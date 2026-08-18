నేడే అనిల్ మీనన్, సోఫీ అడెనోట్ హిస్టారిక్ స్పేస్వాక్- లైవ్ ఎలా చూడాలో తెలుసా?
భారత సంతతి వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ తన రెండవ స్పేస్వాక్కు సిద్ధమవగా, సోఫీ అడెనోట్ అంతరిక్షంలో నడవనున్న తొలి ఫ్రెంచ్ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించనున్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించవచ్చు. అదెలాగంటే?
Published : August 18, 2026 at 10:30 AM IST
Hyderabad: ప్రపంచ అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో నేడు (ఆగస్టు 18, మంగళవారం) మరొక చారిత్రాత్మక అధ్యాయం లిఖితం కానుంది. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS) వెలుపల చేపట్టే అత్యంత క్లిష్టమైన స్పేస్వాక్లో భారత సంతతికి చెందిన నాసా వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ సరికొత్త మైలురాయిని అందుకోబోతున్నారు. ఈ నెల మొదట్లో (ఆగస్టు 6న) తన తొలి స్పేస్వాక్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అనిల్ మీనన్, కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే నేడు తన రెండో స్పేస్వాక్కు సిద్ధమయ్యారు.
ఆయనతో పాటు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ (ESA) వ్యోమగామి సోఫీ అడెనోట్ కూడా ఈ మిషన్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ స్పేస్వాక్ ద్వారా అంతరిక్షంలో నడవనున్న తొలి ఫ్రెంచ్ మహిళగా సోఫీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించనున్నారు.
ఎక్స్పెడిషన్ 75 (Expedition 75) క్రూ సభ్యులైన వీరిద్దరి మిషన్కు అంతరిక్ష కేంద్ర నిర్వాహకులు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. భారతీయ కాలమానం (IST) ప్రకారం ఈరోజు సాయంత్రం 6:05 గంటలకు (మధ్యాహ్నం 1:35 BST) వీరిద్దరూ తమ స్పేస్సూట్లను బ్యాటరీ పవర్పైకి మార్చుకుని, క్వెస్ట్ ఎయిర్లాక్ నుంచి అంతరిక్ష వ్యాక్యూమ్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
కీలకమైన హై-స్పీడ్ యాంటెన్నా మార్పిడి: అంతరిక్ష కేంద్రం వెలుపల ఉన్న 'జెడ్1 ట్రస్ (Z1 truss)' విభాగంలో పాతబడిపోయిన హై-స్పీడ్ డేటా అండ్ కమ్యూనికేషన్ యాంటెన్నా (SGANT)ను తొలగించి, దాని స్థానంలో సరికొత్త స్పేర్ యాంటెన్నాను అమర్చడం వీరి ప్రధాన లక్ష్యం. స్పేస్ స్టేషన్కు, హూస్టన్లోని మిషన్ కంట్రోల్కు మధ్య హై-స్పీడ్ డేటా సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి ఈ యాంటెన్నా వ్యవస్థ అత్యంత కీలకం. దాదాపు ఆరున్నర గంటల పాటు సాగే ఈ కఠినమైన మిషన్లో.. పాత, కొత్త యాంటెన్నాలను ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫారమ్ మధ్య మారుస్తూ, అత్యంత క్లిష్టమైన ఎలక్ట్రికల్, డేటా కనెక్షన్లను వీరు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
స్పేస్సూట్ గుర్తింపులు: ఈ చారిత్రాత్మక మిషన్లో వ్యోమగాములను గుర్తించడానికి ప్రత్యేక సూట్లు కేటాయించారు. క్రూ మెంబర్ 1 (EV1)గా వ్యవహరిస్తున్న అనిల్ మీనన్ స్పేస్సూట్పై 'ఎర్రటి గీతలు' (Red Stripes) ఉంటాయి. తొలి ఫ్రెంచ్ మహిళగా రికార్డు సృష్టించబోతున్న సోఫీ అడెనోట్ (EV2) ఎలాంటి గీతలు లేని ప్లెయిన్ స్పేస్సూట్ ధరించి అంతరిక్షంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
నాసా వ్యోమగాములు జెస్సికా మేయర్, జాక్ హాత్వే అంతరిక్ష కేంద్రం లోపలి నుంచి 'కెనడాఆర్మ్2' (Canadarm2) రోబోటిక్ హస్తాన్ని ఆపరేట్ చేస్తూ వెలుపల ఉన్న అనిల్, సోఫీలకు సహాయం అందించనున్నారు.
ప్రత్యక్ష ప్రసారం (Livestream) ఎలా చూడాలి?:
భారత సంతతి వ్యోమగామి అనిల్ మీనన్ తన రెండవ స్పేస్వాక్ చేస్తుండగా, ఫ్రెంచ్ వ్యోమగామి సోఫీ మొదటిసారి అంతరిక్షంలో నడిచే ఈ అద్భుత దృశ్యాలను భూమిపై నుంచి ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు. ఈ అరుదైన, చారిత్రాత్మక దృశ్యాలను భూమిపై నుంచి వీక్షించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.
సమయం: భారతీయ కాలమానం (IST) ప్రకారం ఈరోజు సాయంత్రం 4:30 గంటల నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ప్రారంభమవుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి?:
- ESA WebTV: యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ (webtv.esa.int) లో ఉచితంగా చూడవచ్చు.
- యూట్యూబ్ ఛానల్: ESA అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్ (ESA YouTube Channel) లో హై-డెఫినిషన్ (HD) క్వాలిటీతో ఈ ప్రసారాన్ని వీక్షించవచ్చు.
లైవ్ ప్రసారంలో అంతరిక్ష కేంద్రం లోపలి నుంచి కమాండర్ జెస్సికా మేయర్, జాక్ హాత్వే 'కెనడాఆర్మ్2' రోబోటిక్ హస్తాన్ని ఆపరేట్ చేస్తూ సోఫీ, అనిల్లకు సహాయం అందించే దృశ్యాలను కూడా స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
ప్రత్యమ్నాయంగా కింద అందించిన వీడియో లింక్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేరుగా ప్రత్యక్షప్రసారాన్ని వీక్షించవచ్చు. అయితే ఈ లైవ్స్ట్రీమ్ ఈరోజు సాయంత్రం 4:30 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని గమనించాలి.