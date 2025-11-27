ETV Bharat / technology

ఉత్సాహం, ఉత్సుకతతో దూసుకెళ్లండి: 'Gen Z'కు శుక్లా ప్రత్యేక సందేశం

స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ "ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్" ప్రారంభోత్సవంలో శుభాంశు శుక్లా- ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడి!

Indian Astronaut Shubhanshu Shukla
Indian Astronaut Shubhanshu Shukla (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 9:01 PM IST

Hyderabad: మనిషి ఎప్పుడు ఒకేచోట ఆగిపోకూడదని భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా అన్నారు. ఇటీవలే ISSకు వెళ్లి తన అంతరిక్ష యాత్రను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్న ఆయన హైదరాబాద్​ రావిర్యాలలో ఈరోజు నిర్వహించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ "ఇన్ఫినిటీ క్యాంపస్" ప్రారంభోత్సవానికి అతిథిగా హాజరయ్యారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్​ రాకెట్​ ఫ్యాక్టరీ ఇది. దీన్ని ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన శుక్లా భారత వైమానిక దళ గ్రూప్ కెప్టెన్ నుంచి ISS వ్యోమగామి వరకు సాగిన తన ప్రయాణం గురించి వివరించారు. ఈ క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగేందుకు భారత్​లో అన్ని అవకాశాలున్నాయని అన్నారు. అందిన అవకాశాలను ఒడిసిపట్టుకుంటూ అంతరిక్ష ప్రయాణంలో మన దేశ వేగవంతమైన పురోగతిని ప్రోత్సహించే దిశగా యువత అడుగులు వేయాలన్నారు. ముఖ్యంగా "Gen Z" గురించి మాట్లాడుతూ వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే నేటి యువతరం అంతరిక్ష యాత్రలో చురుకుగా పాల్గొనాలన్నారు. ఇంకా ఏం అన్నారంటే..?

Astronaut Shubhanshu Shukla speaking with ETV Bharat (Photo Credit- ETV Bharat)

ఈవీటీ భారత్ ప్రశ్న: భారత వైమానిక దళ గ్రూప్ కెప్టెన్ నుంచి ISS వ్యోమగామి దిశగా వెళ్లేందుకు మిమ్నల్ని ఏం ప్రేరేపించింది?

శుభాంశు శుక్లా: దీనిపై నాకు నిర్దిష్ట ఆలోచనలేం లేవు. అవకాశం దానంతట అదే వచ్చింది. ప్రతి పైలట్ ఆకాశంలోకి అడుగు పెట్టాలని కలలు కంటాడు. ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు నేను అందుకున్నాను.

ఈవీటీ భారత్ ప్రశ్న: మీరు రష్యా, భారతదేశం, USలలో పొందిన శిక్షణలో ఏ భాగం అత్యంత కఠినమైనది?

శుభాంశు శుక్లా: శిక్షణ చాలా సవాలుతో కూడుకున్నది. మూడు ప్రదేశాలలో శిక్షణా పద్ధతులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. కానీ లక్ష్యం ఒకటే: అంతరిక్ష కార్యకలాపాలకు మానవులను సిద్ధం చేయడం.

ఈవీటీ భారత్ ప్రశ్న: మీరు ISSలో ఉన్నప్పుడు అత్యంత కష్టతరమైన సమయం ఏది?

శుభాన్షు శుక్లా: అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకున్న మొదటి కొన్ని రోజులు సవాలుతో కూడుకున్నవని నేను భావిస్తున్నాను. శరీరం మైక్రోగ్రావిటీకి వెంటనే అలవాటుపడదు. కానీ తక్కువ సమయంలోనే చాలా పని చేయాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి మొదటి రెండు మూడు రోజులు సవాలుతో కూడుకున్నవి. కొన్ని రోజుల తర్వాత అంతా సాధారణంగా అనిపించడం ప్రారంభమైంది.

ఈవీటీ భారత్ ప్రశ్న: యువతకు, ముఖ్యంగా "Gen Z"కు మీ సలహాలు, సూచనలు?

శుభాన్షు శుక్లా: యువతకు నా సూచనలు ఏంటంటే: ఉత్సాహంగా, ఉత్సుకతతో ఉండండి. అంతరిక్ష ప్రయాణంలో భారతదేశం చారిత్రాత్మక విజయాల వైపు పయనిస్తోంది. ఇటువంటి సమయంలో భారత అంతరిక్ష యాత్రలో "Gen Z" చురుకుగా పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ అవతరించేందుకు దోహదపడుతుంది.

