలా అరుదు. అందుకే ఈ వ్యవస్థపై శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.

దూది మిఠాయి కన్నా తక్కువ సాంద్రత!:

ఈ గ్రహాల అత్యల్ప సాంద్రతకు సంబంధించిన గణాంకాలు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఇందులో 'TOI-791 b' సాంద్రత కేవలం 0.038 గ్రాములు/క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ (g/cm³) కాగా, దాని తోబుట్టువు 'TOI-791 c' సాంద్రత 0.047 గ్రాములు/క్యూబిక్ సెంటీమీటర్‌గా నమోదైంది.

Comparison of the exoplanets in the TOI-791 system with planets in our solar system
Comparison of the exoplanets in the TOI-791 system with planets in our solar system (Image credit: NASA/Daniel Rutter)

మన సౌర కుటుంబంలోని గురు గ్రహం (Jupiter) సాంద్రత 1.33 గ్రా/సెం.మీ³గా ఉంటుంది. అంటే ఈ 'సూపర్-పఫ్' గ్రహాల కంటే గురు గ్రహం దాదాపు 28 నుండి 35 రెట్లు ఎక్కువ సాంద్రత కలిగి ఉంది.

మనం తినే దూది లేదా బొంబాయి మిఠాయి (క్యాండీ ఫ్లాస్) సాంద్రత సుమారు 0.05 గ్రా/సెం.మీ³గా ఉంటుంది. ఈ లెక్కన 'TOI-791 b' గ్రహం ఆ మిఠాయి కంటే కూడా తక్కువ సాంద్రతను కలిగి ఉండటం విశేషం.

మరోవైపు, భూమి సగటు సాంద్రత 5.51 గ్రా/సెం.మీ³తో పోలిస్తే 'TOI-791 b' దాదాపు 145 రెట్లు, 'TOI-791 c' దాదాపు 117 రెట్లు తేలికగా ఉంటాయి. ఇంత తక్కువ సాంద్రత ఉండటం వల్లే వీటిని 'సూపర్-పఫ్' గ్రహాలు అంటున్నారు. ఇవి గ్యాస్‌తో నిండిన పెద్ద బెలూన్ల లాంటివన్నమాట.

5:3 రెజొనెన్స్‌లో బంధీలుగా తోబుట్టువులు!: ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య అరుదైన గురుత్వాకర్షణ బంధం ఉంది. దీన్ని ఖగోళ శాస్త్రంలో '5:3 మీన్-మోషన్ రెజొనెన్స్' అని పిలుస్తారు. అంటే లోపలి గ్రహం తన నక్షత్రం చుట్టూ ఐదు సార్లు తిరిగేలోపు, బయటి గ్రహం మూడు కక్ష్యలను మాత్రమే పూర్తి చేస్తుంది.

ఈ ప్రత్యేక రెజోనెన్స్ కారణంగా, ఈ రెండు గ్రహాలు నిరంతరం ఒకదానిపై ఒకటి క్రమబద్ధమైన గురుత్వాకర్షణ ప్రభావాన్ని (Gravitational tugs) చూపుకొంటాయి. దీనివల్ల అవి తమ నక్షత్రం ముందు నుంచి దాటి వ ెళ్లే సమయాల్లో కొద్దిపాటి వ్యత్యాసాలు సంభవిస్తాయి.

ఈ 'ట్రాన్సిట్ టైమింగ్' మార్పులను కొలవడం ద్వారానే శాస్త్రవేత్తలు ఈ గ్రహాల ద్రవ్యరాశి (Mass), కక్ష్యలను అత్యంత కచ్చితంగా లెక్కగట్టగలుగుతున్నారు. ఇలా ఒకే నక్షత్రం చుట్టూ తిరుగుతూ, గురుత్వాకర్షణ బంధంతో లాక్ అయి ఉండటం వల్లే వీటిని నిజమైన ఖగోళ 'తోబుట్టువులు'గా పరిశోధకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో అధ్యయనం: ఈ పరిశోధనకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ నేతృత్వం వహించగా, యూనివర్సిటీ కోట్ డి'అజుర్/అబ్జర్వేటరీ డి లా కోట్ డి'అజుర్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బర్మింగ్‌హామ్‌ సంస్థలు సహకరించాయి. ఈ అధ్యయనం జూన్ 25న 'మంత్లీ నోటీసెస్ ఆఫ్ ది రాయల్ ఆస్ట్రానమికల్ సొసైటీ' జర్నల్‌లో జూన్ 25న ప్రచురితమైంది.

ObjectDensity (g/cm³)Notes/Comparison
TOI-791 b0.038Extremely low-density planet
TOI-791 c0.047Slightly denser than TOI-791 b
Candy floss~0.05Denser than both TOI-791 b and TOI-791 c
Jupiter1.33About 28–35 times denser than TOI-791 b & c
Earth5.5About 117-145 times denser than TOI-791 b & c

TAGGED:

SUPER PUFF
SUPER PUFF PLANETS
LOW DENSITY PLANETS
LOW DENSITY GIANT PLANET
COTTON CANDY PLANET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.